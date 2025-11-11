Συνελήφθη 19χρονος για εκδικητική πορνογραφία σε βάρος ανήλικης – Οι απειλές και οι εκβιασμοί για να μην χωρίσουν
Ο 19χρονος απειλούσε την ανήλικη ότι θα ανεβάσει στα social media εικόνες από προσωπικές τους στιγμές και ότι θα έκανε κακό στην ίδια αν τον χώριζε όπως επιθυμούσε η ίδια
- Εντυπωσιακό θέαμα στον ουρανό από την ομάδα «ΖΕΥΣ» της Πολεμικής Αεροπορίας
- Εξι μαρμάρινα αγάλματα κλάπηκαν από το Εθνικό Μουσείο στη Δαμασκό
- Λάρισα: Αντιδήμαρχος δέχθηκε επίθεση από τον σύζυγο δημοτικής υπαλλήλου μέσα στο Δημαρχείο
- Η χαμένη Κένεντι και η λοβοτομή - H τραγική ζωή της Ρόζμαρι, αδελφής του JFK
Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, σε περιοχή της Αττικής, 19χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία κατ’ εξακολούθηση και πορνογραφία ανηλίκων, μέσω διαδικτύου.
Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία ο 19χρονος απειλούσε την ανήλικη, με την οποία διατηρούσε σχέση, ότι θα προβεί σε διαμοιρασμό προσωπικών τους στιγμών, αν διέκοπταν τη σχέση τους, όπως εκείνη επιθυμούσε.
Ψυχολογική βία και απειλές
Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ο 19χρονος ασκούσε ψυχολογική πίεση στην ανήλικη, μέσω μηνυμάτων και τηλεφωνικών κλήσεων, απειλώντας ότι θα προκαλέσει κακό στην ίδια, σε πρόσωπα του περιβάλλοντός της ή στον εαυτό του.
Για τη διαλεύκανση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη έρευνα, με αποτέλεσμα ο 19χρονος να εντοπιστεί και να συλληφθεί, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ το κατασχεθέν κινητό θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.
- Το ταχύτερο σύστημα «φόρτισης» ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως
- Άρης: Το απόλυτο βαθμολογικό «κοντράστ»: Πέρσι πρώτος στη 10η αγωνιστική, φέτος 7ος…
- Συναγερμός στη Γαύδο: Ανατροπή λέμβου με τρεις νεκρούς μετανάστες
- Λιβάνιζε… χασίς ο ψευτοϊερέας – Μαρτυρίες για δήθεν εξορκισμούς
- Νάξος: Είχε εγκλωβισμένες 58 γάτες σε ακατάλληλο χώρο – Συνελήφθη για κακούργημα
- Γιατί οι γαίες… σπανίζουν;
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις