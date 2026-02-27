Κυψέλη: Στη φυλακή ο 64χρονος για την σεξουαλική επίθεση στην 25χρονη ΑμεΑ – Τι είπε στην απολογία του
Μέσω του δικηγόρου του κατέθεσε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.
Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 64χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε σεξουαλικά σε μία 25χρονη ΑμεΑ και επιχείρησε να βιάσει την δίδυμη αδελφή της, η οποία επίσης είναι ΑμεΑ στην περιοχή της Κυψέλης.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι την ημέρα εκείνη είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και πως δεν θυμάται τι έκανε.
Βρέθηκε στο σπίτι τους, επειδή όπως είπε η μητέρα τους του είχε δώσει τα κλειδιά για να το δείχνει σε υποψήφιους αγοραστές, καθώς θα έβγαινε σε πώληση.
Μέσω του δικηγόρου του κατέθεσε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.
Η μητέρα των κοριτσιών μόλις πληροφορήθηκε ότι ο κατηγορούμενος οδηγείται στη φυλακή ξέσπασε εναντίον του με φωνές και κατάρες.
