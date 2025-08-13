Ανοιχτή ήταν η εθνική οδός Ιωαννίνων-Άρτας την ώρα της φωτιάς που έκαιγε στην περιοχή, σύμφωνα αναφορά στο Forecast Weather Greece.

Όπως περιγράφεται σε αυτή, φορτηγά και λεωφορεία έκαναν όπισθεν 3 χιλιόμετρα για να αποφύγουν τις φλόγες.

Παρατίθεται, δε, βίντεο που φέρεται να είναι από το συγκεκριμένο περιστατικό.

Δείτε τα πλάνα: