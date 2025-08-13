Καραθανασόπουλος για την εκκένωση μονάδων υγείας στην Πάτρα: Απαιτούμε την άμεση επίταξη όλων των ιδιωτικών δομών Υγείας

Την εκκένωση μονάδων υγείας στην Πάτρα, όπως το παιδιατρικό νοσοκομείο «Καραμανδάνειο», σχολιάζει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής Αχαΐας του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, εξαπολύοντας επίθεση προς την κυβέρνηση, στην οποία καταλογίζει «τεράστια ευθύνη», όπως και στο υπουργείο Υγείας.

«Μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο νοσοκομείο ‘Άγιος Ανδρέας’ λόγω τραγικών ελλείψεων σε μέσα πυρασφάλειας – που είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας ολόκληρο το τριώροφο κτίριο, όπου στεγάζονται χειρουργικές κλινικές, η πλαστική χειρουργική και το λοιμωξιολογικό τμήμα – η Πάτρα βιώνει νέο πλήγμα. Η καταστροφική πυρκαγιά οδήγησε στην εκκένωση του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων, του γηροκομείου, αλλά και Κέντρων Υγείας, στερώντας κρίσιμες υπηρεσίες από τον πληθυσμό», τονίζει το στέλεχος του ΚΚΕ.

Και σημειώνει πως με τις δεδομένες συνθήκες, εξαιτίας των μεγάλων πυρκαγιών, «είναι βέβαιο ότι θα αυξηθούν οι άνθρωποι που θα παρουσιάσουν αναπνευστικά προβλήματα και θα χρειάζονται οξυγονοθεραπεία και νοσηλεία, την ίδια στιγμή που οι δημόσιες δομές υγείας αποδεκατίζονται».

«Το επιλεκτικά ‘ανίκανο’ κράτος αφήνει τον λαό ανυπεράσπιστο»

Ο Νίκο Καραθανασόπουλος κάνει λόγο για ένα «επιλεκτικά ‘ανίκανο’ κράτος, που με συνέπεια υπηρετεί την πολιτική του ‘κόστους-οφέλους’», το οποίο, όπως επισημαίνει, «για άλλη μια φορά αφήνει τον λαό ανυπεράσπιστο. Αντί να προστατεύσει τη ζωή, την υγεία και την περιουσία του, εγκαταλείπει δασικές εκτάσεις, σπίτια, υποδομές, ακόμα και νοσοκομεία, στο έλεος της καταστροφής».

«Η κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας έχουν τεράστια ευθύνη. Απαιτούμε εδώ και τώρα την άμεση επίταξη όλων των ιδιωτικών δομών Υγείας, ώστε να ενταχθούν στο σύστημα εφημεριών, για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες του λαού της περιοχής», σημειώνει καταληκτικά.