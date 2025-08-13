newspaper
Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

ps. post
scriptum

Το καθεστώς Μητσοτάκη έβγαλε τη Βούλτεψη να πει ότι για τις φωτιές φταίει η έλλειψη σε εθελοντές πυροσβέστες (ντροπή) - Πού να μείνουν λεφτά από τα «μπλε κοπάδια» και το λυσσαλέο «φάγωμα» του Ταμείου Ανάκαμψης

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Καραθανασόπουλος για την εκκένωση μονάδων υγείας στην Πάτρα: Απαιτούμε την άμεση επίταξη όλων των ιδιωτικών δομών Υγείας
Πολιτική Γραμματεία 13 Αυγούστου 2025 | 21:55

Καραθανασόπουλος για την εκκένωση μονάδων υγείας στην Πάτρα: Απαιτούμε την άμεση επίταξη όλων των ιδιωτικών δομών Υγείας

«Το επιλεκτικά 'ανίκανο' κράτος, εγκαταλείπει δασικές εκτάσεις, σπίτια, υποδομές, ακόμα και νοσοκομεία, στο έλεος της καταστροφής», λέει ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Ο καφές το βράδυ κάνει τις γυναίκες παρορμητικές;

Έρευνα: Ο καφές το βράδυ κάνει τις γυναίκες παρορμητικές;

Spotlight

Την εκκένωση μονάδων υγείας στην Πάτρα, όπως το παιδιατρικό νοσοκομείο «Καραμανδάνειο», σχολιάζει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής Αχαΐας του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, εξαπολύοντας επίθεση προς την κυβέρνηση, στην οποία καταλογίζει «τεράστια ευθύνη», όπως και στο υπουργείο Υγείας.

«Μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο νοσοκομείο ‘Άγιος Ανδρέας’ λόγω τραγικών ελλείψεων σε μέσα πυρασφάλειας – που είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας ολόκληρο το τριώροφο κτίριο, όπου στεγάζονται χειρουργικές κλινικές, η πλαστική χειρουργική και το λοιμωξιολογικό τμήμα – η Πάτρα βιώνει νέο πλήγμα. Η καταστροφική πυρκαγιά οδήγησε στην εκκένωση του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων, του γηροκομείου, αλλά και Κέντρων Υγείας, στερώντας κρίσιμες υπηρεσίες από τον πληθυσμό», τονίζει το στέλεχος του ΚΚΕ.

Και σημειώνει πως με τις δεδομένες συνθήκες, εξαιτίας των μεγάλων πυρκαγιών, «είναι βέβαιο ότι θα αυξηθούν οι άνθρωποι που θα παρουσιάσουν αναπνευστικά προβλήματα και θα χρειάζονται οξυγονοθεραπεία και νοσηλεία, την ίδια στιγμή που οι δημόσιες δομές υγείας αποδεκατίζονται».

«Το επιλεκτικά ‘ανίκανο’ κράτος αφήνει τον λαό ανυπεράσπιστο»

Ο Νίκο Καραθανασόπουλος κάνει λόγο για ένα «επιλεκτικά ‘ανίκανο’ κράτος, που με συνέπεια υπηρετεί την πολιτική του ‘κόστους-οφέλους’», το οποίο, όπως επισημαίνει, «για άλλη μια φορά αφήνει τον λαό ανυπεράσπιστο. Αντί να προστατεύσει τη ζωή, την υγεία και την περιουσία του, εγκαταλείπει δασικές εκτάσεις, σπίτια, υποδομές, ακόμα και νοσοκομεία, στο έλεος της καταστροφής».

«Η κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας έχουν τεράστια ευθύνη. Απαιτούμε εδώ και τώρα την άμεση επίταξη όλων των ιδιωτικών δομών Υγείας, ώστε να ενταχθούν στο σύστημα εφημεριών, για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες του λαού της περιοχής», σημειώνει καταληκτικά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ντόναλντ Τραμπ: Προειδοποίηση στον Πούτιν λίγο πριν τη συνάντηση στην Αλάσκα

Ντόναλντ Τραμπ: Προειδοποίηση στον Πούτιν λίγο πριν τη συνάντηση στην Αλάσκα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: Ο καφές το βράδυ κάνει τις γυναίκες παρορμητικές;

Έρευνα: Ο καφές το βράδυ κάνει τις γυναίκες παρορμητικές;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε συνέχεια στο ανοδικό σερί ο όμιλος Viochalco

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε συνέχεια στο ανοδικό σερί ο όμιλος Viochalco

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στα πύρινα μέτωπα της Πάτρας – «Λόγια δίχως αντίκρισμα οι διαβεβαιώσεις περί θωράκισης από τις πυρκαγιές»
Πολιτική Γραμματεία 13.08.25

Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στα πύρινα μέτωπα της Πάτρας – «Λόγια δίχως αντίκρισμα οι διαβεβαιώσεις περί θωράκισης από τις πυρκαγιές»

Ειδικά στον τομέα της πρόληψης, του σχεδιασμού και του συντονισμού, «οι ελλείψεις και οι ανεπάρκειες αποδεικνύονται καθοριστικές», δήλωσε ο γραμματέας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός

Σύνταξη
Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών: Μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις αναφορικά με τα εδάφη της
Πολιτική Γραμματεία 13.08.25

Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών: Μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις αναφορικά με τα εδάφη της

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του επεσήμανε ότι η κατάπαυση του πυρός αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και ότι έχει μεγάλη σημασία πώς θα αξιοποιηθεί, εφόσον επιτευχθεί

Σύνταξη
Κασσελάκης για φωτιές: Ξεκάθαρη αποτυχία τόσο της κυβέρνησης όσο και ενός ανίκανου πολιτικού προσωπικού χωρίς εξειδίκευση
Στην πυρόπληκτη Αχαΐα 13.08.25

Κασσελάκης για φωτιές: Ξεκάθαρη αποτυχία τόσο της κυβέρνησης όσο και ενός ανίκανου πολιτικού προσωπικού χωρίς εξειδίκευση

«Η κρατική μηχανή πρέπει να αλλάξει ριζικά. Δεν αρκεί το φιλότιμο των πολιτών και η αλληλεγγύη μεταξύ τους. Δεν επαρκούν αεροσκάφη, είναι ελλιπής ο εξοπλισμός», τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Χαρίτσης: Κυβέρνηση καμένης γης – Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο
Από την Πάτρα 13.08.25

Χαρίτσης: Κυβέρνηση καμένης γης – Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο

«Αυτό το οποίο συμβαίνει δεν είναι η κακιά η ώρα, δεν είναι η κακιά μας η μοίρα. Είναι ζήτημα πολιτικών επιλογών», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης για τις καταστροφικές πυρκαγιές που «σαρώνουν» την Αχαΐα

Σύνταξη
Αναφορά στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας κατέθεσε η Λιακούλη για την ευλογιά – «Οσμή σκανδάλου και ευθύνες»
«Όλα στο φως» 13.08.25

Αναφορά στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας κατέθεσε η Λιακούλη για την ευλογιά – «Οσμή σκανδάλου και ευθύνες»

Άμεση διερεύνηση των ευθυνών του κράτους για την τραγική εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, που οδήγησε στον αφανισμό δεκάδων χιλιάδων ζώων στη Θεσσαλία και στη χώρα, ζητά η Ευαγγελία Λιακούλη

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Είναι ικανός ο Μητσοτάκης να κάνει το ελάχιστο και να μαζέψει τη Βούλτεψη;
ΣΥΡΙΖΑ 13.08.25

Ζαχαριάδης: Είναι ικανός ο Μητσοτάκης να κάνει το ελάχιστο και να μαζέψει τη Βούλτεψη;

«Δεν έφτανε στους ανθρώπους της πυροσβεστικής και στους πυρόπληκτους ότι έμειναν αβοήθητοι, έχουν και την κυρία Βούλτεψη να βγαίνει στα κανάλια και να τους εξοργίζει ακόμα περισσότερο», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Φαραντούρης για πυρκαγιές: Η κυβέρνηση ουδέν έπραξε για τη θωράκιση της χώρας και τον συντονισμό με την ΕΕ
ΣΥΡΙΖΑ 13.08.25

Φαραντούρης για πυρκαγιές: Η κυβέρνηση ουδέν έπραξε για τη θωράκιση της χώρας και τον συντονισμό με την ΕΕ

Ο Νικόλας Φαραντούρης επισημαίνει πως «από τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2024 ζήτησα και προχώρησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η εναρμόνιση των εθνικών μηχανισμών πολιτικής προστασίας των 27 Κρατών Μελών της ΕΕ»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η σκέψη μας σε πυροσβέστες, πιλότους και εθελοντές που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα
ΠΑΣΟΚ 13.08.25

Ανδρουλάκης: Η σκέψη μας σε πυροσβέστες, πιλότους και εθελοντές που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα

«Οι κάτοικοι σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Κεφαλονιά, Μέγαρα, Βόνιτσα, Άρτα και Αιτωλοακαρνανία, δοκιμάζονται για δεύτερη μέρα», σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές – Καμία επικοινωνιακή διαχείριση δεν τις καλύπτει
«Έντονη ανησυχία» 13.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές – Καμία επικοινωνιακή διαχείριση δεν τις καλύπτει

«Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την ανεξέλεγκτη τροπή που έχουν πάρει τα μέτωπα της πυρκαγιάς», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Να αποπεμφθεί η Βούλτεψη από τη ΝΔ – Ο Μητσοτάκης παρακολουθούσε τις πυρκαγιές από τη βίλα του
Σφοδρά πυρά 13.08.25

Νέα Αριστερά: Να αποπεμφθεί η Βούλτεψη από τη ΝΔ – Ο Μητσοτάκης παρακολουθούσε τις πυρκαγιές από τη βίλα του

«Η ανεκδιήγητη Σοφία Βούλτεψη, με προκλητικό τρόπο, επιχειρεί να ρίξει την ευθύνη για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην έλλειψη εθελοντών», υπογράμμισε η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Γκιόκας για πυρκαγιές: Η ΝΔ να σταματήσει να κρύβεται πίσω από καιρικά φαινόμενα, ατομική ευθύνη και 112
Στις πυρκαγιές 13.08.25

Γκιόκας: Η ΝΔ να σταματήσει να κρύβεται πίσω από καιρικά φαινόμενα, ατομική ευθύνη και 112

«Το ΚΚΕ δεν πιστεύει ούτε στις "παθογένειες" ούτε στη μοιρολατρία για την κλιματική αλλαγή», υπογράμμισε ο βουλευτής Α' Ανατολικής Αττικής με το ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Απαιτείται αναμορφωμένο σύστημα Πολιτικής Προστασίας – Να μπει τέλος στον φαύλο κύκλο της καταστροφής
Πυρκαγιές 13.08.25

ΠΑΣΟΚ: Απαιτείται αναμορφωμένο σύστημα Πολιτικής Προστασίας – Να μπει τέλος στον φαύλο κύκλο της καταστροφής

«Με την ένταση της πίεσης, ο πρωθυπουργός επέστρεψε τελικά από τις διακοπές του στην Αθήνα. Σωστά έπραξε — αλλά άργησε πολύ, και φάνηκε ότι αναγκάστηκε να το πράξει», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Ο Μητσοτάκης «πουλάει» ασφάλεια και αφήνει στάχτες – Μόνο οργή για την κυβέρνηση
Βολές 13.08.25

Σακελλαρίδης: Ο Μητσοτάκης «πουλάει» ασφάλεια και αφήνει στάχτες – Μόνο οργή για την κυβέρνηση

«Μονό οργή απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση, που για ακόμα μια χρονιά παρακολουθεί αμήχανη την προδιαγεγραμμένη καταστροφή», τονίζει ο γραμματέας της ΚΕ της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Σύνταξη
Παπανδρέου: Μεγάλη δοκιμασία για την Αχαΐα – Η πολιτεία να κινητοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο
Φωτιές 13.08.25

Παπανδρέου: Μεγάλη δοκιμασία για την Αχαΐα – Η πολιτεία να κινητοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο

«Κόποι μιας ζωής, σπίτια, καλλιέργειες, περιουσίες και ένας ανεκτίμητος φυσικός πλούτος χάνονται μέσα σε λίγες ώρες, χωρίς επιστροφή», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αρόη Πάτρας: Εικόνες κόλασης από τη φωτιά
Έλαβαν 112 13.08.25

Αρόη Πάτρας: Εικόνες κόλασης από τη φωτιά

Η Αρόη είναι μεταξύ των περιοχών, οι κάτοικοι των οποίων έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και κινηθούν προς το κέντρο της Πάτρας.

Σύνταξη
Το Βερολίνο απέρριψε την αξιολόγηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Γερμανία
Κόσμος 13.08.25

Το Βερολίνο απέρριψε την αξιολόγηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Γερμανία

«Η Γερμανία είναι μια σταθερή δημοκρατία με πολύ ευρεία προστασία της ελευθερίας της έκφρασης. Δεν υπάρχει λογοκρισία εδώ», απαντά το Βερολίνο στην έκθεση του αμερικανικού ΥΠΕΞ που κάνει λόγο για «αύξηση του αντισημιτισμού»

Σύνταξη
Φωτιά στη Χίο: Χωρίς ρεύμα χωριά του νησιού και τα Ψαρά εξαιτίας της πυρκαγιάς
Μπλακ-άουτ 13.08.25

Φωτιά στη Χίο: Χωρίς ρεύμα χωριά του νησιού και τα Ψαρά εξαιτίας της πυρκαγιάς

Σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της Χίου, αλλά και των Ψαρών προκάλεσε η φωτιά. Το νησί των Ψαρών και χωριά της Χίου έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Θα χρειαστούν μέρες μέχρι να αντιμετωπιστεί η ζημιά.

Σύνταξη
Πιθανές τοποθεσίες για μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι συζήτησαν Ουκρανία, ΗΠΑ και Ευρωπαίοι ηγέτες
«Καρότο και μαστίγιο» 13.08.25

Πιθανές τοποθεσίες για μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι συζήτησαν Ουκρανία, ΗΠΑ και Ευρωπαίοι ηγέτες

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η Ρωσία θα βρεθεί αντιμέτωπη με «πολύ σοβαρές συνέπειες», εάν δεν αποδεχθεί να τερματίσει τον πόλεμο, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες

Σύνταξη
Ο Γουέμπ αποκάλυψε ότι συζητείται επέκταση του VAR
Ποδόσφαιρο 13.08.25

Ο Γουέμπ αποκάλυψε ότι συζητείται επέκταση του VAR

Ο επικεφαλής των διαιτητών της Premier League, Χάουαρντ Γουέμπ μίλησε για τη μελλοντική χρήση του VAR, τις θεωρίες συνομωσίας και την στοχοποίηση διαιτητών που είναι «χειρότερη απο ποτέ»

Βάιος Μπαλάφας
Βodycount: Ο εξευτελισμός των γυναικών έχει όνομα και δοξάζεται στο TikTok
«Aντιφεμινιστικό κύμα» 13.08.25

Βodycount: Ο εξευτελισμός των γυναικών έχει όνομα και δοξάζεται στο TikTok

Από τον πόλεμο του Βιετνάμ μέχρι το TikTok, ο όρος «bodycount» μετατράπηκε από στρατιωτική ορολογία σε εργαλείο διαδικτυακού εξευτελισμού των γυναικών, αναβιώνοντας στερεότυπα και πατριαρχικές αντιλήψεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στα πύρινα μέτωπα της Πάτρας – «Λόγια δίχως αντίκρισμα οι διαβεβαιώσεις περί θωράκισης από τις πυρκαγιές»
Πολιτική Γραμματεία 13.08.25

Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στα πύρινα μέτωπα της Πάτρας – «Λόγια δίχως αντίκρισμα οι διαβεβαιώσεις περί θωράκισης από τις πυρκαγιές»

Ειδικά στον τομέα της πρόληψης, του σχεδιασμού και του συντονισμού, «οι ελλείψεις και οι ανεπάρκειες αποδεικνύονται καθοριστικές», δήλωσε ο γραμματέας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός

Σύνταξη
Τουρκία: Ο πληθυσμός της πλησιάζει τα 86 εκατομμύρια – Αλλά μειώθηκαν οι γεννήσεις
Λιγότερα παιδιά 13.08.25

Τουρκία: Ο πληθυσμός της πλησιάζει τα 86 εκατομμύρια – Αλλά μειώθηκαν οι γεννήσεις

Τάσεις γήρανσης του πληθυσμού παρουσιάζει η Τουρκία, σύμφωνα τα στοιχεία της στατιστικής της υπηρεσίας. Ο γενικός πληθυσμός αυξήθηκε κατά 159.910 άτομα, αλλά μειώνεται το ποσοστό των νεαρών ατόμων.

Σύνταξη
LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ
Super Cup 13.08.25

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ για το UEFA Super Cup. Τηλεοπτικά από MEGA και Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
Τραμπ: Απειλεί τον Πούτιν με συνέπειες, αν δεν υπάρξει συμφωνία στην Αλάσκα
Περιμένει αποτελέσματα 13.08.25

Ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία στην Αλάσκα, απειλώντας τη Ρωσία με κυρώσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επιθυμεί να πραγματοποιηθεί άμεσα μια συνάντηση του ιδίου με τους προέδρους Ρωσίας και Ουκρανίας. Εκτιμά ότι στην Αλάσκα μπορεί να επιτευχθούν «σημαντικά πράγματα».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το δίλημμα του χρέους της ΕΕ και η σύγκρουση με τις «φειδωλές» χώρες
Υπέρ και κατά 13.08.25

Το δίλημμα του χρέους της ΕΕ και η σύγκρουση με τις «φειδωλές» χώρες

Οι Βρυξέλλες χρησιμοποίησαν τον τελευταίο προϋπολογισμό της ΕΕ για να ενισχύσουν την εξουσία τους στην έκδοση ομολόγων, προκαλώντας σύγκρουση με κράτη όπως η Γερμανία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ρόλο παρουσιαστή στα Kennedy Center Honors φέτος – Ποιοι θα βραβευτούν
Culture Live 13.08.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ρόλο παρουσιαστή στα Kennedy Center Honors φέτος – Ποιοι θα βραβευτούν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως οι Στρέιτ, Σταλόνε, Γκέινορ και Kiss θα βραβευθούν στα Kennedy Center Honors και ότι ο ίδιος θα παρουσιάσει την τελετή απονομής των βραβείων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
Απόρρητο