Χαλκιδική: Καταγγελία 20χρονης για βιασμό – Συνελήφθησαν δύο άνδρες
Η 20χρονης κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού στη Χαλκιδική από έναν 40χρονο ενώ στη συνέχεια αποπειράθηκε να τη βιάσει και ένας 28χρονος - Και οι δύο οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ενώ αρνούνται τις κατηγορίες
- ΕΛΤΑ: Πού μεταφέρονται τα πρώτα 11 καταστήματα – Το σχέδιο μετασχηματισμού
- Γυναίκα κατηγορείται ότι ζήτησε βοήθεια από το ChatGPT για να δηλητηριάσει τρεις άνδρες
- Νέα τηλεδιάσκεψη κορυφής της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου
- Βυθίστηκε το πλοίο «Sea Star Tilos» σε ναυπηγείο της Τουρκίας - Δραματική διάσωση του πληρώματος
Μια 20χρονη κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού από 40χρονο στον Άγιο Νικόλαο στη Χαλκιδική, ενώ υποστήριξε ότι και ένας 28χρονος αποπειράθηκε αμέσως μετά να τη βιάσει χωρίς να τα καταφέρει.
Το περιστατικό αναφέρθηκε ότι έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης και αμέσως η νεαρή εκμυστηρεύτηκε στη μητέρα της όσα συνέβησαν και μαζί της έσπευσε και το κατήγγειλε στο αστυνομικό τμήμα Σιθωνίας.
Αρνούνται τις κατηγορίες
Αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο άνδρες οι οποίοι χθες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για βιασμό στον έναν και απόπειρα βιασμού στον δεύτερο.
Και οι δύο παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην ανακρίτρια Πολυγύρου από την οποία πήραν προθεσμία για να δώσουν εξηγήσεις αύριο.
Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Ο 40χρονος υποστηρίζει ότι είχε ερωτική επαφή με την 20χρονη όμως με τη συναίνεσή της, ενώ ο 28χρονος ισχυρίζεται ότι δεν είχε καμία απολύτως επαφή μαζί της.
- Χαλκιδική: Καταγγελία 20χρονης για βιασμό – Συνελήφθησαν δύο άνδρες
- Λουίζ: «Είτε με ένα γκολ, είτε με μία ασίστ θέλω πάρα πολύ να βοηθήσω τον Ολυμπιακό»
- Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι η Μελάνια είναι πλέον μια «μεγάλη σταρ του κινηματογράφου»
- Capital Clean Energy Carriers: Υπερκάλυψη 1,75 φορές για το ομόλογο – Στο 3,75% το επιτόκιο
- Μozzart Sport: «Ανδρέας Τεττέη, η ελληνική εκδοχή του Λαμίν Γιαμάλ»
- FemTech στην Ελλάδα: αλλάζει το πρόσωπο της γυναικείας υγείας;
- Ώρα πληρωμών για συντάξεις και επιδόματα – Οι δικαιούχοι
- Τραμπ: «Βαθιά απογοητευτική» η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου – Ανακοίνωσε νέο παγκόσμιο δασμό 10%
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις