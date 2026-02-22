newspaper
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
21.02.2026 | 19:39
Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στη Μαλαισία
Κυψέλη: Αναζητείται ο 64χρονος που επιχείρησε να βιάσει ΑμεΑ – Φέρεται να έχει επιχειρήσει να κακοποιήσει την κόρη του
Ελλάδα 22 Φεβρουαρίου 2026, 18:44

Κυψέλη: Αναζητείται ο 64χρονος που επιχείρησε να βιάσει ΑμεΑ – Φέρεται να έχει επιχειρήσει να κακοποιήσει την κόρη του

Οι πράξεις του έχουν καταγραφεί από κάμερα κλειστού κυκλώματος του σπιτιού στην Κυψέλη, ενώ οι Αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο να επιχείρησε να επιτεθεί και στη δεύτερη κοπέλα.

Η μητέρα των δύο 25χρονων ανάπηρων δίδυμων γυναικών, που αποπειράθηκε να βιάσει μία από τις δύο, γνώριμός της άνθρωπος, μίλησε στις «Εξελίξεις Τώρα».

Ένας άνδρας φέρεται να επιτέθηκε σεξουαλικά στη μία από τις δύο αδελφές, με την 25χρονη να μεταφέρεται τραυματισμένη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα.

Το χρονικό

Οι πράξεις του έχουν καταγραφεί από κάμερα κλειστού κυκλώματος του σπιτιού, ενώ οι Αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο να επιχείρησε να επιτεθεί και στη δεύτερη κοπέλα.

Η μητέρα των κοριτσιών ήταν εκείνη που, επιστρέφοντας στο σπίτι, άνοιξε την πόρτα και βρέθηκε μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα. Σε κατάσταση σοκ, προσπάθησε να τον απωθήσει χρησιμοποιώντας αντικείμενα που βρήκε πρόχειρα, όπως ένα τηγάνι και ένα μαχαίρι.

Παρά την αντίδρασή της, ο δράστης κατάφερε να διαφύγει. Σύμφωνα με πληροφορίες, επρόκειτο για πρόσωπο οικείο στην οικογένεια, καθώς βοηθούσε τη μητέρα με τα ψώνια. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον άνδρα αλβανικής καταγωγής και διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

«Τον είδα πάνω στο παιδί μου στο κρεβάτι…..»

«Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω το «Κραυγή ΑμεΑ» που ήτανε μαζί μου από το πρωί μέχρι τις 12 τη νύχτα στο Θριάσιο, δίπλα σε μένα και στα παιδιά μου. Είναι ένα σωματείο για κακοποίηση, για βιασμούς, για παιδιά με αυτισμό και διάφορα τέτοια. Πήγα για λίγα δευτερόλεπτα στο φαρμακείο να πάρω ένα ζευγάρι γυαλιά βασικά, αυτά που φοράω. Μου τα ‘χε σπάσει η μικρή και λέω: «Μαρίτσα κάτσε φρόνιμα, πρόσεξε την αδερφούλα σου και έρχομαι». Αφήνω την πόρτα ανοιχτή γιατί σαν μάνα 25 χρόνια ξέρω ποιο είναι το παιδί μου, καλύτερα και από γιατρούς και οποιονδήποτε, και πάω, παίρνω τα γυαλιά», είπε αρχικά.

«Η κύρια είσοδος του σπιτιού ήταν ανοιχτή. Γιατί είχα και το air condition να μπει λίγο οξυγόνο μέσα όλη νύχτα, είχαμε μόλις ξυπνήσει. Γυρνώντας πίσω ακούω ένα «κλικ» στο κινητό μου, λέω «θα ‘ναι λέω που πιάνω σήμα που κοντεύω να φτάσω στο σπίτι». Με το που βάζω το κλειδί, βρίσκω την πόρτα κλειστή, βρίσκω ένα εμπόδιο, σπρώχνω, δεν ήταν δικό του το κλειδί, ανοίγω και τον βλέπω μέσα, που ήταν υπεράνω υποψίας στη γειτονιά, έκανε θελήματα σε όλους τους ανθρώπους, γέροντες και τα λοιπά, όπως και σε μένα που δεν έχω άνθρωπο εδώ στο σπίτι να μου φέρνει πράγματα τα οποία τον πλήρωνα κάθε τέλος του μήνα που μας πλήρωνε ο ΟΠΕΚΑ, και τον βλέπω με τα γεννητικά του όργανα. Για όλους το έκανε αυτό στη περιοχή. Γι’ αυτό θέλω να βγουν και φωτογραφίες γιατί μπορεί να το ‘χει κάνει και σε άλλον άνθρωπο, να μη τα κρύβουμε αυτά παιδιά», συνέχισε.

