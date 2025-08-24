newspaper
Σημαντική είδηση:
23.08.2025 | 20:50
Τραγωδία στην Λαγκαδά - Έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς
Σύμη: Συνελήφθη διακινητής μεταναστών μετά από καταδίωξη
Ελλάδα 24 Αυγούστου 2025 | 03:30

Σύμη: Συνελήφθη διακινητής μεταναστών μετά από καταδίωξη

Το Λιμενικό εντόπισε το ταχύπλοο να αποβιβάζει τους μετανάστες στην ακτή και στη συνέχεια να επιχειρεί να διαφύγει προς τις τουρκικές ακτές

Σύνταξη
A
A
Διακινητής μεταναστών συνελήφθη στη Σύμη μετά από καταδίωξη από το Λιμενικό, όταν περιπολικό σκάφος που πραγματοποιούσε προγραμματισμένη περιπολία εντόπισε στις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (23/8) ταχύπλοο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τις ανατολικές ακτές του νησιού.

Στην περιοχή έσπευσε και δεύτερο περιπολικό σκάφος, το οποίο εντόπισε το ταχύπλοο να αποβιβάζει τους μετανάστες στην ακτή και στη συνέχεια να επιχειρεί να διαφύγει προς τις τουρκικές ακτές. Ακολούθησε καταδίωξη, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του σκάφους και τη σύλληψη του 45χρονου διακινητή μεταναστών, υπηκόου Αζερμπαϊτζάν.

Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Σύμης και συνελήφθη από τα στελέχη του Λιμενικού.

Είχε αποβιβάσει 30 μετανάστες

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στη χερσαία περιοχή Φανερωμένης Σύμης, όπου εντοπίστηκαν 30 μετανάστες -12 άνδρες, οκτώ γυναίκες και 10 ανήλικοι- οι οποίοι είχαν αποβιβαστεί από το ταχύπλοο.

Κατά δήλωσή τους, είχαν ξεκινήσει το βράδυ της 22ας Αυγούστου 2025 από την περιοχή της Μαρμαρίδας στην Τουρκία, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα το ποσό των 4.500 ευρώ ο καθένας.

Από το Λιμεναρχείο Σύμης, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το ταχύπλοο σκάφος που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά.

World
Δασμοί: Αβεβαιότητα και ανησυχία στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Δασμοί: Αβεβαιότητα και ανησυχία στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Rebound στις τιμές – Το στοίχημα της αποθήκευσης

Φυσικό αέριο: Rebound στις τιμές – Το στοίχημα της αποθήκευσης

Βόλος: «Ύπουλο σκυλί, να σαπίσει στη φυλακή» – Ξεσπά η αδερφή της 36χρονης για τον συζυγοκτόνο
23.08.25

«Ύπουλο σκυλί, να σαπίσει στη φυλακή» - Ξεσπά η αδερφή της 36χρονης για τον συζυγοκτόνο στο Βόλο

«Δεν ήταν ψυχικά άρρωστος, έκανε πάντα αυτό που ήθελε. Ασκούσε ψυχολογική βία στα παιδιά...» - Τι λέει η αδελφή της 36χρονης που βρήκε φρικτό θάνατο από τον σύζυγο της στον Βόλο

Σύνταξη
Καύσωνας εν όψει – Καιρός: Έρχεται εισβολή ζέστης και υψηλές θερμοκρασίες – Τι λένε οι μετεωρολόγοι
23.08.25

Καύσωνας εν όψει: Έρχεται «εισβολή ζέστης» και υψηλές θερμοκρασίες - Τι λένε οι μετεωρολόγοι

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Θοδωρή Κολυδά, «εισβολή ζέστης» και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα έρθει ο Σεπτέμβριος. Καύσωνας προγιγνώσκεται από τον Κώστα Τσατραφύλια.

Σύνταξη
Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μητέρα – Τι είπε ο σύζυγος του θύματος
23.08.25

Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μητέρα – Τι είπε ο σύζυγος του θύματος

Πολύ σφοδρή ήταν η σύγκρουση του αυτοκινήτου με τη μηχανή της 32χρονης, που πήγαινε από την Αταλάντη στη Σκάλα να συναντήσει τον σύζυγο και το παιδί της. Ο σύζυγός της περιέγραψε στο Mega τι συνέβη.

Σύνταξη
Επιστήμονες και ερευνητές από 15 χώρες συζητούν στο ΑΠΘ για συμπερίληψη, λαϊκισμό και ευρωσκεπτικισμό
23.08.25

Επιστήμονες και ερευνητές από 15 χώρες συζητούν στο ΑΠΘ για συμπερίληψη, λαϊκισμό και ευρωσκεπτικισμό

Στο διήμερο συνέδριο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των εμβληματικών ερευνητικών έργων του ΑΠΘ, DATIS και EUPopLink, τα οποία ρίχνουν φως σε φλέγοντα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της σύγχρονης Ευρώπης

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Γκαντς προτείνει στον Νετανιάχου να σχηματίσει κυβέρνηση με τα αντιπολιτευόμενα κόμματα για να σώσουν τους ομήρους
24.08.25

Ισραήλ: Ο Γκαντς προτείνει στον Νετανιάχου να σχηματίσει κυβέρνηση με τα αντιπολιτευόμενα κόμματα για να σώσουν τους ομήρους

