Συγγρού: Οδηγός έτρεχε με 187 χλμ./ώρα – Δείτε βίντεο
Σε κεντρικούς οδηγούς άξονες της Αθήνας βεβαιώθηκαν 101 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα το τριήμερο 19-21 Σεπτεμβρίου.
- Διαγνωστικό κέντρο δεν δέχτηκε το παραπεμπτικό για απλό υπέρηχο γιατί είχαν μόνο τον… πιο εξελιγμένο
- Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων
- Προετοιμασίες για τον «τυφώνα της δεκαετίας» στις Φιλιππίνες - Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ
- Περού: Τουλάχιστον 18 τραυματίες σε συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στη Λίμα
Ταχύτητα 187 χλμ/ώρα είχε αναπτύξει οδηγός αυτοκινήτου που εντοπίστηκε στη λεωφόρο Συγγρού κατά τη διάρκεια ελέγχων της τροχαίας το τριήμερο 19-21 Σεπτεμβρίου.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. κατά τη διάρκεια της εξόρμησης αυτής, πραγματοποιήθηκαν 5.011 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 95 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ συνελήφθησαν -4- οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.
Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 19 έως 21 Σεπτεμβρίου 2025 ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν -5.011- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -95- παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ συνελήφθησαν -4- οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.
Επιπλέον σε κεντρικούς οδηγούς άξονες της Αθήνας βεβαιώθηκαν -101- παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, ενώ επί της Λεωφ. Συγγρού εντοπίστηκε οδηγός να κινείται με 187 χλμ/ώρα.
Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και για υπερβολική ταχύτητα θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.
- Αφγανιστάν: «Στείλτε τις κόρες σας αλλιώς…» – Με τι σχολεία αντικαθιστούν τα δημοτικά οι Ταλιμπάν
- Ρέθυμνο: Τρεις συλλήψεις για τη συμπλοκή – «Πρωτοστάτησε δόκιμος αστυνομικός, ήταν μέλος της κρητικής μαφίας»
- The Chase: Έφτασε η ώρα της επιστροφής και της καταδίωξης
- Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων
- ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο επιβάλλει ακραίους περιορισμούς στη δημοσιογραφική κάλυψη – Οι αντιδράσεις των ΜΜΕ
- Συνεδριάζει η UEFA για πιθανή αποβολή του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις