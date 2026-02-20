Χαλκιδική: Καταγγελία 20χρονης για βιασμό – Συνελήφθησαν δύο άνδρες

Μια 20χρονη κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού από 40χρονο στον Άγιο Νικόλαο στη Χαλκιδική, ενώ υποστήριξε ότι και ένας 28χρονος αποπειράθηκε αμέσως μετά να τη βιάσει χωρίς να τα καταφέρει.

Το περιστατικό αναφέρθηκε ότι έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης και αμέσως η νεαρή εκμυστηρεύτηκε στη μητέρα της όσα συνέβησαν και μαζί της έσπευσε και το κατήγγειλε στο αστυνομικό τμήμα Σιθωνίας.

Αρνούνται τις κατηγορίες

Αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο άνδρες οι οποίοι χθες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για βιασμό στον έναν και απόπειρα βιασμού στον δεύτερο.

Και οι δύο παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην ανακρίτρια Πολυγύρου από την οποία πήραν προθεσμία για να δώσουν εξηγήσεις αύριο.

Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Ο 40χρονος υποστηρίζει ότι είχε ερωτική επαφή με την 20χρονη όμως με τη συναίνεσή της, ενώ ο 28χρονος ισχυρίζεται ότι δεν είχε καμία απολύτως επαφή μαζί της.