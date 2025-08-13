Ζαχαριάδης: Είναι ικανός ο Μητσοτάκης να κάνει το ελάχιστο και να μαζέψει τη Βούλτεψη;

Πυρά κατά της βουλεύτριας Β’3 Νοτίου Τομέα Αθηνών Σοφία Βούλτεψη –που ενόσω οι πυρκαγιές βρίσκονται στον αστικό ιστό της Πάτρας της φταίει η έλλειψη… εθελοντών– εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Κώστας Ζαχαριάδης.

«Δεν έφτανε στους ανθρώπους της πυροσβεστικής και στους πυρόπληκτους ότι έμειναν αβοήθητοι, έχουν και την κυρία Βούλτεψη να βγαίνει στα κανάλια και να τους εξοργίζει ακόμα περισσότερο. Θα τη μαζέψει επιτέλους ο κ. Μητσοτάκης; Είναι ικανός τουλάχιστον να κάνει αυτό το ελάχιστο;», τόνισε ο κ. Ζαχαριάδης σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη:

Υπενθυμίζεται ότι η κ. Βούλτεψη, μιλώντας στο MEGA, τόνισε πως «εγώ που πιστεύω ότι η Ελλάδα υστερεί παρά τους νόμους που έχουν κατά καιρούς κάνει όλες οι κυβερνήσεις; Στο θέμα των εθελοντών. Στη Γερμανία έχουν 1.000.000 προσωπικό για τις φωτιές και από αυτούς οι εθελοντές είναι 935.000 και οι μόνιμοι 65.000. Η Αυστρία έχουν 345.000 άτομα για πυρόσβεση και μόνιμοι είναι μόνο 2.500. Πιστεύω ότι όπως είναι η κατάσταση αντί να φτιάχνουν νόμους που να λένε θα έχει τη στολή θα έχει αυτό, θα έχει εκείνο, να δώσουμε μάχη να αυξηθούν οι εθελοντές».