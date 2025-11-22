Συνελήφθησαν ένας 16χρονος και ένας 17χρονος με την κατηγορία απόπειρας βιασμού ανήλικης στον Πύργο
Μία ανήλικη στον Πύργο κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα απόπειρας βιασμού από έναν 16χρονο κι έναν 17χρονο, οι οποίοι έχουν συλληφθεί
Ένας 16χρονος και ένας 17χρονος συνελήφθησαν στον Πύργο, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού ανήλικης.
Για το περιστατικό συνελήφθησαν και οι μητέρες των δυο ανηλίκων, για παραμέληση της εποπτείας τους.
Τι κατήγγειλε η ανήλικη για το περιστατικό στον Πύργο
Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, σύμφωνα με καταγγελία γονέων 16χρονης, προχθές το βράδυ, η ανήλικη κόρη τους πήγε σε σπίτι, όπου βρίσκονταν οι δυο ανήλικοι κατηγορούμενοι.
Κατόπιν, ο 16χρονος την ακινητοποίησε, κρατώντας την με τα χέρια του, ενώ ο 17χρονος αποπειράθηκε να τελέσει σε βάρος της γενετήσια πράξη, χωρίς να ολοκληρώσει την πράξη του, καθώς η ανήλικη αντιστάθηκε και τράπηκε σε φυγή.
Η ανήλικη, σύμφωνα με την αστυνομία, εξετάστηκε, παρουσία παιδοψυχολόγου, σε νοσοκομείο της Πάτρας, καθώς και από ιατροδικαστή, ενώ οι δύο ανήλικοι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.
