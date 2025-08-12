newspaper
12.08.2025 | 19:31
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
Σταμνά: Στις αυλές σπιτιών η φωτιά
Ελλάδα 12 Αυγούστου 2025 | 23:29

Σταμνά: Στις αυλές σπιτιών η φωτιά

Προσπάθεια για την απομάκρυνση όσων αρνούνται να φύγουν

Σύνταξη
Στις αυλές σπιτιών έφθασε η φωτιά στην Σταμνά αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει καεί κανένα σπίτι και η ευχή όλων είναι να μην συμβεί κάτι τέτοιο.

Σύμφωνα με το aixmi-news.gr, εκσκαφικά μηχανήματα κάνουν αντιπυρικές ζώνες προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα και προς το παρόν το έχουν καταφέρει.

Η αστυνομία βρίσκεται επί ποδός προκειμένου να απομακρύνει όσους αρνούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Κάποιοι ηλικιωμένοι δεν θέλουν να φύγουν, παρά το γεγονός ότι ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Οι περισσότεροι κάτοικοι μεταφέρθηκαν με τα λεωφορεία του Δήμου στην παραλία Σταμνάς.

World
ΗΠΑ: Νέο ρεκόρ εσόδων από δασμούς, αλλά το έλλειμμα διευρύνεται

ΗΠΑ: Νέο ρεκόρ εσόδων από δασμούς, αλλά το έλλειμμα διευρύνεται

Wall Street
Wall Street: Ρεκόρ σε S&P 500 και Nasdaq με «οδηγό» τον πληθωρισμό

Wall Street: Ρεκόρ σε S&P 500 και Nasdaq με «οδηγό» τον πληθωρισμό

Επί ποδός το Λιμενικό – Συμμετέχει στον απεγκλωβισμό ανθρώπων σε Χίο και Αχαΐα
Επικίνδυνες φωτιές 12.08.25

Επί ποδός το Λιμενικό – Συμμετέχει στον απεγκλωβισμό ανθρώπων σε Χίο και Αχαΐα

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από το Λιμενικό, σε Πάτρα και Χίο, όπου μαίνονται πυρκαγιές. Οι δυνάμεις που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις.

Σύνταξη
Ενημέρωση από την Πυροσβεστική: Πλήθος επικίνδυνων ενεργών εστιών – 4.850 πυροσβέστες επιχειρούν στις φωτιές
Ελλάδα 12.08.25

Ενημέρωση από την Πυροσβεστική: Πλήθος επικίνδυνων ενεργών εστιών – 4.850 πυροσβέστες επιχειρούν στις φωτιές

Ενημέρωση της Πυροσβεστικής δίνει λεπτομερείς πληροφορίες για τις φωτιές που είναι σε εξέλιξη σε όλη την χώρα, με την κατάσταση να είναι ιδιαίτερα δύσκολη σε πολλές περιοχές

Σύνταξη
Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Δυτικής Ελλάδας στο in: Κίνδυνος μόλυνσης στο νερό από τη φωτιά
Ελλάδα 12.08.25

Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Δυτικής Ελλάδας στο in: Κίνδυνος μόλυνσης στο νερό από τη φωτιά

Αναγκαία κρίνεται η διακοπή της υδροδότησης στις περιοχές της Αχαΐας που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, σύμφωνα με όσα είπε στο in η Άννα Μαστοράκου, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Δυτικής Ελλάδας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Φωτιά στη Χίο – Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας στο in: Έχουν καεί σπίτια και αυτοκίνητα, ανεξέλεγκτη η κατάσταση
Ελλάδα 12.08.25

Φωτιά στη Χίο – Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας στο in: Έχουν καεί σπίτια και αυτοκίνητα, ανεξέλεγκτη η κατάσταση

Ιδιαίτερα κρίσιμη κρίνεται η φωτιά στη Χίο, όπου εθελοντές φέρεται έχουν τραυματιστεί, ενώ σπίτια και αυτοκίνητα έχουν καεί

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ η έναρξη κατασκευής ξενώνων για τα στελέχη των ΕΔ στη Ρω, μία δωρεά του Κωνσταντίνου Τσουβελεκάκη
Ελλάδα 12.08.25

Παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ η έναρξη κατασκευής ξενώνων για τα στελέχη των ΕΔ στη Ρω, μία δωρεά του Κωνσταντίνου Τσουβελεκάκη

