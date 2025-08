Τέσσερις άνδρες καταδικάστηκαν σε φυλάκιση για περισσότερα από 82 χρόνια συνολικά, στο Ηνωμένο Βασίλειο, για τη συμμετοχή τους σε σχέδιο λαθρεμπορίας κοκαΐνης εκατομμυρίων λιρών. Οι αστυνομικοί εντόπισαν την εγκληματική ομάδα στη θάλασσα και τους καταδίωκαν για περίπου 28 μίλια στα ανοικτά των ακτών της Κορνουάλης.

Η αξία της κοκαΐνης που κατασχέθηκε υπολογίζεται σε 18 εκατομμύρια λίρες. Η επιχείρηση Libellary αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο διεθνείς και βρετανικές εγκληματικές οργανώσεις εισάγουν ναρκωτικά στη χώρα. Τα κυκλώματα χρησιμοποιούν «μητρικά» πλοία από Νότια Αμερική για να ρίχνουν τα φορτία των ναρκωτικών στη θάλασσα, τα οποία στη συνέχεια παραλαμβάνονται από μικρότερα σκάφη και μεταφέρονται σε απομονωμένες ακτές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι Αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο συνέλαβαν συνολικά επτά άνδρες που συμμετείχαν σε διαφορετικά στάδια της επιχείρησης, από έναν ψαρά με οικονομικά προβλήματα μέχρι τον Κολομβιανό «επόπτη» που εξασφάλιζε την ομαλή παραλαβή και μέλη εγκληματικής ομάδας από το Έσσεξ που πιστεύεται ότι είχαν αγοράσει το φορτίο για να το πουλήσουν στους δρόμους της νοτιοανατολικής Αγγλίας.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης μηνύματα και άλλα σημαντικά στοιχεία από κινητά τηλέφωνα, κάμερες ασφαλείας και αγορά εξοπλισμού από εταιρεία στη Βόρεια Ουαλία, οδηγώντας στον εντοπισμό του βασικού συντονιστή, Άλεξ Φόλι. Τέσσερις από τους συλληφθέντες καταδικάστηκαν χθες, Παρασκευή, ενώ οι ποινές για τους υπολοίπους θα οριστούν στις 21 Αυγούστου.

Η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA) κατάφερε να αποκαλύψει το δίκτυο χάρη σε μια τυχαία επιτήρηση τον περασμένο Σεπτέμβριο. Η καταδίωξη ξεκίνησε όταν σκάφος της βρετανικής συνοριοφυλακής εντόπισε ένα φουσκωτό RHIB που έριχνε δέματα στη θάλασσα. Ήξεραν ότι υπήρχε «μητρικό πλοίο» στην περιοχή και πλησίασαν. Οι χειριστές του σκάφους προσπάθησαν να διαφύγουν.

Για 28 μίλια, οι τρεις άνδρες που επέβαιναν στο RHIB πετούσαν στη θάλασσα δέματα όσο οι Αρχές τους καταδίωκαν. Αργότερα αποδείχθηκε ότι τα δέματα περιείχαν κοκαΐνη. Όταν η καταδίωξη έληξε στην παραλία Gwynver κοντά στο Land’s End, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 44χρονο Πίτερ Γουίλιαμς, τον 38χρονο Σκοτ Τζόνστον και τον 33χρονο Έντουιν Γιαχίρ Ταμπόρα Μπάκα. Βρέθηκαν μαχαίρια και ένα ναυτικό GPS (chart plotter), ενώ οι συλλφθέντες είχαν πετάξει στη θάλασσα 11 δέματα κοκαΐνης. Ανακτήθηκαν τα έξι από αυτά, αξίας περίπου 18 εκατομμυρίων λιρών.

Για τους σέρφερ και όσους βγάζουν τους σκύλους τους βόλτα στην παραλία της Κορνουάλης, αυτό που εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια τους έμοιαζε με σκηνή από αστυνομικό θρίλερ, αναφέρει ο Guardian. Μια θαλάσσια καταδίωξη που κατέληξε με δύο σκάφη να προσαράζουν στην άμμο, μια αδέξια απόπειρα από τρεις άνδρες να διαφύγουν στους αμμόλοφους, θεαματικές συλλήψεις και η ανακάλυψη του φορτίου-μαμούθ κοκαΐνης αξίας εκατομμυρίων λιρών.

Για τους ανακριτές, ήταν η αρχή μιας επίπονης έρευνας που έφερε στο φως το modus operandi των λατινοαμερικανικών καρτέλ και των βρετανικών εγκληματικών οργανώσεων, γνωστή ως asdo (θαλάσσια απόθεση φορτίου), όπου δέματα κοκαΐνης με GPS ρίχνονται από «μητρικά» υπερατλαντικά πλοία στη θάλασσα, για να περισυλλεγούν από μικρά σκάφη και να μεταφερθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω απομονωμένων κόλπων και λιμανιών.

Ο Μπάρι Βάιναλ της Εθνικής Υπηρεσίας Εγκλήματος (NCA) και επικεφαλής της έρευνας δήλωσε ότι οι επτά άνδρες ήταν κομβικά πρόσωπα της επιχείρησης. «Έχεις οργανωτές, logistics, ασφάλεια, αγοραστές», δήλωσε.

Η NCA έστειλε ομάδα στην Κορνουάλη. Ανακάλυψαν ότι ο Γουίλιαμς διατηρούσε επιχείρηση αλιείας και ιχθυοπωλείο στο Χάμσαϊρ με το όνομα Fresh from the Boat. Ωστόσο, το 2022 η κακοκαιρία κατέστρεψε το σκάφος του, Tia Maria, και αναγκάστηκε να επενδύσει δικά του χρήματα για να συνεχίσει. Η τοπική κοινότητα τον στήριξε με crowdfunding για ένα νέο σκάφος, το Brenda C, αλλά η οικονομική πίεση τον λύγισε.

