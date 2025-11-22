newspaper
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
«Με βίασαν και κυκλοφορούν ελεύθεροι» – Τι καταγγέλλει το θύμα τριπλού βιασμού
Ελλάδα 22 Νοεμβρίου 2025 | 18:20

«Με βίασαν και κυκλοφορούν ελεύθεροι» – Τι καταγγέλλει το θύμα τριπλού βιασμού

Οι φερόμενοι ως δράστες αρνούνται τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι «όλα έγιναν με τη συναίνεσή της» - Μιλούν στο in το θύμα και οι δικηγόροι των δύο πλευρών

Σύνταξη
Σοκάρει η υπόθεση με τον φερόμενο τριπλό βιασμό που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη δικογραφία όλα συνέβησαν τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν οι τρεις θύτες και το θύμα βρέθηκαν σε κατάστημα, χωρίς ωστόσο να γνωρίζονται μεταξύ τους σύμφωνα με την καταγγέλλουσα.

Όπως μηνύει η 39χρονη (τότε 36χρονη), το μόνο που θυμάται είναι ότι άρχισε ξαφνικά να ζαλίζεται και να χάνει τις αισθήσεις της, κάτι που την οδήγησε εκ των υστέρων στο συμπέρασμα ότι οι φερόμενοι ως δράστες, της έριξαν κάποια ουσία στο ποτό της.

Η επόμενη σκηνή που θυμάται είναι να ξυπνά κακοποιημένη και βιασμένη, στο υπνοδωμάτιο του σπιτιού της.

«Ήμουνα σε ένα κατάστημα και έπινα πορτοκαλάδα. Οι τρεις βιαστές ήταν στον ίδιο χώρο κοντά μου. Τους γνώριζα μόνο ως θαμώνες του καταστήματος. Άρχισα να έχω έναν αιφνίδιο πονοκέφαλο, πρωτοφανή για τα βιοτικά μου δεδομένα. Και όπως κατάλαβα αργότερα είχα πάρα πολλά κενά μνήμης από εκείνο το βράδυ» αναφέρει χαρακτηριστικά το θύμα, μιλώντας στο in και συμπληρώνει: «Ενώ ήδη βρισκόμουν σε κατάσταση ανικανότητας, οι τρεις βιαστές με περιήγαγαν σε ακόμα χειρότερη κατάσταση, πλήρους αδυναμίας και εκεί ξεκίνησε το μαρτύριό μου. Άρχισαν να με σπάνε στο ξύλο, με γροθιές και με ένα πορτατίφ. Με κάνανε ολόμαυρη. Όταν ξύπνησα βρήκα το σπίτι μου όλο με σπασμένα πράγματα. Φέρω χρόνια βλάβη στο σώμα μου. Σύμφωνα με την τελευταία μου εξέταση το πρόβλημα μεγάλωσε και αναμένεται να κάνω και χειρουργείο».

Ωστόσο, το μαρτύριο δεν σταμάτησε εκεί. «Δέχτηκα απειλές από το περιβάλλον του ενός βιαστή. Προσπαθούσα να βρω τη δύναμη να ανασυνταχθώ, να καταλάβω τι μου έχει συμβεί. Είναι κάποιες σκηνές, τρεις συγκεκριμένες: να με σπάνε στο ξύλο με γροθιές, να παρακαλάω να με αφήσουνε, να προσπαθώ να τους απωθήσω και να μην έχω τη δύναμη να το κάνω, θυμάμαι έντονα τον πόνο. Έχω δεχθεί και έναν δευτερογενή βιασμό πέραν απ’ τον πρώτο, αλλά εξακολουθώ να πιστεύω στην Ελληνική Δικαιοσύνη» συμπλήρωσε.

Παραπομπή των δραστών για βιασμό και επικίνδυνες σωματικές βλάβες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας αλλά και τα όσα δηλώνει το θύμα, το συνολικό αποδεικτικό υλικό με βάση το οποίο διαμορφώθηκε η δικογραφία, ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό και επικίνδυνες σωματικές βλάβες, απολογήθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους. Σημαντικό στοιχείο στην όλη υπόθεση αποτελεί το γεγονός πως παρότι η 39χρονη ισχυρίζεται πως περιήλθε σε κατάσταση απόλυτης αναισθησίας, οι τοξικολογικές που διεξήχθησαν αργότερα – δεν ανίχνευσαν στο σώμα της οποιαδήποτε ψυχοτρόπο ουσία.

