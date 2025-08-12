Σταμνά: Στις αυλές σπιτιών η φωτιά
Προσπάθεια για την απομάκρυνση όσων αρνούνται να φύγουν
Στις αυλές σπιτιών έφθασε η φωτιά στην Σταμνά αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει καεί κανένα σπίτι και η ευχή όλων είναι να μην συμβεί κάτι τέτοιο.
Σύμφωνα με το aixmi-news.gr, εκσκαφικά μηχανήματα κάνουν αντιπυρικές ζώνες προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα και προς το παρόν το έχουν καταφέρει.
Η αστυνομία βρίσκεται επί ποδός προκειμένου να απομακρύνει όσους αρνούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Κάποιοι ηλικιωμένοι δεν θέλουν να φύγουν, παρά το γεγονός ότι ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Οι περισσότεροι κάτοικοι μεταφέρθηκαν με τα λεωφορεία του Δήμου στην παραλία Σταμνάς.
