Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
21o
Σημαντική είδηση:
21.02.2026 | 12:51
Αλλαγές στο νυχτερινό ωράριο της κόκκινης γραμμής του Μετρό
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Καταγγελία σοκ: Άνδρας φέρεται να βίασε 25χρονη ΑμεΑ – Τον βρήκε η μητέρα της και τον κυνήγησε με μαχαίρι
Ελλάδα 21 Φεβρουαρίου 2026, 14:22

Καταγγελία σοκ: Άνδρας φέρεται να βίασε 25χρονη ΑμεΑ – Τον βρήκε η μητέρα της και τον κυνήγησε με μαχαίρι

Ο καταγγελλόμενος ως δράστης φέρεται να έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας. Η μία εκ των διδύμων που έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά έχει τραυματιστεί και έχει διεκομισθή σε νοσοκομείο

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Σε μια σοκαριστική καταγγελία προχώρησε μητέρα δύο ΑμεΑ γυναικών, που μια εξ’ αυτών φέρεται να έπεσε θύμα βιασμού, στην οικία της στην Κυψέλη.

Ειδικότερα, η μητέρα κατήγγειλε ότι άνδρας εισήλθε στην οικία ισογείου όπου μένει με τις δυο ενήλικες, δίδυμες, κόρες της και βίασε τη μία. Οι δύο γυναίκες είναι περίπου 25 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα τόνισε πως όταν απουσίαζε ο άνδρας, που είναι αλβανικής καταγωγής, μπήκε στο σπίτι και βίασε τη μία εκ των δύο γυναικών, ενώ πιθανόν να επιτέθηκε και στη δεύτερη.

Τραυματίστηκε το θύμα και διεκομίσθη σε νοσοκομείο

Ο δράστης φέρεται να έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας. Η μητέρα επέστρεψε στο σπίτι και βρήκε τον άνδρα μέσα σε αυτό. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τον κυνήγησε με μαχαίρι και εκείνος τράπηκε σε φυγή και αναζητείται.

Πρόκειται για γνωστό πρόσωπο της μητέρας. Η μία εκ των διδύμων που έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά έχει τραυματιστεί και έχει διεκομίσθη σε νοσοκομείο.

Τρόφιμα – ποτά
Κρασί: Εξαγορές, ζημιές και η υπόθεση Σπυρόπουλου – Γιατί τα μισά οινοποιεία είναι προς πώληση

Κρασί: Εξαγορές, ζημιές και η υπόθεση Σπυρόπουλου – Γιατί τα μισά οινοποιεία είναι προς πώληση

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Crypto: Κερδίζει έδαφος η η πρόταση να μην φορολογείται η υπεραξία από την αγοραπωλησία 

Crypto: Κερδίζει έδαφος η η πρόταση να μην φορολογείται η υπεραξία από την αγοραπωλησία 

Η κακοκαιρία σάρωσε τη Λήμνο – «Έχουμε φοβερές ζημιές, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα» λέει στο in η δήμαρχος του νησιού
Ελλάδα 21.02.26

Η κακοκαιρία σάρωσε τη Λήμνο – «Έχουμε φοβερές ζημιές, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα» λέει στο in η δήμαρχος του νησιού

«Έχουμε τεράστια προβλήματα για άλλη μία φορά. Είμαστε συνεχώς σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης» τόνισε στο in η δήμαρχος Λήμνου Ελεωνόρα Γεώργα

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Κατασχέσεις αυτοσχέδιων όπλων στις φυλακές Δομοκού – Έρευνες μετά τη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη
Ελλάδα 21.02.26

Κατασχέσεις αυτοσχέδιων όπλων στις φυλακές Δομοκού – Έρευνες μετά τη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη

Στη Β1 πτέρυγα των φυλακών Δομοκού, σωφρονιστικοί υπάλληλοι εντόπισαν και κατέσχεσαν έξι αυτοσχέδια μαχαίρια, τέσσερις λάμες μήκους από 47 έως 50 εκατοστά, μία μεταλλική βέργα μήκους 95 εκατοστών, καθώς και μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών

