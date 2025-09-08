Τροχαία: Τρεις συλλήψεις και 173 πρόστιμα για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ τις τελευταίες ημέρες στην Αττική
Πάνω από 12.500 ελέγχους αλκοτέστ πραγματοποίησε η Τροχαία στην Αττική το τελευταίο πενθήμερο - Παράλληλα έγιναν έλεγχοι σε 195 φορτηγά
Εντατικούς ελέγχους για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, πραγματοποίησε η Τροχαία Αττικής κατά το χρονικό διάστημα από 4 έως 8 Σεπτεμβρίου 2025.
Πιο συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν 12.675 έλεγχοι στο σύνολο του οδικού δικτύου της Αττικής, όπου συνελήφθησαν 3 οδηγοί και βεβαιώθηκαν 173 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
Έλεγχοι σε φορτηγά
Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν -195- έλεγχοι φορτηγών για την διαπίστωση της κατάστασης των ελαστικών τους, όπου βεβαιώθηκαν -32- παραβάσεις ενώ αφαιρέθηκαν -32- άδειες κυκλοφορίας καθώς και -7- άδειες ικανότητας οδήγησης.
Στην ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.
Όπως επισημαίνεται οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση.
