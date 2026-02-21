Κυψέλη: Τι είδε ο ιατροδικαστής που εξέτασε τα δυο κορίτσια – Αναζητείται ο δράστης

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του άνδρα που επιτέθηκε εναντίον δύο 25χρονων κοριτσιών ΑμεΑ στην Κυψέλη έχει εξαπολύσει η Ελληνική Αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι όπως κατήγγειλε η μητέρα των δύο κοριτσιών ο δράστης, που φέρεται να έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας, εισήλθε στην οικία ισογείου όπου διαμένουν και επιτέθηκε στη μία με σκοπό να τη βιάσει.

Λίγη ώρα αργότερα, η μητέρα επέστρεψε στο σπίτι και βρήκε τον άνδρα μέσα σε αυτό, τον κυνήγησε και εκείνος κατάφερε να διαφύγει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για γνωστό πρόσωπο της οικογένειας.

Δεν υπήρξε βιασμός

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που εξέτασε τα δύο κορίτσια δεν υπάρχει τετελεσμένος βιασμός.

Η εκτίμηση των Αρχών είναι ότι ο δράστης επιτέθηκε στη μία 25χρονη αλλά δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την πράξη του.

Έλειψε για λίγα λεπτά η μητέρα

«Είχα πάει στο φαρμακείο, ούτε δέκα λεπτά δεν έκανα, και μπήκα μέσα στο σπίτι και τον έπιασα που ασελγούσε πάνω στα παιδιά. Τον κοπάνησα με ένα τηγάνι, γλίστρησα, με χτύπησε, έριξε και μπουνιά στο μάτι στο ένα κορίτσι. Τώρα πάω στο Θριάσιο να δω πως είναι το παιδί. Αυτός τώρα αναζητείται, έχουν στήσει καρτέρι οι αστυνομικοί στο σπίτι του μήπως πάει και τον πιάσουν, αλλά εγώ πιστεύω ότι έχει φύγει για Αλβανία», σημείωσε μιλώντας στο in η μητέρα των δύο κοριτσιών, μετά τον εφιάλτη που έζησε στην Κυψέλη.