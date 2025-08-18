Λιμενικό: Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών σε Γαύδο και Καλαμάτα – 165 άτομα σε 24 ώρες
Το Λιμενικό Σώμα και το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης συντόνισαν σωστικές επιχειρήσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τη διάσωση συνολικά 165 μεταναστών
Τρία νέα περιστατικά μεταναστευτικών ροών κατεγράφησαν το τελευταίο 24ωρο με το Λιμενικό Σώμα και το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης να συντονίζουν σωστικές επιχειρήσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τη διάσωση συνολικά 165 ατόμων.
Συγκεκριμένα, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε δύο διαδοχικά συμβάντα 58 και 68 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβους.
Στην πρώτη περίπτωση οι μετανάστες περισυνελέγησαν από δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας και μεταφέρθηκαν με τη συνδρομή πλωτού του Λιμενικού στο λιμάνι της Γαύδου, ενώ στη δεύτερη η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή σκάφους του Λιμενικού και μέσου της δύναμης της Frontex.
Εντοπίστηκαν νότια της Καλαμάτας
Επιπλέον, χθες Κυριακή 17 Αυγούστου το βράδυ, περίπου 39 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν 58 ναυτικά μίλια νότια της Καλαμάτας.
Και σε αυτή την περίπτωση η διάσωσή τους έγινε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, με τη συνδρομή πλωτού του Λιμενικού Σώματος, και οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Καλαμάτας.
