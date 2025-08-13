Φωτιά στην Πάτρα: Εκκενώνεται το Καραμανδάνειο και το Κωνσταντοπούλειο γηροκομείο

Συνεχίζει να μαίνεται η καταστροφική φωτιά στην Αχαΐα, καθώς οι φλόγες μπήκαν πλέον μέσα στην Πάτρα.

Εκκενώθηκαν το παιδιατρικό νοσοκομείο «Καραμανδάνειο», καθώς και ο οίκος φροντίδας ηλικιωμένων «Κωνσταντοπούλειο Ευγηρείο» στην πρωτεύουσα της Αχαϊας.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το πύρινο μέτωπο κοντά στο νοσοκομείο έφτασε πέριξ του κτιρίου, με τον τρίτο όροφο να τυλίγεται στις φλόγες και καπνούς να εισέρχονται σε διαδρόμους και δωμάτια των μικρών ασθενών.

Με εντολή του διοικητή της 6ης ΥΠΕ, Γιάννη Καρβέλη, το Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο στην Πάτρα έχει εκκενωθεί πλήρως. Από την πρώτη στιγμή, τέθηκε σε εφαρμογή το ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο εκκένωσης του χώρου και ασφαλούς μεταφοράς των 23 νοσηλευόμενων παιδιών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα 15 παιδιά διακομίστηκαν και νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας, ενώ τα υπόλοιπα οκτώ πήραν εξιτήριο.

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο παιδίατρος Θανάσης Φίλιας ανέφερε ότι «έχει ολοκληρωθεί η εκκένωση έγκαιρα και γρήγορα. Απομακρύνθηκαν όλα τα νοσηλευόμενα παιδιά και μεταφέρθηκαν στα υπόλοιπα νοσοκομεία της πόλης, στο Ρίο και τον Άγιο Ανδρέα».

Εκτίμησε ότι η φωτιά στο νοσοκομείο μπορεί να προκλήθηκε από κάποιο κουκουνάρι. «Η φωτιά έφτασε μέσα στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου και μάλιστα δημιουργήθηκε μια εστία στον τρίτο όροφο, στο κτίριο μέσα. Προφανώς, από κάποιο κουκουνάρι που πετάχτηκε, επειδή η περιοχή είναι γεμάτη με πεύκα. Πετάχτηκε στην ταράτσα και έπιασε εκεί ένας χώρος, αλλά δεν επεκτάθηκε, έσβησε γρήγορα», εξήγησε ο γιατρός του Καραμανδάνειου.

Σε εξέλιξη σύσκεψη για το παιδιατρικό νοσοκομείο

Εν τω μεταξύ, όπως ανέφερε μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο διοικητής της 6ης υγειονομικής περιφέρειας, «πραγματοποιείται σύσκεψη με σκοπό να αποτιμηθεί η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα», αφού η φωτιά έφθασε στον περιβάλλοντα χώρο, όπως και το τι μέλλει γενέσθαι με τα παιδιά που απομακρύνθηκαν από το νοσοκομείο και μεταφέρθηκαν στο γενικό κρατικό νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».