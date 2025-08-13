Πολιτική κόντρα για τη διαχείριση των πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα τις τελευταίες μέρες σημειώθηκε μεταξύ Σοφίας Βούλτεψη, Δημήτρη Μάντζου και Γρηγόρη Θεοδωράκη. «Κάθε μία περίπτωση ανθρώπου είναι ξεχωριστή χωρίς αμφιβολία και ο ανθρώπινος πόνος δεν αντιμετωπίζεται μόνο συλλογικά, τον βλέπουμε και ατομικά. Βέβαια τώρα 152 νέες πυρκαγιές το 48ωρο, με τους πάντες στην επιφυλακή…», τόνισε αρχικώς η βουλεύτρια Β’3 Νοτίου Τομέα Αθηνών με τη ΝΔ Σοφία Βούλτεψη.

«Εγώ δεν θέλω πάνω στην στάχτη τώρα και στον ανθρώπινο πόνο να κάνω… ούτε να υποστηρίξω την κυβέρνηση ούτε να μαλώσω με συναδέλφους μου. Εδώ τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Είχαμε τόσες πολλές πυρκαγιές συγχρόνως, σε συνθήκες μεγάλου καύσωνα, μεγάλης ξηρότητας», συμπλήρωσε.

«Να δώσουμε μάχη να αυξηθούν οι εθελοντές»

Κατά την ίδια, «όταν έχεις ανέμους 9 μποφόρ… έχεις όμως 4.850 πυροσβέστες στο μέτωπο οι οποίοι πραγματικά, μαζί με τους αστυνομικούς, τον στρατό, το Λιμενικό, τους απεγκλωβισμούς… σκεφτείτε τώρα τι έπρεπε να γίνει, συντονισμός για να μην χαθούν καταρχήν ανθρώπινες ζωές, που είναι και το βασικό ζήτημα. Όταν έχεις λοιπόν αυτό το πρόβλημα να το αντιμετωπίσεις, σίγουρα θα προσπαθήσεις να σώσεις τις ζωές, να μην υπάρξει εκεί απώλεια και να κάνεις το περισσότερο για τις ανθρώπινες περιουσίες».

Σύμφωνα με την κ. Βούλτεψη, «εγώ που πιστεύω ότι η Ελλάδα υστερεί παρά τους νόμους που έχουν κατά καιρούς κάνει όλες οι κυβερνήσεις; Στο θέμα των εθελοντών. Στη Γερμανία έχουν 1.000.000 προσωπικό για τις φωτιές και από αυτούς οι εθελοντές είναι 935.000 και οι μόνιμοι 65.000. Η Αυστρία έχουν 345.000 άτομα για πυρόσβεση και μόνιμοι είναι μόνο 2.500. Πιστεύω ότι όπως είναι η κατάσταση αντί να φτιάχνουν νόμους που να λένε θα έχει τη στολή θα έχει αυτό, θα έχει εκείνο, να δώσουμε μάχη να αυξηθούν οι εθελοντές».

«Τα δάση σώζονται τον χειμώνα»

Από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος, σημείωσε πως «είναι πολύ δύσκολη ημέρα και νομίζω ότι είναι και πολύ δύσκολο να κάνει κανείς μία πολιτική συζήτηση όταν ακόμα καίνε οι φλόγες στην Αχαΐα, στην Πρέβεζα, στη Χίο, Ζάκυνθο, τόσα μέρη. Αν κάτι οφείλουμε εμείς οι πολιτικοί να κάνουμε, είναι να αποφύγουμε τις συγκρίσεις, τις παραινέσεις, τα μαθήματα και τα μηνύματα τα οποία ο κόσμος έχει κουραστεί να τα ακούει κάθε χρόνο από εμάς».

Πρόσθεσε πως «η πρόληψη και γενικά η Πολιτική Προστασία δεν πρέπει να θεωρείται ένας μηχανισμός έσχατης καταφυγής, ένας μηχανισμός τελευταίας στιγμής. Δυστυχώς στην Ελλάδα η Πολιτική Προστασία είναι μηχανισμός τελευταίας στιγμής για να μην έχουμε απώλειες ανθρώπων και έτσι πρέπει να είναι, να μην έχουμε απώλειες ανθρώπων. Όμως, τι πρέπει να γίνεται νωρίτερα, κατά τη διάρκεια του χειμώνα; Τα δάση σώζονται τον χειμώνα και αποδεικνύεται ότι δυστυχώς, για πολλοστή φορά, ο προϋπολογισμός της πρόληψης είναι υποπολλαπλάσιος του προϋπολογισμού της καταστολής».

Καταληκτικά τόνισε ότι «η στελέχωση των πυροσβεστικών σωμάτων να είναι άρτια. Να μην τρέχουμε με κενές οργανικές θέσεις, ούτε εμείς, ως αντιπολίτευση, όλο τον χειμώνα να κάνουμε τροπολογίες για να έχουμε την επαναπρόσληψη των εποχικών πυροσβεστών, αυτή να γίνεται σε ένα μέρος μόνο με μεγάλη καθυστέρηση και με πολλά προβλήματα, να χάνουμε αυτήν την στιγμή εποχικούς πυροσβέστες οι οποίοι έχουν την εμπειρία πολλών ετών στο πεδίο».

«Πρέπει να δοθεί πολύ μεγάλη βάση στην πρόληψη»

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Γρηγόρης Θεοδωράκης ανέφερε πως «η χώρα μας βρίσκεται σε πύρινο κλοιό, η χθεσινή νύχτα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη σε πολλές περιοχές της πατρίδας μας. Η σκέψη μας είναι στους κατοίκους της δυτικής Αχαΐας, της Χίου, της Πρέβεζας, της Κεφαλονιάς, της Ζακύνθου. Είμαστε δίπλα στους κατοίκους και η σκέψη μας είναι στους ηρωικούς πυροσβέστες και σε όλους τους ανθρώπους που αυτήν την ώρα παλεύουν στο πεδίο για την αντιμετώπιση των φαινομένων. Ευχόμαστε να πάνε καλύτερα τα πράγματα, να έχουμε υποχώρηση των φαινομένων και να μην έχουμε περαιτέρω καταστροφή».

Υπογράμμισε πως «εγώ δεν θα ισχυριστώ ποτέ ότι τα πράγματα είναι εύκολα. Είμαστε πράγματι στην περίοδο της κλιματικής κρίσης, είμαστε στην περίοδο που θα έχουμε όλο και πιο έντονα παρόμοια φαινόμενα και τα επόμενα χρόνια».

Τέλος, υποστήριξε πως «απαιτείται, ως χώρα, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να έχουμε μία καλύτερη αντιμέτωπη αυτών των φαινομένων και αυτό για εμάς προϋποθέτει μία γενναία ανακατανομή πόρων υπέρ της Πολιτικής Προστασίας. Πρέπει να δοθεί πολύ μεγάλη βάση στην πρόληψη, πρέπει να δοθεί πολύ μεγάλη βαρύτητα στον συντονισμό όλων των συναρμόδιων φορέων, στην καλύτερη στελέχωση και του Πυροσβεστικού Σώματος και των δασικών υπηρεσιών και βεβαίως στην ενσωμάτωση και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στο σύστημα Πολιτικής Προστασίας της χώρας».

Δείτε την πολιτική κόντρα στο MEGA: