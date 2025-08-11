Φωτιά στη Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης – Στη μάχη αεροσκάφη και ελικόπτερο

Φωτιά καίει αυτή την ώρα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης.

Σε εξέλιξη η φωτιά στη Μεγάλη Βόλβη

Κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Για την κατάσβεση επιχειρούν και υδροφόρες ΟΤΑ.