Άνω Λιόσια: Συνελήφθησαν 4 άτομα που ξήλωσαν χαλκοσωλήνες από αμαξοστάσιο της Ο.Σ.Υ.

Συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της Δευτέρας (17-11-2025), από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φυλής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, 4 άτομα, ηλικίας 39 και 27 ετών, κατηγορούμενοι για κλοπή κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία το απόγευμα της Δευτέρας αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Φυλής κλήθηκαν για περιστατικό κλοπής χαλκοσωλήνων από αμαξοστάσιο της Ο.Σ.Υ. στην περιοχή των Άνω Λιοσίων,

Εντοπίστηκαν με τις σωλήνες

Μετά από επισταμένες αναζητήσεις, εντόπισαν ύποπτο όχημα με 4 επιβαίνοντας και το κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο εντός του οχήματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-10- χαλκοσωλήνες,

διαρρηκτικά εργαλεία (κατσαβίδι, κόφτης, πένσα, κάβουρας κ.α.)

-4- ασύρματοι καθώς και

-2- ζευγάρια γάντια.

Αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη των 4 επιβαινόντων και ο σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος τους από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φυλής για κλοπή ενώ στην κατοχή 27χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε και μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.