Τελετή πραγματοποιήθηκε σήμερα για την έναρξη των εργασιών κατασκευής δύο ξενώνων στη νήσο Ρω για την στέγαση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, μία ευγενική δωρεά του γνωστού επιχειρηματία Κωνσταντίνου Τσουβελεκάκη

Σύνταξη
Δικαστήριο αθώωσε εργαζόμενους σε κλαμπ που επέτρεψαν την είσοδο σε ανήλικους – Είχαν δείξει πλαστές ταυτότητες
Στη Θεσσαλονίκη 12.08.25

Δικαστήριο αθώωσε εργαζόμενους σε κλαμπ που επέτρεψαν την είσοδο σε ανήλικους – Είχαν δείξει πλαστές ταυτότητες

Οι ανήλικοι επέδειξαν παραποιημένες ηλεκτρονικά ταυτότητες, όπου είχαν αλλάξει τις ημερομηνίες γέννησης, για να εισέλθουν σε κλαμπ στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Champions League: Πέρασαν στα playoffs οι Μπενφίκα και Μπριζ των Παυλίδη και Τζόλη
Ποδόσφαιρο 13.08.25

Champions League: Πέρασαν στα playoffs οι Μπενφίκα και Μπριζ των Παυλίδη και Τζόλη

Η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη επιβλήθηκε με 3-2 της Σάλτσμπουργκ και πέρασε στα playoffs του Champions League. Την πρόκριση πανηγύρισε και η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη που επικράτησε με 2-0 της Νις.

Σύνταξη
Επί ποδός το Λιμενικό – Συμμετέχει στον απεγκλωβισμό ανθρώπων σε Χίο και Αχαΐα
Επικίνδυνες φωτιές 12.08.25

Επί ποδός το Λιμενικό – Συμμετέχει στον απεγκλωβισμό ανθρώπων σε Χίο και Αχαΐα

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από το Λιμενικό, σε Πάτρα και Χίο, όπου μαίνονται πυρκαγιές. Οι δυνάμεις που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Δεν νομιμοποιούμαι και δεν θα παραδώσω την χώρα μου
Κόσμος 12.08.25

Δεν νομιμοποιούμαι και δεν θα παραδώσω τη χώρα μου, λέει ο Ζελένσκι

Το Ντονμπάς δεν παραχωρείται σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος πέρα από ζητήματα νομοθεσίας αναφέρει πως από το Ντονμπάς η Ρωσία θα μπορεί να επιτίθεται στο διηνεκές.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σύγκρουση Μελόνι-αντιπολίτευσης για την τουριστική περίοδο – Ακρίβεια και χαμηλοί μισθοί μπλοκάρουν τις διακοπές των Ιταλών
Συμβαίνει και αλλού 12.08.25

Σύγκρουση Μελόνι-αντιπολίτευσης για την τουριστική περίοδο – Ακρίβεια και χαμηλοί μισθοί μπλοκάρουν τις διακοπές των Ιταλών

«Όποιος αγαπά τη χώρα του, δεν τη διασύρει ενώπιον όλου του κόσμου, με κίνητρο το πολιτικό συμφέρον», δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι, κατηγορώντας την ιταλική αντιπολίτευση

Σύνταξη
Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, πριν από τη «διερευνητική» σύνοδο με Πούτιν
Δημιουργώντας κλίμα 12.08.25

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, πριν από τη «διερευνητική» σύνοδο με Πούτιν

Μειώνει τις προσδοκίες για τη σύνοδο Τραμπ-Πούτιν ο Λευκός Οίκος. Μιλά για «διερευνητική συνάντηση», επισημαίνοντας ότι η μία από τις εμπόλεμες πλευρές δεν θα βρίσκεται στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Ενημέρωση από την Πυροσβεστική: Πλήθος επικίνδυνων ενεργών εστιών – 4.850 πυροσβέστες επιχειρούν στις φωτιές
Ελλάδα 12.08.25

Ενημέρωση από την Πυροσβεστική: Πλήθος επικίνδυνων ενεργών εστιών – 4.850 πυροσβέστες επιχειρούν στις φωτιές

Ενημέρωση της Πυροσβεστικής δίνει λεπτομερείς πληροφορίες για τις φωτιές που είναι σε εξέλιξη σε όλη την χώρα, με την κατάσταση να είναι ιδιαίτερα δύσκολη σε πολλές περιοχές

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: Συνάντηση Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ
Εν όψει Σεπτεμβρίου 12.08.25

Κωνσταντινούπολη: Συνάντηση Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο επισκέφθηκε ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία, Τόμας Μπάρακ. Μεταξύ των θεμάτων που συζήτησαν, η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Σύνταξη
Βορειοκορεάτες δηλώνουν στο BBC ότι o Κιμ Γιονγκ Ουν τους στέλνει να εργαστούν «σαν σκλάβοι» στη Ρωσία
Απάνθρωπες συνθήκες 12.08.25

Βορειοκορεάτες δηλώνουν στο BBC ότι o Κιμ Γιονγκ Ουν τους στέλνει να εργαστούν «σαν σκλάβοι» στη Ρωσία

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα στραφεί προς την Πιονγιάνγκ για να τη βοηθήσει στον πόλεμο, χρησιμοποιώντας τους πυραύλους, τα πυροβόλα όπλα και τους στρατιώτες της

Σύνταξη
Stalking: Πώς η εμμονική παρακολούθηση αυξάνει τον κίνδυνο για έμφραγμα ή εγκεφαλικό στις γυναίκες
Ψυχολογική δυσφορία 12.08.25

Stalking: Πώς η εμμονική παρακολούθηση αυξάνει τον κίνδυνο για έμφραγμα ή εγκεφαλικό στις γυναίκες

Τουλάχιστον μία στις τρεις γυναίκες έχει βιώσει stalking. Το χρόνιο στρες που προκαλεί αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πάφος – Ντιναμό Κιέβου 2-0: Στα playoffs του Champions League οι Κύπριοι – Προκρίσεις για Κοπεγχάγη και Φενερμπαχτσέ
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Πάφος – Ντιναμό Κιέβου 2-0: Στα playoffs του Champions League οι Κύπριοι – Προκρίσεις για Κοπεγχάγη και Φενερμπαχτσέ

Η Πάφος δίπλωσε τις νίκες της απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου, επικρατώντας με 2-0 εντός έδρας και πανηγύρισε την πρόκριση στα playoffs του Champions League. Δείτε αναλυτικά και τα υπόλοιπα αποτελέσματα.

Σύνταξη
LIVE: Μπενφίκα – Νις
Champions League 12.08.25

LIVE: Μπενφίκα – Νις

LIVE: Μπενφίκα – Νις. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Μπενφίκα – Νις για τα προκριματικά του Champions League.

Σύνταξη
Αντζελίνα Τζολί: Θα πουλήσει την ιστορική έπαυλη του σκηνοθέτη Σέσιλ Ντε Μίλ;
Fizz 12.08.25

Αντζελίνα Τζολί: Θα πουλήσει την ιστορική έπαυλη του σκηνοθέτη Σέσιλ Ντε Μίλ;

Η Αντζελίνα Τζολί αποφάσισε να θέσει προς πώληση την ιστορική της κατοικία στο Λος Άντζελες - ένα «στολίδι» της αρχιτεκτονικής, το οποίο άνηκε στον σκηνοθέτη Σέσιλ Ντε Μίλ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΣΥΡΙΖΑ για πυρκαγιές: Προτεραιότητα η κατάσβεση και η στήριξη των πολιτών – Στην πρόληψη όμως υστερούμε τρομακτικά
Αιχμές 12.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για πυρκαγιές: Προτεραιότητα η κατάσβεση και η στήριξη των πολιτών – Στην πρόληψη όμως υστερούμε τρομακτικά

«Η κατάσβεση δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε ήρωες πυροσβέστες, σε απανωτές επιφυλακές και υπερωρίες, εξουθενωμένους, παρά την αύξηση του προσωπικού που διατυμπανίζει σε κάθε ευκαιρία το υπουργείο», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Δυτικής Ελλάδας στο in: Κίνδυνος μόλυνσης στο νερό από τη φωτιά
Ελλάδα 12.08.25

Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Δυτικής Ελλάδας στο in: Κίνδυνος μόλυνσης στο νερό από τη φωτιά

Αναγκαία κρίνεται η διακοπή της υδροδότησης στις περιοχές της Αχαΐας που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, σύμφωνα με όσα είπε στο in η Άννα Μαστοράκου, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Δυτικής Ελλάδας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

