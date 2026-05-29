Θεσσαλονίκη: Ξέχασαν 17χρονη ΑμεΑ επί δύο ώρες μέσα σε λεωφορείο
Όπως καταγγέλθηκε, οι υπεύθυνοι παρέλειψαν να αποβιβάσουν την 17χρονη σε προκαθορισμένο σημείο ώστε να μετεπιβιβαστεί σε δεύτερο λεωφορείο
Μια πολύ σοβαρή υπόθεση ερευνούν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται εργαζόμενοι κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ στην ανατολική Θεσσαλονίκη, οι οποίοι φέρονται να ξέχασαν ένα 17χρονο κορίτσι ΑμεΑ για δύο ολόκληρες ώρες μέσα σε λεωφορείο.
Σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλε χθες το απόγευμα στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού η 52χρονη μητέρα της ανήλικης, η 17χρονη επιβιβάστηκε κανονικά σε λεωφορείο που χρησιμοποιεί η δομή για τη μεταφορά ατόμων ΑμεΑ, προκειμένου να μεταβεί στον προορισμό της.
Ωστόσο, όπως καταγγέλθηκε, οι υπεύθυνοι παρέλειψαν να την αποβιβάσουν σε προκαθορισμένο σημείο ώστε να μετεπιβιβαστεί σε δεύτερο λεωφορείο, το οποίο θα την μετέφερε στον τελικό προορισμό της. Αποτέλεσμα ήταν η 17χρονη να παραμείνει επί περίπου δύο ώρες μέσα στο όχημα, χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους συνοδούς και τους υπευθύνους της μεταφοράς.
Η μητέρα της ανήλικης, αντιλαμβανόμενη ότι το παιδί δεν είχε φτάσει στον προορισμό του, απευθύνθηκε στην Αστυνομία, καταθέτοντας έγκληση σε βάρος των εμπλεκομένων εργαζομένων. Για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η 17χρονη παρέμεινε στο λεωφορείο.
