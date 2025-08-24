Σύμη: Συνελήφθη διακινητής μεταναστών μετά από καταδίωξη
Το Λιμενικό εντόπισε το ταχύπλοο να αποβιβάζει τους μετανάστες στην ακτή και στη συνέχεια να επιχειρεί να διαφύγει προς τις τουρκικές ακτές
- Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μητέρα – Τι είπε ο σύζυγος του θύματος
- Παγκράτι: 27χρονος πήγε να ληστέψει ηλικιωμένη και κλείστηκε στο ασανσέρ
- Έβαλε… σκούπα ο Γιώργος Μαζωνάκης – «Σαββατογενική, Σαββατογεννημένος, Σαββατοκύριακο»
- Ασπρόπυργος: Νεαροί ξυλοκόπησαν εργαζόμενους σε απορριμματοφόρο – Στο νοσοκομείο ο οδηγός
Διακινητής μεταναστών συνελήφθη στη Σύμη μετά από καταδίωξη από το Λιμενικό, όταν περιπολικό σκάφος που πραγματοποιούσε προγραμματισμένη περιπολία εντόπισε στις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (23/8) ταχύπλοο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τις ανατολικές ακτές του νησιού.
Στην περιοχή έσπευσε και δεύτερο περιπολικό σκάφος, το οποίο εντόπισε το ταχύπλοο να αποβιβάζει τους μετανάστες στην ακτή και στη συνέχεια να επιχειρεί να διαφύγει προς τις τουρκικές ακτές. Ακολούθησε καταδίωξη, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του σκάφους και τη σύλληψη του 45χρονου διακινητή μεταναστών, υπηκόου Αζερμπαϊτζάν.
Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Σύμης και συνελήφθη από τα στελέχη του Λιμενικού.
Είχε αποβιβάσει 30 μετανάστες
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στη χερσαία περιοχή Φανερωμένης Σύμης, όπου εντοπίστηκαν 30 μετανάστες -12 άνδρες, οκτώ γυναίκες και 10 ανήλικοι- οι οποίοι είχαν αποβιβαστεί από το ταχύπλοο.
Κατά δήλωσή τους, είχαν ξεκινήσει το βράδυ της 22ας Αυγούστου 2025 από την περιοχή της Μαρμαρίδας στην Τουρκία, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα το ποσό των 4.500 ευρώ ο καθένας.
Από το Λιμεναρχείο Σύμης, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το ταχύπλοο σκάφος που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά.
- Ισραήλ: Ο Γκαντς προτείνει στον Νετανιάχου να σχηματίσει κυβέρνηση με τα αντιπολιτευόμενα κόμματα για να σώσουν τους ομήρους
- Σύμη: Συνελήφθη διακινητής μεταναστών μετά από καταδίωξη
- Στην Ουγκάντα στέλνει τον μετανάστη από τον Ελ Σαλβαδόρ ο Τραμπ – Νέο επεισόδιο στη δικαστική διαμάχη
- Θάσος: Νεκρός 71χρονος Γερμανός τουρίστας στη Σκάλα Παναγιάς
- Capital Economics: Το κόστος δανεισμού της Γαλλίας θα ξεπεράσει της Ιταλίας
- «Μάστιγα» ο εθισμός στον διαδικτυακό τζόγο για τους νέους στις ΗΠΑ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις