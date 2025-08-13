Αρόη Πάτρας: Εικόνες κόλασης από τη φωτιά
Η Αρόη είναι μεταξύ των περιοχών, οι κάτοικοι των οποίων έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και κινηθούν προς το κέντρο της Πάτρας.
Απόκοσμες είναι οι εικόνες από τη φωτιά που έχει φτάσει στην περιοχή Αρόη της Πάτρας.
Η Αρόη είναι μεταξύ των περιοχών, οι κάτοικοι των οποίων έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και κινηθούν προς το κέντρο της Πάτρας λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Τετάρτης.
Μήνυμα 112 λόγω πυρκαγιάς έλαβαν επίσης οι κάτοικοι στην περιοχές Διάκου, Γηροκομείο και Λυκόχορο, με έκκληση να εκκενώσουν προς το κέντρο της Πάτρας.
Επίσης, με ανακοίνωσή του ο Δήμος Πατρέων ενημέρωσε τους πολίτες ότι υπάρχει χώρος για να φιλοξενηθούν.
Επισημαίνει ότι «όσοι από τους κατοίκους της Αρόης, του Διάκου και του Ρωμανού εκκενώνουν τα σπίτια τους λόγω της πυρκαγιάς που καίει την εκεί περιοχή, πρέπει να μετακινούνται προς το Παμπελοποννησιακό Στάδιο, στο οποίο έχουν ανοίξει αίθουσες με κλιματισμό για να φιλοξενηθούν προσωρινά».
