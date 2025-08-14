Η μάχη με τις φλόγες στην Αχαΐα μαίνεται για δεύτερη νύχτα και ο δήμαρχος της Πάτρας Κώστας Πελετίδης είναι αποκαλυπτικός για τον λόγο που οι φλόγες έφτασαν στην Πάτρα (στη φωτογραφία από το Facebook, επάνω, ο Κώστας Πελετίδης).

«Να τους παρακαλάμε για να έχουμε τα πυροσβεστικά μέσα… και να μην τα έχουμε»

Διερωτήθηκε, χθες Τετάρτη, για το «πώς φθάσαμε σε αυτό το σημείο» και «όλη η πόλη να καίγεται, να τους παρακαλάμε για να έχουμε τα πυροσβεστικά μέσα που χρειάζονται για να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά και να μην τα έχουμε».

Ανέφερε ότι «το Καραμανδάνειο εκκενώνεται, το ίδιο και το Κωνσταντοπούλειο και οι περιοχές μας όλες εκκενώνονται».

«Από την ανεπάρκειά τους»

Και κατέληξε: «Δυστυχώς εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι από την ανεπάρκειά τους καίγεται η πόλη μας».



Την εκκένωση μονάδων υγείας στην Πάτρα, όπως το παιδιατρικό νοσοκομείο «Καραμανδάνειο», σχολίασε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής Αχαΐας του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, εξαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση, στην οποία καταλόγισε «τεράστια ευθύνη», όπως και στο υπουργείο Υγείας.

Καθοριστικές «ελλείψεις»

«Δυστυχώς, και πάλι, οι διαβεβαιώσεις περί επάρκειας των μέτρων προστασίας και θωράκισης από τις πυρκαγιές ήταν λόγια δίχως αντίκρισμα», δήλωσε από την πλευρά του ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός, ο οποίος βρέθηκε με κλιμάκιο του κόμματος στα πύρινα μέτωπα της Πάτρας και στο κέντρο επιχειρήσεων.

«Ειδικά στον τομέα της πρόληψης, του σχεδιασμού και του συντονισμού, οι ελλείψεις και οι ανεπάρκειες αποδεικνύονται καθοριστικές», τόνισε.