«Τον είδα πάνω στο παιδί μου στο κρεβάτι, με τα γεννητικά του όργανα έξω. Ξέχασε ο «έξυπνος» ότι εγώ έχω κλειστό κύκλωμα καμερών μέσα στο σπίτι μου και με ήχο, και τα ‘χανε καταγράψει όλα. Τρέχει μέσα στο μπάνιο, προσπαθούσε να ντυθεί, εγώ έβριζα ασύστολα. Βγήκα έξω, βουτάω ένα τηγάνι του το φέρνω στο κεφάλι, γλιστράω από το ένα πόδι γιατί έχω ένα πρόβλημα στο γόνατο, εκεί βρήκε ευκαιρία και με χτύπησε. Το παιδί ήρθε κατά πάνω μου, το κορίτσι, γιατί έβλεπε όλο αυτό το σκηνικό και τρόμαξε που έχει αυτισμό – κι αυτά τα παιδιά κάνουν παλινδρόμηση όταν βλέπουν αυτά τα πράγματα, όσοι και θεραπεία να έχουν κάνει, γυρίζουν πίσω – και της έριξε μπουνιά στο μάτι. Άρχισε, με έβριζε, με ακατονόμαστες φράσεις και βγήκε από την πολυκατοικία τον οποίο τον ακούσανε όλοι. Και όπως καταγράφηκαν παντού. Κάλεσα την αστυνομία, ήρθε η ΔΙΑΣ, πήγα στη Θήρας έδωσα κατάθεση, τώρα προχωράω με τον δικηγόρο μου, με ασφαλιστικά μέτρα και εξώδικο και από δω και πέρα θα μιλήσει ο νόμος», σημείωσε η μητέρα της 25χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση στην 25χρονη και φαίνεται πως δεν έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά η κοπέλα.

«Απλά προσπάθησε. Δηλαδή αν καθυστερούσα λίγο παραπάνω στο φαρμακείο με τα κορίτσια, που με ξέρουν χρόνια, δέκα χρόνια που είμαι εδώ, θα το είχε κάνει», σχολίασε η γυναίκα.

Φέρεται να έχει επιχειρήσει να κακοποιήσει σεξουαλικά την κόρη του

Ο συγκεκριμένος άνδρας είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών και η μία από τις κόρες του έχει επικοινωνήσει με την κυρία Κατερίνα, της έχει συμπαρασταθεί, της είπε ότι είναι μαζί της και ότι ψάχνει και αυτή τον πατέρα της.

Και μάλιστα αναφέρουν και ορισμένες πληροφορίες ότι είχε προσπαθήσει να κακοποιήσει σεξουαλικά και την ίδια κατά το παρελθόν και είχε δημιουργηθεί και πάλι ένα αντίστοιχο επεισόδιο στην πολυκατοικία.

Γι’ αυτή την πληροφορία η μητέρα της 25χρονης είπε: «Την κόρη του όσο ήταν μικρή, επιχείρησε να την κακοποιήσει σεξουαλικά και η κοπέλα τον χτύπησε, έφυγε από το σπίτι, Και τώρα η κοπέλα πάει δικαστικώς και μου είπε ότι θα μου συμπαρασταθεί δικαστικώς γι’ αυτό το κομμάτι. Λήγει το αυτόφωρο και δεν τον έχουν βρει ακόμα».

