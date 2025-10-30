Συνελήφθη οδηγός αυτοκινήτου που έτρεχε με 174 χλμ./ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού
Ο 23χρονος οδηγός κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα επί της Περιφερειακής Υμηττού, στην περιοχή της Παλλήνης, ενώ δεν είχε άδεια ικανότητας οδήγησης
- Συνελήφθη οδηγός αυτοκινήτου που έτρεχε με 174 χλμ./ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού
- Με την αύξηση περιστατικών υπνικής άπνοιας συνδέονται οι καύσωνες
- Αποφασισμένοι να βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους οι αγρότες - Στις 23 Νοεμβρίου η κρίσιμη σύσκεψη
- Νέες ρωσικές επιδρομές σε κοιτώνα στην Ουκρανία - Ένας νεκρός και 13 τραυματίες [βίντεο]
Με υπερδιπλάσια ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο κινούνταν νεαρός οδηγός αυτοκινήτου το βράδυ της Τετάρτης, στην Περιφερειακή Υμηττού, με το κοντέρ να γράφει 174 χλμ/ώρα. Μάλιστα, δεν είχε ούτε καν δίπλωμα, όπως προέκυψε από την έρευνα μετά τη σύλληψή του.
Εις βάρος του οδηγού σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 26χρονος οδηγός υπερέβη το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 94 χλμ/ώρα. Εντοπίστηκε από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής επί της Υμηττού, στην περιοχή της Παλλήνης.
Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 26χρονος κινούνταν με 174 χλμ./ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 80 χλμ./ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.
Στον οδηγό του εν λόγω οχήματος επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ εις βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.
Ο συλληφθείς, με την εις βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
- Ολυμπιακός – Ν.Ο. Χανίων 21-3: Περίπατος για τις Ερυθρόλευκες
- Γάζα: 46 παιδιά και 20 γυναίκες ανάμεσα στους 104 που σκοτώθηκαν στις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ
- Παλαιό Φάληρο: Φωτιά σε διαμέρισμα – Απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι
- Μάθε παιδί μου… αποταμίευση – 5 συν 1 πρακτικές συμβουλές
- Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση – Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
- Ξεκινά το έργο αποκατάστασης της ιστορικής γέφυρας του Μόρνου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις