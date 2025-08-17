Νέα Ερυθραία: Οδηγούσε μεθυσμένος, αγνόησε σήμα για έλεγχο και συνελήφθη μετά από καταδίωξη
Ο 38χρονος υπεβλήθη σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε 0,66mg/l - Αντιμετωπίζει και την κατηγορία της «βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων».
Στη σύλληψη ενός 38χρονου άνδρα που οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ προχώρησαν τα ξημερώματα της Κυριακής οι άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας στη Νέα Ερυθραία.
Πρόκειται για αδερφό πολύ γνωστής παρουσιάστριας της ελληνικής τηλεόρασης, ο οποίος επιτέθηκε στους αστυνομικούς που του έκαναν έλεγχο, με αποτέλεσμα να διώκεται και για «βία κατά υπαλλήλων», εκτός από την κατηγορία της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ μετά το αλκοτέστ που του έγινε.
Τι συνέβη
Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Κυριακής 17 Αυγούστου, στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Ερυθραία.
Ο 38χρονος παραβίασε με το αυτοκίνητό του τη διπλή διαχωριστική γραμμή και προσπέρασε συμβατικό όχημα της Ελληνικής Αστυνομίας.
Τότε, οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο, κάτι που εκείνος δεν έκανε, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.
Το κυνηγητό σταμάτησε στη συμβολή της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου με την οδό Καρασταμάτη Αλεξάκη στη Νέα Ερυθραία, όταν και ακινητοποιήθηκε το όχημα του 38χρονου.
Οι αστυνομικοί του ΤΔΕΕ κατέβηκαν για έλεγχο και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές όταν ένας εξ’ αυτών του επέδειξε το υπηρεσιακό δελτίο ταυτότητας, ο αδερφός της πασίγνωστης τηλεοπτικής παρουσιάστριας το πέταξε στο έδαφος και τον έσπρωξε, με τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. να τον συλλαμβάνουν.
Θετικό το αλκοτέστ
Παράλληλα, στο σημείο κλήθηκε και περιπολικό της Τροχαίας, προκειμένου να υποβληθεί σε έλεγχο αλκοτέστ ο 38χρονος.
Το αποτέλεσμα ήταν θετικό, με τον 38χρονο να έχει ποσοστό 0,66mg/l εκπνεόμενου αέρα.
