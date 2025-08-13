Ζαχαριάδης: Είναι ικανός ο Μητσοτάκης να κάνει το ελάχιστο και να μαζέψει τη Βούλτεψη;
«Δεν έφτανε στους ανθρώπους της πυροσβεστικής και στους πυρόπληκτους ότι έμειναν αβοήθητοι, έχουν και την κυρία Βούλτεψη να βγαίνει στα κανάλια και να τους εξοργίζει ακόμα περισσότερο», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης
- Ένα νέο και φυσικό όπλο της ΕΕ εναντίον των πυρκαγιών… οι κατσίκες
- Λέξεις που χάνονται – Η απώλεια της επαφής με τη φύση καθρεφτίζεται πλέον στη γλώσσα μας
- Ο στρατός ενέκρινε το κύριο σχέδιο κατάληψης της Γάζας - Ισχυρές εκρήξεις και πάνω από 100 νεκροί
- Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν συσκευές παρακολούθησης για να εντοπίζουν παράνομες εξαγωγές τσιπ στην Κίνα
Πυρά κατά της βουλεύτριας Β’3 Νοτίου Τομέα Αθηνών Σοφία Βούλτεψη –που ενόσω οι πυρκαγιές βρίσκονται στον αστικό ιστό της Πάτρας της φταίει η έλλειψη… εθελοντών– εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Κώστας Ζαχαριάδης.
«Δεν έφτανε στους ανθρώπους της πυροσβεστικής και στους πυρόπληκτους ότι έμειναν αβοήθητοι, έχουν και την κυρία Βούλτεψη να βγαίνει στα κανάλια και να τους εξοργίζει ακόμα περισσότερο. Θα τη μαζέψει επιτέλους ο κ. Μητσοτάκης; Είναι ικανός τουλάχιστον να κάνει αυτό το ελάχιστο;», τόνισε ο κ. Ζαχαριάδης σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη:
Δεν έφτανε στους ανθρώπους της πυροσβεστικής και στους πυρόπληκτους ότι έμειναν αβοήθητοι, έχουν και την κυρία Βούλτεψη να βγαίνει στα κανάλια και να τους εξοργίζει ακόμα περισσότερο.
Θα την μαζέψει επιτέλους ο κ. Μητσοτάκης;
Είναι ικανός τουλάχιστον να κάνει αυτό το… pic.twitter.com/1S0BSZHWM4
— Costas Zachariadis (@CZachariadis) August 13, 2025
Υπενθυμίζεται ότι η κ. Βούλτεψη, μιλώντας στο MEGA, τόνισε πως «εγώ που πιστεύω ότι η Ελλάδα υστερεί παρά τους νόμους που έχουν κατά καιρούς κάνει όλες οι κυβερνήσεις; Στο θέμα των εθελοντών. Στη Γερμανία έχουν 1.000.000 προσωπικό για τις φωτιές και από αυτούς οι εθελοντές είναι 935.000 και οι μόνιμοι 65.000. Η Αυστρία έχουν 345.000 άτομα για πυρόσβεση και μόνιμοι είναι μόνο 2.500. Πιστεύω ότι όπως είναι η κατάσταση αντί να φτιάχνουν νόμους που να λένε θα έχει τη στολή θα έχει αυτό, θα έχει εκείνο, να δώσουμε μάχη να αυξηθούν οι εθελοντές».
- Σοκαριστικές εικόνες από τις στάχτες της Αχαΐας – Χωριά με καμένα ζώα, σπίτια και αυτοκίνητα
- «Συμφωνία με τον διάβολο» – Mια ιστορία αμφιλεγόμενων διαφημίσεων για τζιν
- Εποχικοί πυροσβέστες για ανεκδιήγητες δηλώσεις Βούλτεψη: Δεν είναι όλα επικοινωνιακή πολιτική
- Παναθηναϊκός: Ο Ρουί Βιτόρια φέτος κοουτσάρει με αυτοπεποίθηση
- Γιατί χάλασε η εξαγωγική μηχανή της Γερμανίας;
- Κασσελάκης για φωτιές: Ξεκάθαρη αποτυχία τόσο της κυβέρνησης όσο και ενός ανίκανου πολιτικού προσωπικού χωρίς εξειδίκευση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις