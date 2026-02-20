newspaper
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
Χαλκιδική: Καταγγελία 20χρονης για βιασμό – Συνελήφθησαν δύο άνδρες
Ελλάδα 20 Φεβρουαρίου 2026, 20:42

Χαλκιδική: Καταγγελία 20χρονης για βιασμό – Συνελήφθησαν δύο άνδρες

Η 20χρονης κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού στη Χαλκιδική από έναν 40χρονο ενώ στη συνέχεια αποπειράθηκε να τη βιάσει και ένας 28χρονος - Και οι δύο οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ενώ αρνούνται τις κατηγορίες

Σύνταξη
Spotlight

Μια 20χρονη κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού από 40χρονο στον Άγιο Νικόλαο στη Χαλκιδική, ενώ υποστήριξε ότι και ένας 28χρονος αποπειράθηκε αμέσως μετά να τη βιάσει χωρίς να τα καταφέρει.

Το περιστατικό αναφέρθηκε ότι έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης και αμέσως η νεαρή εκμυστηρεύτηκε στη μητέρα της όσα συνέβησαν και μαζί της έσπευσε και το κατήγγειλε στο αστυνομικό τμήμα Σιθωνίας.

Αρνούνται τις κατηγορίες

Αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο άνδρες οι οποίοι χθες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για βιασμό στον έναν και απόπειρα βιασμού στον δεύτερο.

Και οι δύο παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην ανακρίτρια Πολυγύρου από την οποία πήραν προθεσμία για να δώσουν εξηγήσεις αύριο.

Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Ο 40χρονος υποστηρίζει ότι είχε ερωτική επαφή με την 20χρονη όμως με τη συναίνεσή της, ενώ ο 28χρονος ισχυρίζεται ότι δεν είχε καμία απολύτως επαφή μαζί της.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Capital Clean Energy Carriers: Υπερκάλυψη 1,75 φορές για το ομόλογο – Στο 3,75% το επιτόκιο

Capital Clean Energy Carriers: Υπερκάλυψη 1,75 φορές για το ομόλογο – Στο 3,75% το επιτόκιο

World
Δασμοί Τραμπ: Οι νομικές επιλογές μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Δασμοί Τραμπ: Οι νομικές επιλογές μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

«Το ‘θα σε απολύσω’ έρχεται από άλλες εποχές»: Καταγγελία γιατρού του Κρατικού Νίκαιας για τον Άδωνι Γεωργιάδη
Νέο βίντεο - ντοκουμέντο 20.02.26

«Το 'θα σε απολύσω' έρχεται από άλλες εποχές»: Καταγγελία γιατρού του Κρατικού Νίκαιας για τον Άδωνι Γεωργιάδη

«Με οδήγησαν σε πλαϊνό χώρο για να μην βλέπουν οι επίσημοι και τα κανάλια», καταγγέλλει ο γιατρός από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ, Δημήτρης Ζιαζιάς

Σύνταξη
Τέμπη: Ανακλήθηκαν οι εκταφές 6 σορών – Επιμένουν για εργαστήρια στο εξωτερικό οι γονείς
Ελλάδα 20.02.26

Τέμπη: Ανακλήθηκαν οι εκταφές 6 σορών – Επιμένουν για εργαστήρια στο εξωτερικό οι γονείς

Η εισαγγελέας Λάρισας, Αικατερίνη Παπαϊωάννου ακύρωσε 6 εκταφές, μετά το εξώδικο που έστειλαν συγγενείς θυμάτων οι οποίοι ζητούσαν εργαστήρια εκτός Ελλάδας για να γίνουν οι εξετάσεις.

Σύνταξη
Αυθεντικές οι φωτογραφίες των 200 στην Καισαριανή – Τις αγοράζει το υπουργείο Πολιτισμού
Συλλογή Χόιερ 20.02.26

Αυθεντικές οι φωτογραφίες των 200 στην Καισαριανή – Τις αγοράζει το υπουργείο Πολιτισμού

Η μακροσκοπική εξέταση, από στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή

Σύνταξη
Κακοκαιρία: «Σπασμένη γραμμή λαίλαπας» 300 χλμ. σαρώνει τα δυτικά – Στο στόχαστρο η Αττική
Κακοκαιρία 20.02.26

«Σπασμένη γραμμή λαίλαπας» 300 χλμ. σαρώνει τα δυτικά - Στο στόχαστρο η Αττική

Στην Αττική αναμένεται κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες μια οργανωμένη φάση αστάθειας και εν συνεχεία μέσα στο Αιγαίο, αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, Γιάννης Καλλιάνος

Σύνταξη
Τραμπ: «Βαθιά απογοητευτική» η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου – Ανακοίνωσε νέο παγκόσμιο δασμό 10%
Live η συνέντευξη Τύπου 20.02.26

Τραμπ: «Βαθιά απογοητευτική» η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου - Ανακοίνωσε νέο παγκόσμιο δασμό 10%

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υπερέβη τις εξουσίες του για να επιβάλει τους «αμοιβαίους» δασμούς - «Οι ξένες χώρες χορεύουν στους δρόμους»