Την ίδια στιγμή, δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί διαδήλωναν, όπως κάνουν κάθε Σάββατο βράδυ, στο Ισραήλ, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στους ομήρους και ζητώντας από την κυβέρνηση να βάλει τέλος στον πόλεμο με τη Χαμάς

Σύνταξη
Στην Ουγκάντα στέλνει τον μετανάστη από τον Ελ Σαλβαδόρ ο Τραμπ – Νέο επεισόδιο στη δικαστική διαμάχη
24.08.25

Στην Ουγκάντα στέλνει τον μετανάστη από τον Ελ Σαλβαδόρ ο Τραμπ – Νέο επεισόδιο στη δικαστική διαμάχη

Εδώ και πέντε μήνες η υπόθεση του Αμπρέγο Γκαρσία έχει μετατραπεί σε δικαστική μάχη στις ΗΠΑ και έφτασε να συζητιέται ακόμη και σε επίπεδο προέδρων των ΗΠΑ και Ελ Σαλβαδόρ

Σύνταξη
«Υπέγραψε στην ΑΕΚ ο Μπαρίνοφ» (pic)
24.08.25

«Υπέγραψε στην ΑΕΚ ο Μπαρίνοφ» (pic)

Ο έγκυρος Ρώσος ρεπόρτερ Αντρέι Πάνκοφ υποστηρίζει ότι ο 26χρονος ποδοσφαιριστής έχει ήδη υπογράψει στην «Ένωση» και μάλιστα είχε προσωπική συνομιλία με τον Μάρκο Νίκολιτς.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Βόλος: «Ύπουλο σκυλί, να σαπίσει στη φυλακή» – Ξεσπά η αδερφή της 36χρονης για τον συζυγοκτόνο
23.08.25

«Ύπουλο σκυλί, να σαπίσει στη φυλακή» - Ξεσπά η αδερφή της 36χρονης για τον συζυγοκτόνο στο Βόλο

«Δεν ήταν ψυχικά άρρωστος, έκανε πάντα αυτό που ήθελε. Ασκούσε ψυχολογική βία στα παιδιά...» - Τι λέει η αδελφή της 36χρονης που βρήκε φρικτό θάνατο από τον σύζυγο της στον Βόλο

Σύνταξη
Μουσείο Λούβρου: Νέα είσοδος, αίθουσα για τη Μόνα Λίζα και αντιμετώπιση του συνωστισμού
23.08.25

Σχέδιο 800 εκατ. ευρώ για το Λούβρο: Νέα είσοδος, αίθουσα για τη Μόνα Λίζα και αντιμετώπιση του συνωστισμού

Οι υπηρεσίες στο Μουσείο του Λούβρου προς τους επισκέπτες, από την εστίαση μέχρι τις τουαλέτες, έχουν υποβαθμιστεί - Το κόστος του έργου προκαλεί ανησυχία

Σύνταξη
Πολιτική κρίση στην Ολλανδία – Παραιτούνται υπουργοί λόγω άρνησης του συνασπισμού να λάβει μέτρα για το Ισραήλ
23.08.25

Πολιτική κρίση στην Ολλανδία – Παραιτούνται υπουργοί λόγω άρνησης του συνασπισμού να λάβει μέτρα για το Ισραήλ

Εκτός από τον υπουργό Εξωτερικών, παραιτήθηκαν οι υπουργοί Εσωτερικών, Παιδείας και Υγείας προκαλώντας πολιτική αβεβαιότητα. Η κυβέρνηση στην Ολλανδία είναι υπηρεσιακή.

Σύνταξη
Παντελίδης: «Με την ποιότητα που διαθέτει ο Ολυμπιακός φάνηκε ότι στο τέλος μπορεί να αλλάξει η εικόνα»
23.08.25

Παντελίδης: «Με την ποιότητα που διαθέτει ο Ολυμπιακός φάνηκε ότι στο τέλος μπορεί να αλλάξει η εικόνα»

Ο Σάββας Παντελίδης ήταν ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών του, αλλά στάθηκε στην ποιότητα των παικτών του Ολυμπιακού που έκανε τη διαφορά.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Είναι το προσόν του Γιαζίτσι το πώς εκτελεί έτσι την μπάλα – Μας δυσκόλεψε πολύ ο Αστέρας»
23.08.25

Μεντιλίμπαρ: «Είναι το προσόν του Γιαζίτσι το πώς εκτελεί έτσι την μπάλα – Μας δυσκόλεψε πολύ ο Αστέρας»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ… έβγαλε το καπέλο στον Γιουσούφ Γιαζίτσι για το γκολ απέναντι στον Αστέρα ενώ μίλησε με πολύ καλά λόγια για τους Αρκάδες.

Σύνταξη
Θα δούλευες χωρίς αμοιβή; Το ερώτημα πίσω από την απεργία της Air Canada
23.08.25

Θα δούλευες χωρίς αμοιβή; Το ερώτημα πίσω από την απεργία της Air Canada

Η σύντομη απεργία προκάλεσε χάος κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου αιχμής, αλλά οι πτήσεις ξανάρχισαν μετά την επίτευξη προσωρινής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, την Τρίτη

Σύνταξη
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

