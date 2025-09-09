Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του 20χρονου γιου γνωστού επιχειρηματία, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από επικίνδυνες κόντρες με πολυτελές αυτοκίνητο στο κέντρο της Αθήνας, κατά τις οποίες εμβόλισε και τραυμάτισε αστυνομικό. Ο 20χρονος οδηγούσε με ταχύτητα 190 χιλιομέτρων την ώρα κάνοντας κόντρες με άλλο «πειραγμένο» όχημα, όταν αστυνομικοί της Δίωξης Εκβιαστών του έκαναν σήμα να σταματήσει.

Εκείνος αγνόησε τις εντολές, παραβίασε δύο ερυθρούς σηματοδότες και εμβόλισε αστυνομικό, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Το χρονικό

Ο 20χρονος είχε καταναλώσει αλκοόλ σε μπαρ στο Χαλάνδρι, όπου διασκέδαζε με την παρέα του -τρία αγόρια και δύο κορίτσια. Αργότερα, επιβιβάστηκαν σε δύο «πειραγμένα» αυτοκίνητα υψηλών ταχυτήτων και ξεκίνησαν να κάνουν επικίνδυνες κόντρες σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

Ο 20χρονος, που είχε μαζί του δύο φίλες του ως συνεπιβάτιδες, οδηγούσε με ταχύτητα που έφτανε τα 190 χιλιόμετρα την ώρα, όταν εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Δίωξης Εκβιαστών που βρίσκονταν στο σημείο. Όπως προκύπτει από τις καταθέσεις, ο ένας οδηγός σταμάτησε για έλεγχο και συνελήφθη, ωστόσο ο 20χρονος αγνόησε τις εντολές, παραβίασε δύο κόκκινους σηματοδότες και παρέσυρε τον αστυνομικό, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Κινηματογραφική καταδίωξη – Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ

«Κατά την προσέγγιση των αστυνομικών και ενώ είχαν δηλώσει την ιδιότητά τους, ο οδηγός ενός εκ των δύο οχημάτων πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και διέφυγε, παρασύροντας με το εμπρόσθιο μέρος του αστυνομικό, ο οποίος εκσφενδονίστηκε με σφοδρότητα σε πεζοδρόμιο του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Άμεσα ενημερώθηκε το Κέντρο Άμεσης Δράσης προκειμένου να αναζητηθεί το προαναφερόμενο όχημα, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το οποίο παρέλαβε τον αστυνομικό και τον μετέφερε σε νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο έτερο αυτοκίνητο, διαπιστώθηκε η ταυτότητα του οδηγού, ενώ σε αυτό επέβαιναν και άλλα -3- άτομα, οι οποίοι ακινητοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν στην έδρα της ανωτέρω Υπηρεσίας, όπου συνελήφθη ο οδηγός.

Ο 20χρονος, με τη βοήθεια των γονιών του, αρχικά έκρυψε το όχημα και επέστρεψε στο σπίτι, πριν το μεταφέρει εκ νέου. Τελικά εντοπίστηκε από αστυνομικούς και συνελήφθη

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο οδηγός του οχήματος που διέφυγε ήταν έτερος ημεδαπός, ο οποίος πρωινές ώρες της 07/09/2025 εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης να κινείται σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας και αφού ακινητοποιήθηκε, οδηγήθηκε στην έδρα της ανωτέρω Υπηρεσίας όπου και συνελήφθη».

Βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη:

Κόντρες στους δρόμους της Αθήνας: Πώς κάλυψαν τον 20χρονο οι γονείς του

Μετά το περιστατικό, με την παράσυρση του αστυνομικού και πριν συλληφθεί, ο 20χρονος κατέφυγε στο σπίτι του με ταξί, ενώ φέρεται να έκρυψε το όχημα στον Άλιμο. Οι γονείς του, σύμφωνα με όσα είπε ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, στην ΕΡΤ, τον συνόδευσαν σε μια «πομπή» τριών αυτοκινήτων -με τον πατέρα να οδηγεί μπροστά, τον ίδιο στο κέντρο και τη μητέρα από πίσω- με στόχο να μην φαίνονται οι πινακίδες του οχήματός του. Παρά την προσπάθεια, εντοπίστηκε από ομάδα ΔΙ.ΑΣ και συνελήφθη.

Κατά την απολογία του, ισχυρίστηκε ότι νόμιζε πως οι αστυνομικοί ήταν ληστές και πως το όχημα σταμάτησε λόγω έλλειψης καυσίμων -κάτι που διαψεύστηκε από τα στοιχεία της έρευνας.

Σε έρευνες που έγιναν σε σπίτια εμπλεκομένων, εντοπίστηκαν ένα αεροβόλο πιστόλι και αμπούλες αερίου. Ο 20χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες, μεταξύ αυτών για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πολλαπλές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

«Η μέτρηση αλκοόλ στον οδηγό έγινε τέσσερις ώρες μετά το περιστατικό και έδειξε επίπεδα πάνω από το όριο» ανέφερε ο κ. Καλλιακμάνης, στηλιτεύοντας τη στάση των γονιών του 20χρονου: «Ενήλικες άνθρωποι κάλυψαν το παιδί τους με τρία αυτοκίνητα, αντί να το οδηγήσουν να αναλάβει τις ευθύνες του. Αυτό είναι ντροπή», ανέφερε.

Σημείωσε δε πως πέρα από τον τραυματισμό του αστυνομικού, κινδύνευσαν και οι πολίτες που κινούνταν στους δρόμους, καθώς τα δύο οχήματα παραβίασαν πολλούς ερυθρούς σηματοδότες και έκαναν επικίνδυνους ελιγμούς.