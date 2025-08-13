Στις φλόγες έχει παραδοθεί η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στον Μπάλα Πατρών.

Η φωτιά που καίει την Αχαΐα έφτασε και στο μοναστήρι.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Πελοπόννησος», για την κατάσβεση της φωτιάς στο μοναστήρι, εκτός από τους πυροσβέστες βοηθούν οι μοναχές και εθελοντές.

• Όλες οι εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα, στο live-blogging του in.