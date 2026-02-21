Καταγγελία σοκ: Άνδρας φέρεται να βίασε 25χρονη ΑμεΑ – Τον βρήκε η μητέρα της και τον κυνήγησε με μαχαίρι

Σε μια σοκαριστική καταγγελία προχώρησε μητέρα δύο ΑμεΑ γυναικών, που μια εξ’ αυτών φέρεται να έπεσε θύμα βιασμού, στην οικία της στην Κυψέλη.

Ειδικότερα, η μητέρα κατήγγειλε ότι άνδρας εισήλθε στην οικία ισογείου όπου μένει με τις δυο ενήλικες, δίδυμες, κόρες της και βίασε τη μία. Οι δύο γυναίκες είναι περίπου 25 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα τόνισε πως όταν απουσίαζε ο άνδρας, που είναι αλβανικής καταγωγής, μπήκε στο σπίτι και βίασε τη μία εκ των δύο γυναικών, ενώ πιθανόν να επιτέθηκε και στη δεύτερη.

Τραυματίστηκε το θύμα και διεκομίσθη σε νοσοκομείο

Ο δράστης φέρεται να έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας. Η μητέρα επέστρεψε στο σπίτι και βρήκε τον άνδρα μέσα σε αυτό. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τον κυνήγησε με μαχαίρι και εκείνος τράπηκε σε φυγή και αναζητείται.

Πρόκειται για γνωστό πρόσωπο της μητέρας. Η μία εκ των διδύμων που έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά έχει τραυματιστεί και έχει διεκομίσθη σε νοσοκομείο.

