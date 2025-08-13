Παπανδρέου: Μεγάλη δοκιμασία για την Αχαΐα – Η πολιτεία να κινητοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο

Μήνυμα για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αχαΐα έστειλε ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, καλώντας την πολιτεία να «κινητοποιήσει άμεσα κάθε διαθέσιμο μέσο για την αντιμετώπιση αυτής της τραγωδίας».

«Ζούμε όλοι με αγωνία και βαθιά θλίψη τη μεγάλη δοκιμασία που περνά η Αχαΐα μας. Οι εικόνες καταστροφής συγκλονίζουν. Κόποι μιας ζωής, σπίτια, καλλιέργειες, περιουσίες και ένας ανεκτίμητος φυσικός πλούτος χάνονται μέσα σε λίγες ώρες, χωρίς επιστροφή», τόνισε ο κ. Παπανδρέου.

Ακολούθως τόνισε πως «ας σταθούμε στο πλευρό όλων όσων παλεύουν με τις φλόγες – των κατοίκων, των πυροσβεστών, των εθελοντών».

Τέλος, ο πρώην πρωθυπουργός επισήμανε ότι «είναι η ώρα όπου η πολιτεία οφείλει να κινητοποιήσει άμεσα κάθε διαθέσιμο μέσο για την αντιμετώπιση αυτής της τραγωδίας».

Σε απόσταση αναπνοής η φωτιά από την Πάτρα

«Η φωτιά στη Βούντενη είναι σε απόσταση αναπνοής από την Πάτρα», είπε στο in ο δήμαρχος Πατραίων Κώστας Πελετίδης σημειώνοντας πως όλο το βάρος της πυρόσβεσης έχει πέσει εκεί.

Ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, μας είπε ότι «Η φωτιά κοντά στην πόλη της Πάτρας, στην Βούντενη, μας απασχολεί έντονα. Απέχει ελάχιστα από την πόλη.Η Πυροσβεστική έχει στήσει ανάχωμα και δρουν εναέρια μέσα. Έχουμε δώσει σύσταση στους κατοίκους να μην μετακινούνται αν δεν υπάρχει λόγος. Έχει ξημερώσει μια πολύ δύσκολη μέρα για την περιοχή μας».