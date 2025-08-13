Πάτρα: Συνελήφθη 25χρονος – Κατηγορείται για εμπρησμό στα Συχαινά

Ένας 25χρονος συνελήφθη το απόγευμα Τετάρτης στην περιοχή του Γηροκομειού στην Πάτρα, με την κατηγορία του εμπρησμού στα Συχαινά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 25χρονος έγινε αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομειού, την στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά στην Πάτρα. Η φωτιά εκδηλώθηκε μόλις ο 25χρονος έφυγε από το σημείο και περίοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία.

Άνδρες της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας έφθασαν στην περιοχή του Γηροκομειού και έπειτα από καταδίωξη εντόπισαν τον 25χρονο και τον συνέλαβαν.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση. Στο πλαίσιο των ερευνών πρόκειται να γίνει έρευνα στο σπίτι του 25χρονου.

Βιντεοληπτικό υλικό

Στο μεταξύ, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, μαζί με στελέχη της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό. Στόχος τους είναι να εντοπίσουν άτομα που επέβαιναν σε δίκυκλο και βρίσκονταν πολύ κοντά στην περιοχή, όπου εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης η φωτιά στα Συχαινά στην Πάτρα.