Πού έχει φωτιά τώρα – Live ο χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η χώρα, με εκατοντάδες πυροσβέστες να δίνουν μάχη σε δεκάδες μέτωπα στις φωτιές.

Νέο μέτωπο ξέσπασε το πρωί στα Μέγαρα και στην Κεφαλονιά.

Στον χάρτη της NASA μπορείτε να δείτε live πού έχει φωτιά τώρα, πατώντας ΕΔΩ.

Στον χάρτη του Zoom Earth επίσης μπορείτε να δείτε live πού έχει φωτιά τώρα, πατώντας ΕΔΩ.

Μέσα σε 48 ώρες ξέσπασαν 150 φωτιές, δεκάδες άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν, ενώ απανωτά μηνύματα του 112 για εκκενώσεις οικισμών εστάλησαν στους κατοίκους των πληγεισών περιοχών.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, από το πρωί της Τρίτης, επιχειρούν 4.850 πυροσβέστες για την κατάσβεση των πυρκαγιών, ενώ λίγο μετά τις 6:00 ξεκίνησαν εκ νέου οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα.