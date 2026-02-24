Συγκλονίζει η αποκάλυψη της μητέρας η οποία έγινε μάρτυρας της αποτρόπαιας απόπειρας ασέλγειας που επιχείρησε ο 64χρονος άνδρας Αλβανικής καταγωγής, τονίζοντας πως ο άνδρας επιχείρησε να ασελγήσει και στην άλλη κόρη της, την 25χρονη δίδυμη αδερφή του πρώτου θύματος, επίσης ΑμεΑ, μέσα στο σπίτι τους στην Κυψέλη.

Η μητέρα των δύο κοριτσιών μιλώντας στο MEGA είπε πως είδε τον 64χρονο Αλβανό από το κλειστό κύκλωμα καμερών που είχε εγκαταστήσει στο σπίτι της και πάλεψε μαζί του προκειμένου να τον σταματήσει.

«Είχα πεταχτεί στο φαρμακείο, αυτός ήρθε εδώ, ελέγχει αν είμαι στο σπίτι… έκανε θελήματα για όλο τον κόσμο στην περιοχή και πληρωνόταν κάθε μήνα. Δεν είχε μπει ξανά μέσα στο σπίτι μου», λέει η γυναίκα.

Ο άνδρας βγαίνει ξανά στον διάδρομο για να ελέγξει ότι δεν έρχεται κανείς. Επιστρέφει, κλειδώνει την πόρτα και εκεί αρχίζει η φρίκη για το 25χρονο ΑμεΑ κορίτσι όπως αποκαλύπτει βίντεο – ντοκουμέντο του MEGA.

Η μητέρα της 25χρονης κι ενός ακόμη κοριτσιού, έρχεται αντιμέτωπη με την απόλυτη φρίκη. Βλέπει τον γείτονά της που επί χρόνια εμπιστευόταν, να προσπαθεί να κάνει πράξη τις αρρωστημένες του ορέξεις, σε ένα κορίτσι με αναπηρία.

Η μητέρα ειδοποιεί αμέσως την Αστυνομία. Εκείνος ατάραχος σηκώνεται από το κρεβάτι και λίγο αργότερα, στην πόρτα του διαμερίσματος, ακολουθεί μάχη μεταξύ τους, σώμα με σώμα. Ο δράστης την χτυπάει με κλωτσιές και μπουνιές σε κεφάλι και σώμα, ενώ η γυναίκα έχει σωριαστεί στο πάτωμα.

«Έκανε θελήματα για όλους στη γειτονιά και πληρωνόταν κάθε μήνα. Εγώ δεν είχα βοήθεια γιατί “έχασα” πρόσφατα την μητέρα μου αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν είχε μπει ξανά στο σπίτι μου. Του έλεγα “σε παρακαλώ να με βοηθάς με νερά και ψώνια”, έγραφα τι του χρωστάω και τέλος του μήνα τον πλήρωνα.

Εγώ ανοίγοντας την πόρτα του σπιτιού τον είδα πάνω από το παιδί μου να ασελγεί, όπως φαίνεται και στα πλάνα των βίντεο. Άρχισα να τον βρίζω και να τον κυνηγάω. Ήταν γυμνός και προσπαθούσε να με αγκαλιάσει και να μου ζητήσει συγγνώμη. Μου έλεγε “συγγνώμη, έκανα ένα λάθος” και εγώ αυτό δεν το δέχομαι. Σφράγισε ο εγκέφαλός μου με τις εικόνες που είδα και το παιδί μου. Πήρα ένα τηγάνι, τον χτύπησα στο κεφάλι και πέσαμε κάτω. Του έριξα δύο μπουνιές αλλά δεν με νοιάζει αν με χτύπησε. Έχω εκδορές γιατί μου τραβούσε τα μαλλιά, το μόνο που με νοιάζει είναι αυτό που έκανε στο παιδί μου, που το είδα από τις κάμερες».

«Δεν υπόσχομαι ότι κρατιέμαι από τα χειρότερα. Ακριβώς δίπλα ήταν και το άλλο κορίτσι, το δίδυμο. Είναι τετραπληγικό, έχει κάνει 8 χειρουργεία και έβλεπε αυτό το σκηνικό. Κλείδωσε ο εγκέφαλός μου, το μόνο που έκανα είναι να πω συγγνώμη στο παιδί μου. Τα κορίτσια εξετάστηκαν στο Θριάσιο, δεν είναι πειραγμένα, όμως η αστυνομία δεν πήρε το σεντόνι από το κρεβάτι της κόρης μου. Είκοσι αστυνομικοί ήταν εδώ και ο άνδρας με πήρε 4 φορές τηλέφωνο και μόλις άκουγε αστυνομικό στο ακουστικό το έκλεινε», είπε η μητέρα των κοριτσιών.