Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στα πύρινα μέτωπα της Πάτρας – «Λόγια δίχως αντίκρισμα οι διαβεβαιώσεις περί θωράκισης από τις πυρκαγιές»

Στα πύρινα μέτωπα της Πάτρας και στο κέντρο επιχειρήσεων βρέθηκε ο Διονύσης Καλαματιανός, μαζί με κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως τόνισε ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, «η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Είμαστε στο πλευρό των πληγέντων και όλων όσοι δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή: των πυροσβεστών, των εθελοντών, των εργαζομένων στην Πολιτική Προστασία, των αστυνομικών».

«Παραμένουμε σε εγρήγορση ελπίζοντας να τελειώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αυτός ο εφιάλτης», προσέθεσε, υπογραμμίζονας όμως πως «δυστυχώς, και πάλι, οι διαβεβαιώσεις περί επάρκειας των μέτρων προστασίας και θωράκισης από τις πυρκαγιές ήταν λόγια δίχως αντίκρισμα. Ειδικά στον τομέα της πρόληψης, του σχεδιασμού και του συντονισμού, οι ελλείψεις και οι ανεπάρκειες αποδεικνύονται καθοριστικές».

Γεροβασίλη: Ο σχεδιασμός, ιδίως στον τομέα της πρόληψης, ήταν ανεπαρκής

Στα μέτωπα των καταστροφικών πυρκαγιών βρέθηκε και η Δ’ αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη.

«Οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για θωρακισμένη χώρα και ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού αποδείχτηκαν κενό γράμμα. Είναι προφανές ότι ο σχεδιασμός, ιδίως στον τομέα της πρόληψης, ήταν ανεπαρκής», επισήμανε με τη σειρά της.

Όπως τόνισε, «για δεύτερη μέρα, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη με εκτεταμένες πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Δοκιμάζεται ο τόπος μας, οι άνθρωποι, σε περιοχές της Άρτας και της Πρέβεζας από το πύρινο μέτωπο».

«Η σκέψη μας βρίσκεται διαρκώς στους συμπολίτες μας που βιώνουν τον εφιάλτη, στους πυροσβέστες, τους εθελοντές και σε όλους όσοι δίνουν τη μάχη στο πεδίο», ανέφερε η Όλγα Γεροβασίλη.