Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 64χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε σεξουαλικά σε μία 25χρονη ΑμεΑ και επιχείρησε να βιάσει την δίδυμη αδελφή της, η οποία επίσης είναι ΑμεΑ στην περιοχή της Κυψέλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι την ημέρα εκείνη είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και πως δεν θυμάται τι έκανε.

Βρέθηκε στο σπίτι τους, επειδή όπως είπε η μητέρα τους του είχε δώσει τα κλειδιά για να το δείχνει σε υποψήφιους αγοραστές, καθώς θα έβγαινε σε πώληση.

Μέσω του δικηγόρου του κατέθεσε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Η μητέρα των κοριτσιών μόλις πληροφορήθηκε ότι ο κατηγορούμενος οδηγείται στη φυλακή ξέσπασε εναντίον του με φωνές και κατάρες.