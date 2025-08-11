Φωτιά στη Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης – Στη μάχη αεροσκάφη και ελικόπτερο
Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν στο σημείο
Φωτιά καίει αυτή την ώρα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης.
Σε εξέλιξη η φωτιά στη Μεγάλη Βόλβη
Κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.
Από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Για την κατάσβεση επιχειρούν και υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025
