«Ανοιχτή η εθνική Ιωαννίνων-Άρτας την ώρα της φωτιάς, φορτηγά και λεωφορεία έκαναν όπισθεν 3 χλμ»
Όπως φαίνεται σε αναφορά στο Forecast Weather Greece, φορτηγά και λεωφορεία έκαναν όπισθεν 3 χιλιόμετρα για να αποφύγουν τις φλόγες.
Ανοιχτή ήταν η εθνική οδός Ιωαννίνων-Άρτας την ώρα της φωτιάς που έκαιγε στην περιοχή, σύμφωνα αναφορά στο Forecast Weather Greece.
Όπως περιγράφεται σε αυτή, φορτηγά και λεωφορεία έκαναν όπισθεν 3 χιλιόμετρα για να αποφύγουν τις φλόγες.
Παρατίθεται, δε, βίντεο που φέρεται να είναι από το συγκεκριμένο περιστατικό.
Δείτε τα πλάνα:
