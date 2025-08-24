Διακινητής μεταναστών συνελήφθη στη Σύμη μετά από καταδίωξη από το Λιμενικό, όταν περιπολικό σκάφος που πραγματοποιούσε προγραμματισμένη περιπολία εντόπισε στις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (23/8) ταχύπλοο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τις ανατολικές ακτές του νησιού.

Στην περιοχή έσπευσε και δεύτερο περιπολικό σκάφος, το οποίο εντόπισε το ταχύπλοο να αποβιβάζει τους μετανάστες στην ακτή και στη συνέχεια να επιχειρεί να διαφύγει προς τις τουρκικές ακτές. Ακολούθησε καταδίωξη, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του σκάφους και τη σύλληψη του 45χρονου διακινητή μεταναστών, υπηκόου Αζερμπαϊτζάν.

Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Σύμης και συνελήφθη από τα στελέχη του Λιμενικού.

Είχε αποβιβάσει 30 μετανάστες

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στη χερσαία περιοχή Φανερωμένης Σύμης, όπου εντοπίστηκαν 30 μετανάστες -12 άνδρες, οκτώ γυναίκες και 10 ανήλικοι- οι οποίοι είχαν αποβιβαστεί από το ταχύπλοο.

Κατά δήλωσή τους, είχαν ξεκινήσει το βράδυ της 22ας Αυγούστου 2025 από την περιοχή της Μαρμαρίδας στην Τουρκία, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα το ποσό των 4.500 ευρώ ο καθένας.

Από το Λιμεναρχείο Σύμης, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το ταχύπλοο σκάφος που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά.