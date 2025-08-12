ΣΥΡΙΖΑ για πυρκαγιές: Προτεραιότητα η κατάσβεση και η στήριξη των πολιτών – Στην πρόληψη όμως υστερούμε τρομακτικά

Το γεγονός ότι η Ελλάδα υστερεί στον τομέα της πρόληψης αναδεικνύει ο ΣΥΡΙΖΑ, με ανακοίνωσή του, με αφορμή τις μεγάλες πυρκαγιές που «σαρώνουν» την Αχαΐα, την Χίο και πολλές άλλες περιοχές της χώρας.

«Για ακόμα μια μέρα η χώρα ζει τον τρόμο των πυρκαγιών: Αχαΐα, Χίος, Πρέβεζα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Αιτωλοακαρνανία τα κρίσιμα μέτωπα», σημειώνει η Κουμουνδούρου.

«Δεν ξεχνάμε ότι οι φωτιές ‘σβήνονται τον χειμώνα’ με πρόληψη»

Τονίζει πως «αυτές τις ώρες η προτεραιότητα είναι η στήριξη των ανθρώπων που επιχειρούν στα μέτωπα, τους πυροσβέστες, τους εθελοντές, τους αστυνομικούς, τους εργαζομένους στους ΟΤΑ και την Πολιτική Προστασία», ενώ υπογραμμίζει πως «για να τελειώσει γρήγορα αυτός ο εφιάλτης απαιτείται η μέγιστη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και άρτιος επιχειρησιακός συντονισμός».

«Αυτές τις ώρες μόνος στόχος είναι η κατάσβεση και η στήριξη των πληττόμενων πολιτών. Αλλά και η κατάσβεση δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε ήρωες πυροσβέστες, σε απανωτές επιφυλακές και υπερωρίες, εξουθενωμένους, παρά την αύξηση του προσωπικού που διατυμπανίζει σε κάθε ευκαιρία το υπουργείο», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, καταλήγοντας χαρακτηριστικά: «Αλλά δεν ξεχνάμε ότι οι φωτιές ‘σβήνονται τον χειμώνα’ με πρόληψη. Και στην πρόληψη υστερούμε τρομακτικά».

Σημειώνεται ότι στη Δυτική Αχαΐα η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή και επικίνδυνη, με το πύρινο μέτωπο να κινείται μέσα σε χωριά και να έχει φτάσει στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας.

Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει και η φωτιά στην Χίο, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλίες Λημνιάς και Αγίας Μαρκέλλας, λόγω πυρκαγιάς στην Βολισσό.

Συμμετέχουν 5 πλωτά του Λιμενικού Σώματος, 1 ναυαγοσωστικό, 1 περιπολικό πλοίο του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικά σκάφη.