Σύνταξη
Δήμος Θεσσαλονίκης: Ρεκόρ παραπόνων για επίλυση – Ποια είναι τα αιτήματα των κατοίκων
Σε 2 χρόνια 21.02.26

Ρεκόρ παραπόνων προς επίλυση στον δήμο Θεσσαλονίκης - Ποια είναι τα αιτήματα των κατοίκων

Τα αιτήματα που κατατέθηκαν το 2024 και το 2025 προς τη διοίκηση Αγγελούδη, μέσω της εφαρμογής «Βελτιώνω την Πόλη μου» και τηλεφωνικά στη «Γραμμή Εξυπηρέτησης Πολιτών» ξεπέρασαν τα 128.500

Σύνταξη
Τα «αρβιλάκια», το «ψάρεμα» και τα «χρωματιστά μήλα»: Συνομιλίες από το κύκλωμα που διακινούσε κοκαΐνη στη Ρόδο
Πώς δρούσαν 21.02.26

Τα «αρβιλάκια», το «ψάρεμα» και τα «χρωματιστά μήλα»: Συνομιλίες από το κύκλωμα που διακινούσε κοκαΐνη στη Ρόδο

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά πέντε άτομα. Ταυτόχρονα, κατηγορούνται ακόμη 20 άτομα, από τα οποία τα τέσσερα είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Κρήτη – Τραγωδία με ναυάγιο ανοιχτά του Ηρακλείου: Αυξάνονται οι νεκροί μετανάστες, 27 οι αγνοούμενοι
Κρήτη 21.02.26 Upd: 14:05

Τραγωδία με ναυάγιο ανοιχτά του Ηρακλείου: Αυξάνονται οι νεκροί μετανάστες, 27 οι αγνοούμενοι

Οι διασωθέντες μετανάστες από το περιστατικό νότια του Ηρακλείου, στην Κρήτη είναι 20. Συνεχίζεται η επιχείρηση, ενώ καταγράφηκε δεύτερο καράβι με 67 άτομα στην ίδια περιοχή

Σύνταξη
Λήμνος: Μετράει ζημιές η Μύρινα από τη σαρωτική κακοκαιρία – Ποτάμια οι δρόμοι, ζημιές σε σπίτια και καταστήματα
Λήμνος 21.02.26

Μετράει ζημιές η Μύρινα από τη σαρωτική κακοκαιρία - Ποτάμια οι δρόμοι, ζημιές σε σπίτια και καταστήματα

, αποθήκες και επαγγελματικοί χώροι, σπίτια, γέμισαν λάσπη, ενώ κάτοικοι προσπαθούσαν με κουβάδες και σκούπες να σώσουν ό,τι μπορούσε να σωθεί από την κακοκαιρία που σάρωσε τη Λήμνο

Σύνταξη
Μουρτζούκου: «Έλεγα από την αρχή ότι παιδί μου έφυγε από το χέρι της» ξεσπάει ο πατέρας του Παναγιωτάκη
Φως στο Τούνελ 21.02.26

«Έλεγα από την αρχή ότι παιδί μου έφυγε από το χέρι της» ξεσπάει ο πατέρας του Παναγιωτάκη για τη Μουρτζούκου

«Δικαίωση» είναι η λέξη που επαναλαμβάνει ο πατέρας του μικρού Παναγιωτάκη μιλώντας στο «Φως στο Τούνελ» μετά την ποινική δίωξη εις βάρος της Μουρτζούκου για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Σύνταξη
Στο φως παραλείψεις και κενά ασφαλείας για τη φονική έκρηξη στη Βιολάντα
Τραγωδία 21.02.26

Στο φως παραλείψεις και κενά ασφαλείας για τη φονική έκρηξη στη Βιολάντα

Έγγραφα εταιρείας ενεργειακών εγκαταστάσεων αποκαλύπτουν ότι στο πλαίσιο βελτίωσης στις εγκαταστάσεις υγραερίου στη μπισκοτοβιομηχανία, είχαν επισημανθεί ήδη από τον Ιούλιο του 2025 παραβάσεις στην απόσταση των δεξαμενών

Σύνταξη
Λέκκας: Οι σφοδρές βροχές έφεραν διαρκείς κατολισθήσεις – Γιατί το πρόβλημα με τη λειψυδρία παραμένει
«Τα δύσκολα μπροστά μας» 21.02.26

Οι σφοδρές βροχές έφεραν διαρκείς κατολισθήσεις - Ο Λέκκας εξηγεί γιατί το πρόβλημα με τη λειψυδρία παραμένει

«Για τα κατολισθητικά φαινόμενα υπάρχουν διάφορα αίτια, όπως οι μεγάλες μορφολογικές κλίσεις, η φύση των πετρωμάτων, το επιφανειακό και το υπόγειο νερό», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ευθύμης Λέκκας

Σύνταξη
«Κάλλιον εντάφιον η τιμή»: Ιστορικές μνήμες για τους Ηπειρώτες που εκτελέστηκαν στον τοίχο της Καισαριανής
Αντίσταση 21.02.26

«Κάλλιον εντάφιον η τιμή»: Ιστορικές μνήμες για τους Ηπειρώτες που εκτελέστηκαν στον τοίχο της Καισαριανής

Από τα ορεινά Θεοδώριανα της Άρτας μέχρι τη Ζίτσα στα Γιάννενα, οι μνήμες δεν έσβησαν και σήμερα εναπομείναντες συγγενείς ή συγχωριανοί τους που δεν ξεχνούν, παραθέτουν ως ηθικό χρέος τις μαρτυρίες τους ως ντοκουμέντα θυσίας

Σύνταξη
Φυλακές Δομοκού: Τα κενά, οι αντιφάσεις και τα σενάρια για τέταρτο πρόσωπο στη δολοφονία του ισοβίτη
Έρευνα σε εξέλιξη 21.02.26

Τα κενά, οι αντιφάσεις και τα σενάρια για τέταρτο πρόσωπο στη δολοφονία του ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού

Οι ισχυρισμοί του Βούλγαρου κρατούμενου και του αρχιφύλακα στις φυλακές Δομοκού δεν έπεισαν τις Αρχές και, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκαν προφυλακιστέοι

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ολυμπιακός: Η 11άδα για το παιχνίδι κόντρα στον Παναιτωλικό
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Ολυμπιακός: Η 11άδα για το παιχνίδι κόντρα στον Παναιτωλικό

Την αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό (21/02, 17:00) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ανακοίνωσαν, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται τα «καναρίνια» με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα και τη διατήρηση της δυναμικής τους στο πρωτάθλημα, μπροστά στο κοινό τους στο φαληρικό γήπεδο. Λίγο πριν […]

Σύνταξη
Σοφιανός: Η ταυτότητα των «200» της Καισαριανής δεν μπορεί να παραποιηθεί, ήταν ήρωες κομμουνιστές
ΚΚΕ 21.02.26

Σοφιανός: Η ταυτότητα των «200» της Καισαριανής δεν μπορεί να παραποιηθεί, ήταν ήρωες κομμουνιστές

«Αρνήθηκαν να υπογράψουν δηλώσεις μετανοίας, οι περισσότεροι από αυτούς δεν θα βρίσκονταν στη μάντρα της Καισαριανής αν είχαν υπογράψει δηλώσεις μετανοίας, αποκήρυξης του κομμουνισμού», είπε ο Νίκος Σοφιανός

Σύνταξη
Γιατί η AI δεν μπορεί να μας πάρει τις δουλειές – Τι φρενάρει την πλήρη αυτοματοποίηση
AI 21.02.26

Γιατί η AI δεν μπορεί να μας πάρει τις δουλειές - Τι φρενάρει την πλήρη αυτοματοποίηση

Παράγοντες που δεν ποσοτικοποιούνται αποτελούν κρίσιμους φραγμούς που προσώρας δεν επιτρέπουν την πλήρη αντικατάσταση των ανθρώπων από την AI, λέει ο αμερικανός μεγαλοεπενδυτής, Μαρκ Κιούμπαν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
LIVE: Γιουβέντους – Κόμο
Serie A 21.02.26

LIVE: Γιουβέντους – Κόμο

LIVE: Γιουβέντους – Κόμο. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιουβέντους – Κόμο για την 26η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Ασυδοσία τέλος: Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς στέλνει στον Τραμπ ένα ηχηρό μήνυμα
ΗΠΑ 21.02.26

Ασυδοσία τέλος: Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς στέλνει στον Τραμπ ένα ηχηρό μήνυμα

Το συντηρητικό δικαστήριο είχε δώσει στον Τραμπ σχεδόν όλα όσα επιθυμούσε – μέχρι τώρα, που δύο από τους τρεις διορισθέντες του γύρισαν την πλάτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός βράβευσε τον Βαλμπουενά για τα 800 ματς στην καριέρα του! (pics)
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός βράβευσε τον Βαλμπουενά για τα 800 ματς στην καριέρα του! (pics)

Ο Ματιέ Βαλμπουενά ξεπέρασε τις 800 συμμετοχές σε συλλογικό επίπεδο στην καριέρα του και η ΠΑΕ Ολυμπιακός τον βράβευσε πριν την έναρξη του αγώνα της Β’ ομάδας με την Καλαμάτα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η νέα φρενίτιδα για τους δασμούς Τραμπ μετά τη δικαστική απόφαση
ΗΠΑ 21.02.26

Η νέα φρενίτιδα για τους δασμούς Τραμπ μετά τη δικαστική απόφαση

Αν και η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ δεν αναφέρεται στο θέμα, σύμφωνα με εκτίμηση της Wharton School, περίπου 175 δισεκατομμύρια δολάρια από τους εισπραχθέντες δασμούς ενδέχεται να πρέπει να επιστραφούν

Σύνταξη
«Σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα» – Το μήνυμα Τασούλα στην επετειακή εκδήλωση απελευθέρωσης των Ιωαννίνων
Επικαιρότητα 21.02.26

«Σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα» – Το μήνυμα Τασούλα στην επετειακή εκδήλωση απελευθέρωσης των Ιωαννίνων

«Σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα» είναι το μήνυμα που έστειλε από τα Ιωάννινα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος τιμά με την παρουσία του τις επετειακές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης.

Σύνταξη
«Οι αποκλεισμοί των ΗΠΑ φέρνουν το σύστημα υγείας της Κούβας στο χείλος του γκρεμού», λέει ο υπουργός Υγείας
Ανθρωπιστική κρίση 21.02.26

«Οι αποκλεισμοί των ΗΠΑ φέρνουν το σύστημα υγείας της Κούβας στο χείλος του γκρεμού», λέει ο υπουργός Υγείας

Ο υπουργός Υγείας της Κούβας δηλώνει ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός του πετρελαίου στη χώρα του καθιστά τα νοσοκομεία ανίσχυρα και θέτει σε κίνδυνο χιλιάδες ζωές

Σύνταξη
«Οι θεοί ήταν με το μέρος μου» – Ο φωτογράφος του Reuters πίσω από τo viral κλικ της σύλληψης του Άντριου
Ιστορική εικόνα 21.02.26

«Οι θεοί ήταν με το μέρος μου» - Ο φωτογράφος του Reuters πίσω από τo viral κλικ της σύλληψης του Άντριου

«Οι θεοί της φωτογραφίας ήταν με το μέρος μου», δήλωσε ο Φιλ Νομπλ, ο φωτογράφος του Reuters που τράβηξε τη φωτογραφία της σύλληψης του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, ενώ περιγράφει πώς έγινε το μαγικό κλικ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νέα Αριστερά για ναυάγιο στο Ηράκλειο: Η επανάληψη αναδεικνύει τα αδιέξοδα της πολιτικής Μητσοτάκη – Πλεύρη
Κρήτη 21.02.26

Νέα Αριστερά για ναυάγιο στο Ηράκλειο: Η επανάληψη αναδεικνύει τα αδιέξοδα της πολιτικής Μητσοτάκη – Πλεύρη

Η Νέα Αριστερά ζητεί άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε τόσο το σημερινό ναυάγιο με μετανάστες στο Ηράκλειο, όσο και εκείνο της Χίου

Σύνταξη
Κατασχέσεις αυτοσχέδιων όπλων στις φυλακές Δομοκού – Έρευνες μετά τη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη
Ελλάδα 21.02.26

Κατασχέσεις αυτοσχέδιων όπλων στις φυλακές Δομοκού – Έρευνες μετά τη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη

Στη Β1 πτέρυγα των φυλακών Δομοκού, σωφρονιστικοί υπάλληλοι εντόπισαν και κατέσχεσαν έξι αυτοσχέδια μαχαίρια, τέσσερις λάμες μήκους από 47 έως 50 εκατοστά, μία μεταλλική βέργα μήκους 95 εκατοστών, καθώς και μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών

Σύνταξη
Διάσκεψη κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη: Έκκληση για μία AI «ασφαλή, αξιόπιστη και ακμαία»
Νέο Δελχί 21.02.26

Διάσκεψη κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη: Έκκληση για μία AI «ασφαλή, αξιόπιστη και ακμαία»

Μεταξύ των καυτών θεμάτων ήταν τα πλεονεκτήματα της πολύγλωσσης μετάφρασης από την Τεχνητή Νοημοσύνη, οι απειλές επί της απασχόλησης και το πρόβλημα της ενεργειακής κατανάλωσης των κέντρων δεδομένων

Σύνταξη
Μιλάνο–Κορτίνα 2026: Ισχυρά έσοδα, αλλά το ταμείο κλείνει με κρατική «ένεση»
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 21.02.26

Μιλάνο–Κορτίνα 2026: Ισχυρά έσοδα, αλλά το ταμείο κλείνει με κρατική «ένεση»

Χορηγοί, εισιτήρια και merchandising ξεπερνούν τις προσδοκίες, όμως για να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός των 1,7 δισ. ευρώ καθοριστικός αποδεικνύεται ο ρόλος της δημόσιας χρηματοδότησης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Φάμελλος: H κυβέρνηση εξαπάτησε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τώρα την εκδικείται με λουκέτα
Περιοδεία στο Παγκράτι 21.02.26

Φάμελλος: H κυβέρνηση εξαπάτησε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τώρα την εκδικείται με λουκέτα

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, άσκησε κατά την περιοδεία του στο Παγκράτι δριμεία κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. «Οι πολίτες δεν έχουν εισόδημα για να ψωνίσουν», τόνισε

Σύνταξη
Η FA δεν θα λάβει μέτρα για τα σχόλιά του Ράτκλιφ περί μετανάστευσης
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Η FA δεν θα λάβει μέτρα για τα σχόλιά του Ράτκλιφ περί μετανάστευσης

Η αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία ανακοίνωσε πως ο ιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, δεν θα αντιμετωπίσει πειθαρχικά μέτρα για τις πρόσφατες δηλώσεις του.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Θα μας πει επιτέλους την αλήθεια η κυβέρνηση για το καλώδιο ή θα ψάχνει αποδιοπομπαίους τράγους;
ΠΑΣΟΚ 21.02.26

Τσουκαλάς: Θα μας πει επιτέλους την αλήθεια η κυβέρνηση για το καλώδιο ή θα ψάχνει αποδιοπομπαίους τράγους;

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, ζητεί από την κυβέρνηση να δώσει αναλυτικές εξηγήσεις και να παρουσιάσει το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου του καλωδίου Ελλάδος - Κύπρου

Σύνταξη
Κερδίζουν έδαφος τα αφορολόγητα κρυπτονομίσματα – Το σχέδιο για τη διαχείρισή τους
Οι προτάσεις 21.02.26

Κερδίζουν έδαφος τα αφορολόγητα κρυπτονομίσματα – Το σχέδιο για τη διαχείρισή τους

Στο υπουργείο Οικονομικών προχωρούν με ταχείς ρυθμούς στο κλείσιμο ενός κεφαλαίου, που έχει ανοίξει εδώ και δύο χρόνια και αφορά στη φορολογική μεταχείριση των κρυπτονομισμάτων

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ντίνος Σιωμόπουλος
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
