Συνελήφθη οδηγός αυτοκινήτου που έτρεχε με 174 χλμ./ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού

Με υπερδιπλάσια ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο κινούνταν νεαρός οδηγός αυτοκινήτου το βράδυ της Τετάρτης, στην Περιφερειακή Υμηττού, με το κοντέρ να γράφει 174 χλμ/ώρα. Μάλιστα, δεν είχε ούτε καν δίπλωμα, όπως προέκυψε από την έρευνα μετά τη σύλληψή του.

Εις βάρος του οδηγού σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 26χρονος οδηγός υπερέβη το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 94 χλμ/ώρα. Εντοπίστηκε από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής επί της Υμηττού, στην περιοχή της Παλλήνης.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 26χρονος κινούνταν με 174 χλμ./ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 80 χλμ./ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Στον οδηγό του εν λόγω οχήματος επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ εις βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς, με την εις βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.