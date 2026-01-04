Θεσσαλονίκη: Αναζητείται οδηγός που έτρεχε με 304 χιλιόμετρα στον Περιφερειακό
Ο ασυνείδητος οδηγός, έφτασε τα 304 χιλιόμετρα την ώρα στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης - Η αστυνομία τον αναζητά
Οδηγό που έτρεχε με 304 χιλιόμετρα στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, βιντεοσκοπώντας μάλιστα την πορεία του για το TikTok, αναζητούν οι Αρχές.
Όπως φαίνεται στο βίντεο που ανάρτησε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, κρατά με το ένα χέρι το τιμόνι ενώ με το άλλο τραβάει το βίντεο.
Τον αναζητά η αστυνομία
Η ανάρτησή του εξετάζεται από την ΕΛ.ΑΣ., η οποία και τον αναζητεί.