Σύνταξη
«Λουκέτο» σε 6 εταιρίες της Σάρα Φέργκιουσον μετά τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου
Χωρίς χρέη 20.02.26

«Λουκέτο» σε 6 εταιρίες της Σάρα Φέργκιουσον μετά τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου

Έξι εταιρείες που συνδέονται με τη Σάρα Φέργκιουσον οδηγούνται σε διάλυση, καθώς επανέρχονται στο προσκήνιο οι αποκαλύψεις για τις επαφές της με τον Τζέφρι Έπσταϊν, εντείνοντας την πίεση γύρω από το όνομά της.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γεώτρηση-ρεκόρ στην Ανταρκτική αποκαλύπτει 23 εκατομμύρια χρόνια κλιματικής ιστορίας
Χρονοκάψουλα στον πάγο 20.02.26

Γεώτρηση-ρεκόρ στην Ανταρκτική αποκαλύπτει 23 εκατομμύρια χρόνια κλιματικής ιστορίας

Τα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι το κάλυμμα πάγου στη Δυτική Ανταρκτική είχε υποχωρήσει στο μακρινό παρελθόν, κάτι που μπορεί να συμβεί και στο μέλλον με καταστροφικές συνέπειες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ζελένσκι: Δεν υπάρχει πρόοδος στο εδαφικό ζήτημα στις συνομιλίες – 10.000 Βορειοκορεάτες βρίσκονται στο μέτωπο
Νέα τοποθέτηση 20.02.26

Ζελένσκι: Δεν υπάρχει πρόοδος στο εδαφικό ζήτημα στις συνομιλίες - 10.000 Βορειοκορεάτες βρίσκονται στο μέτωπο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε για το πώς έχουν εξελιχθεί οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία, με τον πόλεμο να συμπληρώνει τέσσερα χρόνια στις 24 Φεβρουαρίου

Σύνταξη
Κάρλο Μαρία Βιγκάνο: Ο αφορισμένος Αρχιεπίσκοπος είναι ο σύμβουλος του Μελ Γκίμπσον στο sequel της ταινίας Τα Πάθη του Χριστού
«Υπηρέτης του Σατανά» 20.02.26

Κάρλο Μαρία Βιγκάνο: Ο αφορισμένος Αρχιεπίσκοπος είναι ο σύμβουλος του Μελ Γκίμπσον στο sequel της ταινίας Τα Πάθη του Χριστού

Από τον περασμένο Οκτώβριο ο Μελ Γκίμπσον βρίσκεται στην Ιταλία για τα γυρίσματα του φιλμ Η Ανάσταση του Χριστού - και έχει στο πλευρό του τον αφορισμένο Αρχιεπίσκοπο Κάρλο Μαρία Βιγκάνο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Έλεγχοι για τα όρια ταχύτητας σε κατοικημένες περιοχές – Τι πρόστιμο θα πληρώσετε αν οδηγείτε με πάνω από 30 χλμ/ώρα
Αυτοκίνητο 20.02.26

Έλεγχοι για τα όρια ταχύτητας σε κατοικημένες περιοχές – Τι πρόστιμο θα πληρώσετε αν οδηγείτε με πάνω από 30 χλμ/ώρα

Ιδιαίτερα αυστηρός είναι ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας για τα όρια ταχύτητας σε κατοικημένες περιοχές, καθώς υπήρξε μείωση του ορίου από τα 50 χλμ/ώρα στα 30 χλμ/ώρα.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Εκδικητικός και χυδαίος Γεωργιάδης απειλεί γιατρούς (βίντεο)
Πολιτική Γραμματεία 20.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Εκδικητικός και χυδαίος Γεωργιάδης απειλεί γιατρούς (βίντεο)

«Ο Γεωργιάδης λειτουργεί ως κανονικός ακροδεξιός προβοκάτορας που επενδύει στην ένταση - Να τον μαζέψει επιτέλους ο Μητσοτάκης», λέει ο γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, Στέργιος Καλπάκης

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο στρατός «σε επιφυλακή» λόγω Ιράν – Δεν έχουν αλλάξει οι οδηγίες προς τους πολίτες
Δείτε βίντεο 20.02.26

Ο στρατός του Ισραήλ «σε επιφυλακή» λόγω Ιράν - Δεν έχουν αλλάξει οι οδηγίες προς τους πολίτες

Ο Ντόλαλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε περιορισμένο πλήγμα κατά του Ιράν - Προετοιμάζονται οι IDF του Ισραήλ για κάθε ενδεχόμενο

Σύνταξη
Μεντιλιμπάρ: «Πρέπει να βρούμε περισσότερους τρόπους για να σκοράρουμε»
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Μεντιλιμπάρ: «Πρέπει να βρούμε περισσότερους τρόπους για να σκοράρουμε»

Μετά τη Λεβερκούζεν στο Champions League, o Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό και παράλληλα αναφέρθηκε στο πρόβλημα δυστοκίας του Ολυμπιακού στα τελευταία παιχνίδια.

Σύνταξη
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
