Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αστυνομικών αρχών για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης που έχει σοκάρει την περιοχή της Κυψέλης και όχι μόνο.

Ο 64χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, που κατηγορείται για την απόπειρα βιασμού της 25χρονης με αναπηρία μέσα στο σπίτι της, παραμένει άφαντος

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε το MEGA, με τις εικόνες να αποτυπώνουν την κίνηση του δράστη λίγα λεπτά πριν από την επίθεση.

Το χρονικό της απόπειρας βιασμού

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η μητέρα, ο 64χρονος, εισήλθε στο ισόγειο διαμέρισμα της οικογένειας λίγο μετά τις 10:00 το πρωί του Σαββάτου, την ώρα που η ίδια είχε πάει στο φαρμακείο.

Όπως είπε η ίδια, ο άνδρας κακοποίησε σεξουαλικά τη μία από τις δίδυμες κόρες της, ηλικίας 25 ετών, ενώ φέρεται να αποπειράθηκε να επιτεθεί και στη δεύτερη, την οποία φέρεται να χτύπησε στο μάτι.

Οι κινήσεις του δράστη έχουν καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας που υπάρχουν στο εσωτερικό του διαμερίσματος. Όπως περιέγραψε η μητέρα, είδε τη μία κόρη της να κλαίει και επέστρεψε άμεσα στο σπίτι.

«Είχα πάει στο φαρμακείο, ούτε δέκα λεπτά δεν έκανα, και μπήκα μέσα στο σπίτι και τον έπιασα που ασελγούσε πάνω στα παιδιά. Τον κοπάνησα με ένα τηγάνι, γλίστρησα, με χτύπησε, έριξε και μπουνιά στο μάτι στο ένα κορίτσι. Αυτός τώρα αναζητείται, έχουν στήσει καρτέρι οι αστυνομικοί στο σπίτι του μήπως πάει και τον πιάσουν, αλλά εγώ πιστεύω ότι έχει φύγει για Αλβανία», δήλωσε η μητέρα των δύο κοριτσιών στο in, μετά τον εφιάλτη που έζησε στην Κυψέλη.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν στην περιοχή και ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του 64χρονου, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τη μία 25χρονη, η οποία είχε τραυματιστεί ελαφρά, στο νοσοκομείο.

Ο φερόμενος δράστης ήταν πρόσωπο γνωστό στην οικογένεια εδώ και χρόνια, καθώς είχε γνωριστεί με τη μητέρα μέσω ενορίας της περιοχής και φέρεται να βοηθούσε περιστασιακά σε εξωτερικές δουλειές και ψώνια, γεγονός που του επέτρεπε την πρόσβαση στο διαμέρισμα.