Λαγκάρντ: Οι μεταβολές στους δασμούς ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ

Λαγκάρντ: Οι μεταβολές στους δασμούς ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ

Κομισιόν: Δεν δέχεται αύξηση στους δασμούς – Η ανακοίνωση

Κομισιόν: Δεν δέχεται αύξηση στους δασμούς – Η ανακοίνωση

Βελούχι: Άκαρπες οι έρευνες για τον 74χρονο ορειβάτη – Το πρωί νέα επιχείρηση για τον εντοπισμό του
Ελλάδα 22.02.26

Βελούχι: Άκαρπες οι έρευνες για τον 74χρονο ορειβάτη – Το πρωί νέα επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Συνεχίζεται η αγωνία για τον έμπειρο ορειβάτη που χάθηκε στο Βελούχι χθες το απόγευμα - Υπό αντίξοες συνθήκες η επιχείρηση διάσωσης που σταμάτησε με το που έπεσε ο ήλιος και λόγω της πυκνής ομίχλης

Σύνταξη
Καίγεται ολοσχερώς η επιχείρηση στα Σπάτα – Ζημιές και σε διπλανό κτίριο – Εξετάζεται αν πρόκειται για εμπρησμό
Ελλάδα 22.02.26

Καίγεται ολοσχερώς η επιχείρηση στα Σπάτα – Ζημιές και σε διπλανό κτίριο – Εξετάζεται αν πρόκειται για εμπρησμό

Η φωτιά έχει καταστρέψει μεγάλο μέρος της επιχειρήσεις με αθλητικά είδη και συνεχίζει το καταστροφικό της έργο - Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση

Σύνταξη
Ζωγράφου: Υποχρέωσαν νηπιαγωγό να γυρίσει στο σχολείο με σπασμένο πόδι – «Ζητάω ίσα δικαιώματα»
Ελλάδα 22.02.26

Ζωγράφου: Υποχρέωσαν νηπιαγωγό να γυρίσει στο σχολείο με σπασμένο πόδι – «Ζητάω ίσα δικαιώματα»

Στη νηπιαγωγό τοποθετήθηκαν λάμες, νοσηλεύτηκε για μία εβδομάδα και για να αναρρώσει χρειάζονταν 4 μήνες. Στις 15 μέρες ωστόσο, την ανάγκασαν να γυρίσει, αλλιώς θα έχανε τη θέση της.

Σύνταξη
Αίγιο: «Έκαναν φασαρία, πυροβόλησα για να τους τρομάξω» – Τι ισχυρίζεται ο 47χρονος που τραυμάτισε με καραμπίνα 4 παιδιά
Ελλάδα 22.02.26

Αίγιο: «Έκαναν φασαρία, πυροβόλησα για να τους τρομάξω» – Τι ισχυρίζεται ο 47χρονος που τραυμάτισε με καραμπίνα 4 παιδιά

Ο 47χρονος μετά το επεισόδιο πέταξε την καραμπίνα στις εκβολές ποταμού στο Καμάρι στο Αίγιο υπέδειξε το σημείο στους αστυνομικούς και μετά από έρευνες αστυνομικών και δυτών εντοπίστηκε.

Σύνταξη
Βελούχι: Αγωνία για τον 74χρονο που αγνοείται – Υπό αντίξοες συνθήκες η επιχείρηση για τον εντοπισμό του
Ελλάδα 22.02.26

Βελούχι: Αγωνία για τον 74χρονο που αγνοείται – Υπό αντίξοες συνθήκες η επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Ο 74χρονος ήταν επικεφαλής ομάδας 17 μελών από τον Φυσιολατρικό Όμιλο Πειραιά, που πραγματοποιούσε ανάβαση προς την κορυφή στο Βελούχι - Όσοι τον γνωρίζουν αναφέρουν ότι έχει μεγάλη εμπειρία

Σύνταξη
Ανακαινισμένο τμήμα στο Κρατικό Νίκαιας έχει πλημμυρίσει τρεις φορές – Ελλείψεις προσωπικού και burnout γιατρών
Ελλάδα 22.02.26

Ανακαινισμένο τμήμα στο Κρατικό Νίκαιας έχει πλημμυρίσει τρεις φορές – Ελλείψεις προσωπικού και burnout γιατρών

Ο χώρος που ανακαινίστηκε πριν λίγους μήνες στο Κρατικό Νίκαιας έχει ήδη πλημμυρίσει τρεις φορές λόγω βλαβών σε σωλήνες και έντονων βροχοπτώσεων.

Σύνταξη
Καισαριανή: Ο Guardian για τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 – «Τώρα μπορούμε να δούμε το θάρρος τους»
Διεθνής απήχηση 22.02.26

Καισαριανή: Ο Guardian για τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 – «Τώρα μπορούμε να δούμε το θάρρος τους»

Ο Guardian, δημοσιεύει αφιέρωμα για το θάρρος των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή, υπογραμμίζοντας τη σημασία των ιστορικών φωτογραφιών που είδαν το φως της δημοσιότητας

Σύνταξη
Madre mia, έρχονται οι "tsiliadoroi"
Θέμα και στο εξωτερικό 22.02.26

Madre mia, έρχονται οι “tsiliadoroi”

Στην Ισπανία και την υπόλοιπη Ευρώπη ανησυχούν ότι οι… τσιλιαδόροι της Ελλάδας θα εμφανιστούν και στους δικούς τους δρόμους. Θέμα στην El Mundo η Ελλάδα ως το επίκεντρο μιας νέας μορφής «αστικής παραοικονομίας»

Γεώργιος Μαζιάς
Καισαριανή: Συγκλονιστική μαρτυρία για την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών – «Την ώρα που τους πυροβολούσαν τραγουδούσαν»
Ελλάδα 22.02.26

Καισαριανή: Συγκλονιστική μαρτυρία για την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών – «Την ώρα που τους πυροβολούσαν τραγουδούσαν»

Σε ηλικία 10 ετών, ο Τάσος Χατζηαναστασίου είδε με τα ίδια του τα μάτια την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών από τους ναζί στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944

Σύνταξη
Κατολισθήσεις και διαλυμένοι δρόμοι: Οι υποδομές της Ελλάδας λυγίζουν μπροστά στην κλιματική αλλαγή
Διαδοχικές Κακοκαιρίες 22.02.26

Κατολισθήσεις και διαλυμένοι δρόμοι: Οι υποδομές της Ελλάδας λυγίζουν μπροστά στην κλιματική αλλαγή

Καθιζήσεις, κατολισθήσεις, πτώσεις δέντρων, υπερχειλίσεις ποταμών και ρεμάτων - Οι διαδοχικές κακοκαιρίες έχουν καταφέρει μεγάλο πλήγμα στις υποδομές από άκρη σε άκρη στη χώρα. Γιατί συμβαίνει αυτό; Μιλούν στο in ο επίκουρος καθηγητής Φυσικών Καταστροφών, Μιχάλης Διακάκης και ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Βελούχι: Άκαρπες οι έρευνες για τον 74χρονο ορειβάτη – Το πρωί νέα επιχείρηση για τον εντοπισμό του
Ελλάδα 22.02.26

Βελούχι: Άκαρπες οι έρευνες για τον 74χρονο ορειβάτη – Το πρωί νέα επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Συνεχίζεται η αγωνία για τον έμπειρο ορειβάτη που χάθηκε στο Βελούχι χθες το απόγευμα - Υπό αντίξοες συνθήκες η επιχείρηση διάσωσης που σταμάτησε με το που έπεσε ο ήλιος και λόγω της πυκνής ομίχλης

Σύνταξη
ΑΕΛ-ΠΑΟΚ 1-1: Ακυρώθηκε γκολ των γηπεδούχων στο 90+4' σε ματς-θρίλερ
Ποδόσφαιρο 22.02.26

ΑΕΛ-ΠΑΟΚ 1-1: Ακυρώθηκε γκολ των γηπεδούχων στο 90+4’ σε ματς-θρίλερ

Τρίτη σερί ισοπαλία για τον ΠΑΟΚ, προηγήθηκε με τυχερό γκολ και η ΑΕΛ μπορούσε να ισοφαρίσει νωρίτερα. Μεγάλη η ευκαιρία έχασε η ΑΕΛ με τον Κακουτά στο 90+1’, ενώ στο 90+4 ακυρώθηκε αυτογκόλ του Κένι για χέρι του Μούργου.