Το θύμα ισχυρίζεται πως έχει υποστεί ανεπανόρθωτες σωματικές βλάβες στους μαστούς, κάτι που αποδεικνύεται και από ιατρικές γνωματεύσεις. Η αδικία την οποία θεωρεί ότι υφίσταται, αλλά και ο μόνιμος φόβος της για τη σωματική της ακεραιότητα όσο οι «κακοποιητές» της κυκλοφορούν ελεύθεροι, την ώθησε να υποβάλλει αίτηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο κατά του απαλλακτικό βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, το οποίο δεν στέλνει τους τρεις κατηγορούμενους στο ακροατήριο, ως κατηγορούμενους για βιασμό.

Όπως αναφέρει στο in ο δικηγόρος της καταγγέλλουσας, πρόκειται για το τελευταίο ένδικο μέσο που μπορεί να ασκήσει η 39χρονη, δηλαδή, η μοναδική της ελπίδα για δικαίωση.

«Εμείς υποβάλλαμε υπόμνημα, αναφέροντας πως η εισαγγελική πρόταση δεν έχει επαρκή αιτιολογία, και πως δεν έχουν ληφθεί υπόψιν όλα τα πειστήρια. Έκανα αίτηση στην εισαγγελία εφετών, κάνοντας λόγο για μη αιτιολογημένο βούλευμα. Η εισαγγελέας εφετών, επιστρέφει την υπόθεση, συμφωνώντας με το απαλλακτικό βούλευμα. Και έτσι φτάσαμε στον Άρειο Πάγο, για ελλιπή αιτιολογία. Προτάθηκε η αναίρεση του βουλεύματος. Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025 συζητήθηκε η υπόθεση και αναμένουμε εάν θα παραπεμφθούν οι τρεις κατηγορούμενοι στο ΜΟΔ για βιασμό και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Η εντολέας μου, είναι ένα συγκροτημένο άτομο, ενεργό στην κοινωνία. Η οικογένειά της είναι στο πλευρό της. Αυτό που περιμένει είναι να δοθεί η σωστή απάντηση σε αυτό που έπαθε, γιατί έζησε με το χειρότερο τρόπο, την πιο σοβινιστική μάσκα που έχει το σύστημά μας. Περιμένει δικαίωση με την παραπομπή τους σε δίκη.» τονίζει στο ΙΝ ο συνήγορος της 39χρονης και δόκτωρ εγκληματολογίας Παναγιώτης Παπαϊωάννου.

Αρνούνται τα πάντα οι φερόμενοι ως δράστες

Το in, επικοινώνησε με την συνήγορο που εκπροσωπεί και τους τρεις κατηγορούμενους.

«Από όλα τα έγγραφα και το βιντεοληπτικό υλικό της δικογραφίας προκύπτει φανερά ότι δεν υπάρχει βιασμός και ότι όλα συνέβησαν με συναίνεση. Αυτό δεν προκύπτει μόνο από την άρνηση των εντολέων μου. Προκύπτει από έγγραφα. Εμείς θεωρούμε πως και μετά την αναιρετική διαδικασία θα φανεί η αθωότητα των εντολέων μου οι οποίοι σημειωτέον είναι κατά πολύ μικρότεροι σε ηλικία από την καταγγέλλουσα. Τα βίντεο αποδεικνύουν ότι η καταγγέλλουσα οδήγησε τους εντολείς μου στο σπίτι της. Προκύπτει ότι είχαν μία μικρή γνωριμία και δεν ήταν παντελώς άγνωστοι μεταξύ τους. Πρόκειται για μία γυναίκα σε όχι νεαρή ηλικία, που τους «παίρνει» και τους οδηγεί στο σπίτι της και είναι πολύ μικρότεροί της σε ηλικία τονίζει μιλώντας στο in, η συνήγορος των κατηγορουμένων Αναστασία Ασπρίδη.

Αυτό που ισχυρίζεται η 39χρονη περί ουσίας, δεν προκύπτει από την έκθεση της τοξικολογικής εξέτασης. Είναι αρνητική για οποιαδήποτε τέτοια ουσία και η έκθεση αυτή δεν έχει προσβληθεί εκ μέρους της. Συνεπώς για τι πράγμα συζητάμε; Υπάρχει αρνητική έκθεση για οποιαδήποτε ουσία. Συγχρόνως, το ποτό το οποίο αναφέρει, δεν είναι αυτό που φαίνεται από την κάμερα. Η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή και για την καταγγέλλουσα αλλά και για τους καταγγελλόμενους και δεν πρέπει να καταπατάται το τεκμήριο αθωότητας. Η υπόθεση είναι υπό δικαστική διερεύνηση και το βούλευμα είναι απαλλακτικό. Όσον αφορά τον ξυλοδαρμό, υπάρχουν διάφορες «τάσεις» στις ερωτικές περιπτύξεις των ανθρώπων, μην τα αφήνουμε αυτά απ’ έξω. Όλα συμπεριλαμβάνονται. Το τι ήθελε και το τι δεν ήθελε η καταγγέλλουσα και το αν συναινούσε ή όχι, προκύπτει από καταθέσεις και από έγγραφα. Η δικαιοσύνη θα τα λύσει όλα» συμπληρώνει.

Τι είναι το «χάπι του βιασμού»;

Άχρωμο και άοσμο. Υγρό αλλά και σε σκόνη. Ο λόγος για το…επονομαζόμενο «χάπι του βιασμού» …ή αλλιώς την ψυχοτρόπο ουσία που γίνεται «όπλο» στα χέρια των επίδοξων κακοποιών.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν πρόκειται για μία ουσία αλλά για τουλάχιστον τρεις που μπορούν να επιφέρουν τα παρόμοια αποτελέσματα. Η δράση τους κάνει τα θύματα να εισέρχονται σε μια κατάσταση αναισθησίας και διαταραγμένης μνήμης…χάνουν τον έλεγχο και δεν μπορούν να αντισταθούν.

«Πρόκειται για ουσία καταστολέα του νευρικού συστήματος, και χρησιμοποιείται γιατί προκαλεί μείωση της αντίστασης κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επίθεσης και απώλεια βραχυπρόθεσμης μνήμης. Το θύμα για το χρονικό διάστημα μέχρι να περάσει η δράση του φαρμάκου δε θυμάται τι έχει γίνει. Οι παρενέργειές του είναι: αφυδάτωση, εφίδρωση, έντονοι πόνοι στο κεφάλι, εμετοί και απώλεια κινητικού ελέγχου. Σε μεγάλες δοσολογίες μπορεί να επιφέρει κωματώδη κατάσταση αλλά και θάνατο. Μπορεί να ανιχνευθεί στο σώμα μέχρι και 8-12 ώρες μετά την ανίχνευσή του. Από εκεί και πέρα δεν ανιχνεύεται. Δεν είναι διαθέσιμο προφανώς στο εμπόριο. Συνήθως κυκλοφορεί στις «πιάτσες» των ναρκωτικών γιατί δημιουργεί και ένα αίσθημα εφορίας. Υπάρχει και σε χάπι αλλά η πιο δημοφιλής μορφή του είναι σε σκόνη. Δεν έχει χρώμα ούτε γεύση και το θύμα δεν το καταλαβαίνει.» αναφέρει μιλώντας στο in ο πρόεδρος του φαρμακευτικού συλλόγου Αττικής, Κώστας Μανωλόπουλος.

Οι επίδοξοι βιαστές συχνά ρίχνουν στο ποτό των θυμάτων τους τις εν λόγω ουσίες καθώς ο συνδυασμός τους με το αλκοόλ επιδεινώνει τα συμπτώματα. Ανασφάλεια και φόβο προκαλεί το γεγονός πως σύμφωνα με τους ειδικούς, οι εν λόγω ουσίες, εξαλείφονται πολύ γρήγορα από τον ανθρώπινο οργανισμό με αποτέλεσμα πολλές φορές, τα θύματα να μην μπορούν να αποδείξουν τι πραγματικά τους συνέβη.

«Δεν πρόκειται για μία μόνο ουσία, είναι πολλές περισσότερες που έχουν σκοπό τη διάρρηξη της άμυνας του θύματος με σκοπό τη σεξουαλική επαφή. Η συχνότητα κατά την οποία έχουμε τέτοια περιστατικά δεν είναι τόσο συχνή. Δυστυχώς τα θύματα φτάνουν πολύ καθυστερημένα στον ιατροδικαστή με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανιχνευθούν αυτές οι ουσίες. Υπάρχει περίπτωση βέβαια να γίνει ανάλυση στις τρίχες, αλλά αυτό αφενός είναι πολύ κοστοβόρο. Δεν μπορεί κάποιος να ακολουθήσει αυτή την οδό μέσω της δημόσιας οδού, παρά πρέπει να απευθυνθείς ιδιωτικά σε εργαστήριο για να γίνει η εξέταση. Είναι μια δύσκολη ανίχνευση ωστόσο.» τονίζει μιλώντας στο in, ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αντίδοτο το οποίο θα μπορούσε να χορηγηθεί στο θύμα που θα το αντιληφθεί εγκαίρως, ώστε να προληφθούν οι παρενέργειες.

