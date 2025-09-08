Κινηματογραφική καταδίωξη 20χρονου γιού επιχειρηματία – Χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητό του

Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, στο κέντρο της Αθήνας.

Όλα ξεκίνησαν όταν ομάδα του Τμήματος Εκβιαστών εντόπισε 20χρονο να κινείται επικίνδυνα με το αυτοκίνητό του.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών διεξήγαν εκείνες τις ώρες την τυπική τους περιπολία όταν, επί της Συγγρού διαπίστωσαν πως λάμβανε χώρα παράνομη κόντρα μεταξύ αυτοκινήτων, που κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Οι αρχές, κατά πληροφορίες, έκαναν αρχικά σήμα στον νεαρό να σταματήσει, ωστόσο, εκείνος δεν υπάκουσε με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η καταδίωξη.

Μάλιστα το αυτοκίνητο του αναφερόμενου 20χρονου, φέρεται να ήταν υψηλών επιδόσεων supercar γερμανικού κατασκευαστή.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν άμεσα καταδίωξη η οποία κατέληξε προς στιγμήν κοντά στο ξενοδοχείο Χίλτον.

Επιτάχυνε και έφυγε

Όταν οι αστυνομικοί προσέγγισαν το σταματημένο όχημα για να ελέγξουν τον οδηγό, ο 20χρονος γόνος που βρισκόταν στο τιμόνι έβαλε μπροστά ξανά, επιτάχυνε και παρέσυρε έναν εξ αυτών.

Έγκαιρη ήταν ωστόσο η παρέμβαση του συναδέλφου του, που κατάφερε να ακινητοποιήσει ξανά το όχημα, και να συλλάβει επί τόπου τον ασυνείδητο οδηγό. Ο αστυνομικός που τραυματίστηκε νοσηλεύεται αυτή την ώρα σε νοσοκομείο, εκτός κινδύνου, με ελαφρά κατάγματα.

Ο 20χρονος αναμένεται να οδηγηθεί την Τετάρτη στον εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν πρωινές ώρες χθες, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, σε περιοχές της Αττικής, δύο ημεδαποί, οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ ένας από τους δράστες κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου παρέσυρε αστυνομικό με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– απόπειρα ανθρωποκτονίας, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων από κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Εκβιαστών της ανωτέρω Υποδιεύθυνσης εντοπίστηκαν σε λεωφόρο δύο αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων, να συμμετέχουν σε μεταξύ τους αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Κατόπιν σήματος για έλεγχο από το κλιμάκιο χρησιμοποιώντας εμφανή φωτεινά και ηχητικά σήματα, οι οδηγοί των ανωτέρω οχημάτων ανέπτυξαν ταχύτητα παραβιάζοντας διαδοχικά ερυθρούς σηματοδότες ώσπου ακινητοποιήθηκαν.

Κατά την προσέγγιση των αστυνομικών και ενώ είχαν δηλώσει την ιδιότητά τους, ο οδηγός ενός εκ των δύο οχημάτων πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και διέφυγε, παρασύροντας με το εμπρόσθιο μέρος του αστυνομικό, ο οποίος εκσφενδονίστηκε με σφοδρότητα σε πεζοδρόμιο του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Άμεσα ενημερώθηκε το Κέντρο Άμεσης Δράσης προκειμένου να αναζητηθεί το προαναφερόμενο όχημα, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το οποίο παρέλαβε τον αστυνομικό και τον μετέφερε σε νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο έτερο αυτοκίνητο, διαπιστώθηκε η ταυτότητα του οδηγού, ενώ σε αυτό επέβαιναν και άλλα -3- άτομα, οι οποίοι ακινητοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν στην έδρα της ανωτέρω Υπηρεσίας, όπου συνελήφθη ο οδηγός.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο οδηγός του οχήματος που διέφυγε ήταν έτερος ημεδαπός, ο οποίος πρωινές ώρες της 07/09/2025 εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης να κινείται σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας και αφού ακινητοποιήθηκε, οδηγήθηκε στην έδρα της ανωτέρω Υπηρεσίας όπου και συνελήφθη.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα,

7 αμπούλες αερίου

μεταλλικό κυτίο που περιείχε μεταλλικές βολίδες και

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.»