Πάτρα: Στις φλόγες τυλίχθηκε η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στον Μπάλα
Πυροσβέστες, εθελοντές και μοναχές προσπαθούν να κατασβέσουν τη φωτιά.
Στις φλόγες έχει παραδοθεί η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στον Μπάλα Πατρών.
Η φωτιά που καίει την Αχαΐα έφτασε και στο μοναστήρι.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Πελοπόννησος», για την κατάσβεση της φωτιάς στο μοναστήρι, εκτός από τους πυροσβέστες βοηθούν οι μοναχές και εθελοντές.
