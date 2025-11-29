Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας για υπερβολική ταχύτητα – Έτρεχε με 216 χλμ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης

Συνεληφθη 56χρονος πολύ γνωστό επιχειρηματίας λίγο πριν τις 22:00 το βράδυ της Παρασκευής από αστυνομικούς του Α’ Τμήματος Τροχαίας Ν/Α Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο επιχειρηματίας εντοπίστηκε να κινείται στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της Αργυρούπολης, με μία μαύρη Lamborghini, έχοντας αναπτύξει ταχύτητα 216 χλμ/ώρα, ενώ το ανώτατο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 70 χλμ/ώρα.