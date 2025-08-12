ΣΥΡΙΖΑ για πυρκαγιές: Προτεραιότητα η κατάσβεση και η στήριξη των πολιτών – Στην πρόληψη όμως υστερούμε τρομακτικά
«Η κατάσβεση δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε ήρωες πυροσβέστες, σε απανωτές επιφυλακές και υπερωρίες, εξουθενωμένους, παρά την αύξηση του προσωπικού που διατυμπανίζει σε κάθε ευκαιρία το υπουργείο», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ
Το γεγονός ότι η Ελλάδα υστερεί στον τομέα της πρόληψης αναδεικνύει ο ΣΥΡΙΖΑ, με ανακοίνωσή του, με αφορμή τις μεγάλες πυρκαγιές που «σαρώνουν» την Αχαΐα, την Χίο και πολλές άλλες περιοχές της χώρας.
«Για ακόμα μια μέρα η χώρα ζει τον τρόμο των πυρκαγιών: Αχαΐα, Χίος, Πρέβεζα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Αιτωλοακαρνανία τα κρίσιμα μέτωπα», σημειώνει η Κουμουνδούρου.
«Δεν ξεχνάμε ότι οι φωτιές ‘σβήνονται τον χειμώνα’ με πρόληψη»
Τονίζει πως «αυτές τις ώρες η προτεραιότητα είναι η στήριξη των ανθρώπων που επιχειρούν στα μέτωπα, τους πυροσβέστες, τους εθελοντές, τους αστυνομικούς, τους εργαζομένους στους ΟΤΑ και την Πολιτική Προστασία», ενώ υπογραμμίζει πως «για να τελειώσει γρήγορα αυτός ο εφιάλτης απαιτείται η μέγιστη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και άρτιος επιχειρησιακός συντονισμός».
«Αυτές τις ώρες μόνος στόχος είναι η κατάσβεση και η στήριξη των πληττόμενων πολιτών. Αλλά και η κατάσβεση δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε ήρωες πυροσβέστες, σε απανωτές επιφυλακές και υπερωρίες, εξουθενωμένους, παρά την αύξηση του προσωπικού που διατυμπανίζει σε κάθε ευκαιρία το υπουργείο», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, καταλήγοντας χαρακτηριστικά: «Αλλά δεν ξεχνάμε ότι οι φωτιές ‘σβήνονται τον χειμώνα’ με πρόληψη. Και στην πρόληψη υστερούμε τρομακτικά».
Σημειώνεται ότι στη Δυτική Αχαΐα η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή και επικίνδυνη, με το πύρινο μέτωπο να κινείται μέσα σε χωριά και να έχει φτάσει στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας.
Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει και η φωτιά στην Χίο, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλίες Λημνιάς και Αγίας Μαρκέλλας, λόγω πυρκαγιάς στην Βολισσό.
Συμμετέχουν 5 πλωτά του Λιμενικού Σώματος, 1 ναυαγοσωστικό, 1 περιπολικό πλοίο του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικά σκάφη.