Σύνταξη
Ένα ταξίδι στην καθημερινότητα του 2036 – Τα αυριανά τεχνολογικά «θαύματα» που θα μας αλλάξουν τη ζωή
Ετοιμάζονται 22.02.26

Ένα ταξίδι στην καθημερινότητα του 2036 – Τα αυριανά τεχνολογικά «θαύματα» που θα μας αλλάξουν τη ζωή

Στη δεκαετία που ακολουθεί, θα κληθούμε να επαναπροσδιορίσουμε τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος σε έναν κόσμο όπου οι μηχανές σκέφτονται και τα ρομπότ κινούνται ανάμεσά μας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
LIVE: ΑΕΚ – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 22.02.26

LIVE: ΑΕΚ – Λεβαδειακός

LIVE: ΑΕΚ – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Λεβαδειακός για την 22η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Βασίλης Κικίλιας: «Εχθρός μας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι»
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

Βασίλης Κικίλιας: «Εχθρός μας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι»

O υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, βάλλει ενάντια στους «σύγχρονους λαθρέμπορους που βάζουν δυστυχείς ανθρώπους μέσα σε βάρκες - κουφάρια χωρίς σωσίβια, εγκαταλείποντάς τους στις πιο δύσκολες συνθήκες».

Σύνταξη
Άντριου: Αστυνομικοί της Σκότλαντ Γιαρντ στην υπηρεσία του έκαναν «πόρτα» σε πάρτι του Έπσταϊν το 2010
Νέα αποκάλυψη 22.02.26

Αστυνομικοί της Σκότλαντ Γιαρντ στην υπηρεσία του Άντριου έκαναν «πόρτα» σε πάρτι του Έπσταϊν το 2010

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου και τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν που πέθανε το 2019

Σύνταξη
Κλιματική Αλλαγή: Η επισιτιστική ανασφάλεια μας χτυπάει την πόρτα
SOS 22.02.26

Η επισιτιστική ανασφάλεια μας χτυπάει την πόρτα - Το σενάριο του τρόμου

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις κοινωνίες και τις οικονομίες με πολλαπλούς τρόπους και εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο υποφέρουν από επισιτιστική ανασφάλεια. Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καίγεται ολοσχερώς η επιχείρηση στα Σπάτα – Ζημιές και σε διπλανό κτίριο – Εξετάζεται αν πρόκειται για εμπρησμό
Ελλάδα 22.02.26

Καίγεται ολοσχερώς η επιχείρηση στα Σπάτα – Ζημιές και σε διπλανό κτίριο – Εξετάζεται αν πρόκειται για εμπρησμό

Η φωτιά έχει καταστρέψει μεγάλο μέρος της επιχειρήσεις με αθλητικά είδη και συνεχίζει το καταστροφικό της έργο - Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 22.02.26

LIVE: Άρης – Κηφισιά

LIVE: Άρης – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Κηφισιά για την 22η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ιράν: Για μυστική συμφωνία με τη Ρωσία για την απόκτηση χιλιάδων προηγμένων πυραύλων, λένε οι Financial Times
«Διαρροή ρωσικών εγγράφων» 22.02.26

Για μυστική συμφωνία Ιράν - Ρωσίας για την απόκτηση χιλιάδων προηγμένων πυραύλων, λένε οι Financial Times

Τι αναφέρει το ρεπορτάζ των Financial Times για τη συμφωνία ανάμεσα σε Ιράν και Ρωσία - Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Ύμνος στη Ζωή, της Ζιζέλ Πελικό: Γιατί η ντροπή ανήκει στους θύτες – κι αυτοί μπορεί πράγματι να κοιμούνται πλάι μας κάθε νύχτα
«Κατηγορώ» 22.02.26

Ύμνος στη Ζωή, της Ζιζέλ Πελικό: Γιατί η ντροπή ανήκει στους θύτες – κι αυτοί μπορεί πράγματι να κοιμούνται πλάι μας κάθε νύχτα

Από μια χαμένη κλήση δίπλα σε γήπεδο τένις μέχρι μια δίκη που συγκλόνισε τη Γαλλία, η Ζιζέλ Πελικό αρνήθηκε να κρυφτεί. Και άλλαξε για πάντα τον τρόπο που μιλάμε για τον βιασμό.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Τότεναμ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 22.02.26

LIVE: Τότεναμ – Άρσεναλ

LIVE: Τότεναμ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Άρσεναλ για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
