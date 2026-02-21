Καταγγελία σοκ: Άνδρας φέρεται να βίασε 25χρονη ΑμεΑ – Τον βρήκε η μητέρα της και τον κυνήγησε με μαχαίρι
Ο καταγγελλόμενος ως δράστης φέρεται να έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας. Η μία εκ των διδύμων που έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά έχει τραυματιστεί και έχει διεκομισθή σε νοσοκομείο
- Προκόπης Παυλόπουλος: Να μην είναι η συνταγματική αναθεώρηση προσχηματική
- Σε συναγερμό ο Έβρος: Πνίγηκε το Σουφλί – «Βουλιάζουν» περισσότερα από 60.000 στρέμματα
- ΠΑΣΟΚ: Τα στημένα σόου του Γεωργιάδη εξυπηρετούν στο να δημιουργούνται τεχνητές πολώσεις
- «Έλεγα από την αρχή ότι παιδί μου έφυγε από το χέρι της» ξεσπάει ο πατέρας του Παναγιωτάκη για τη Μουρτζούκου
Σε μια σοκαριστική καταγγελία προχώρησε μητέρα δύο ΑμεΑ γυναικών, που μια εξ’ αυτών φέρεται να έπεσε θύμα βιασμού, στην οικία της στην Κυψέλη.
Ειδικότερα, η μητέρα κατήγγειλε ότι άνδρας εισήλθε στην οικία ισογείου όπου μένει με τις δυο ενήλικες, δίδυμες, κόρες της και βίασε τη μία. Οι δύο γυναίκες είναι περίπου 25 ετών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα τόνισε πως όταν απουσίαζε ο άνδρας, που είναι αλβανικής καταγωγής, μπήκε στο σπίτι και βίασε τη μία εκ των δύο γυναικών, ενώ πιθανόν να επιτέθηκε και στη δεύτερη.
Τραυματίστηκε το θύμα και διεκομίσθη σε νοσοκομείο
Ο δράστης φέρεται να έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας. Η μητέρα επέστρεψε στο σπίτι και βρήκε τον άνδρα μέσα σε αυτό. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τον κυνήγησε με μαχαίρι και εκείνος τράπηκε σε φυγή και αναζητείται.
Πρόκειται για γνωστό πρόσωπο της μητέρας. Η μία εκ των διδύμων που έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά έχει τραυματιστεί και έχει διεκομίσθη σε νοσοκομείο.
- Ολυμπιακός: Η 11άδα για το παιχνίδι κόντρα στον Παναιτωλικό
- Σοφιανός: Η ταυτότητα των «200» της Καισαριανής δεν μπορεί να παραποιηθεί, ήταν ήρωες κομμουνιστές
- Γιατί η AI δεν μπορεί να μας πάρει τις δουλειές – Τι φρενάρει την πλήρη αυτοματοποίηση
- LIVE: Γιουβέντους – Κόμο
- Ασυδοσία τέλος: Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς στέλνει στον Τραμπ ένα ηχηρό μήνυμα
- Σε συναγερμό ο Έβρος: Πνίγηκε το Σουφλί – «Βουλιάζουν» περισσότερα από 60.000 στρέμματα
- Η ΠΑΕ Ολυμπιακός βράβευσε τον Βαλμπουενά για τα 800 ματς στην καριέρα του! (pics)
- Γιώργος Αλκαίος: Τα χάπια και η μάχη με την κατάθλιψη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις