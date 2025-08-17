Πύργος: Απόπειρα βιασμού ανήλικης – Πώς σώθηκε
Ένας άνδρας συνελήφθη καθώς αποπειράθηκε να βιάσει μία 15χρονη, τα ξημερώματα της Παρασκευής (15/08), μέσα στο σπίτι της.
Μία υπόθεση – σοκ διερευνάται στον Πύργο, όπου ένας άνδρας συνελήφθη καθώς αποπειράθηκε να βιάσει μία 15χρονη, τα ξημερώματα της Παρασκευής (15/08), μέσα στο σπίτι της.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το patrisnews, ο συλληφθείς μετέβη στην οικία – παράπηγμα όπου διαμένει η 15χρονη με την θεία της, και αποπειράθηκε με την άσκηση σωματικής βίας και σκίζοντας τα ρούχα της, να την βιάσει.
Η ανήλικη αντιστάθηκε στον κατηγορούμενο και με τη βοήθεια της θείας της που αντιλήφθηκε το περιστατικό κατάφερε να διαφύγει.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ο οποίος παρέπεμψε την υπόθεση προς κύρια ανάκριση.
