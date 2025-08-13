Νέα Αριστερά: Να αποπεμφθεί η Βούλτεψη από τη ΝΔ – Ο Μητσοτάκης παρακολουθούσε τις πυρκαγιές από τη βίλα του
«Η ανεκδιήγητη Σοφία Βούλτεψη, με προκλητικό τρόπο, επιχειρεί να ρίξει την ευθύνη για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην έλλειψη εθελοντών», υπογράμμισε η Νέα Αριστερά
Πυρά κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Σοφίας Βούλτεψη, που ενόσω οι πυρκαγιές βρίσκονται λίγα μέτρα από τον αστικό ιστό της Πάτρας της φταίει η έλλειψη… εθελοντών, εξαπέλυσε η Νέα Αριστερά.
«Η ανεκδιήγητη Σοφία Βούλτεψη, με προκλητικό τρόπο, επιχειρεί να ρίξει την ευθύνη για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην έλλειψη εθελοντών, την ώρα που οι πολίτες βλέπουν τις περιουσίες τους να γίνονται στάχτη και καταγγέλλουν την απουσία μέσων και προσωπικού», τόνισε η Νέα Αριστερά.
«Ας αποφασίσει όμως έστω τώρα την αποπομπή της Βούλτεψη»
Ακολούθως πρόσθεσε πως «ο πρωθυπουργός της, μέχρι τώρα, παρακολουθούσε ως άλλος Νέρων από τη βίλα του στα Χανιά τη χώρα να καίγεται».
Τέλος, η Νέα Αριστερά επισήμανε πως «ας αποφασίσει όμως έστω τώρα την αποπομπή της Βούλτεψη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ – αν και γνωρίζουμε ότι ένας πρωθυπουργός που πνίγεται στην αναλγησία και το ψέμα δεν έχει πια ούτε ντροπή, ούτε φραγμούς».
Υπενθυμίζεται ότι η κ. Βούλτεψη, μιλώντας στο MEGA, τόνισε πως «εγώ που πιστεύω ότι η Ελλάδα υστερεί παρά τους νόμους που έχουν κατά καιρούς κάνει όλες οι κυβερνήσεις; Στο θέμα των εθελοντών. Στη Γερμανία έχουν 1.000.000 προσωπικό για τις φωτιές και από αυτούς οι εθελοντές είναι 935.000 και οι μόνιμοι 65.000. Η Αυστρία έχουν 345.000 άτομα για πυρόσβεση και μόνιμοι είναι μόνο 2.500. Πιστεύω ότι όπως είναι η κατάσταση αντί να φτιάχνουν νόμους που να λένε θα έχει τη στολή θα έχει αυτό, θα έχει εκείνο, να δώσουμε μάχη να αυξηθούν οι εθελοντές».
