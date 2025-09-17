Θύμα εκδικητικής πορνογραφίας έπεσε 14χρονη από 25χρονο – Τον γνώρισε στο διαδίκτυο
Θύμα εκδικητικής πορνογραφίας έπεσε μία 14χρονη από 25χρονο, ο οποίος φαίνεται ότι εκβίαζε κι άλλες κοπέλες
- Ανήλικες υποχρέωσαν 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια και την τράβηξαν βίντεο
- Κως: Eλεγκτές της ΑΑΔΕ παρίσταναν τους τουρίστες και εντόπισαν φοροδιαφυγή σε 3 στα 4 ημερόπλοια
- Φρίκη: Πέταξαν κοντά στο φράγμα του Αλφειού ζωντανή κατσίκα που είχε ακρωτηριαστεί λόγω παστουρώματος
- Τα τρία στρατόπεδα και η «3η εντολή» της Fed
Συνελήφθη ένας 25χρονος, μετά την καταγγελία που έκανε 14χρονη ότι έπεσε θύμα εκδικητικής πορνογραφίας και εκβιασμών, με τον κατηγορούμενο να φέρεται ότι είχε στοχοποιήσει κι άλλα θύματα.
Η ανήλικη είχε γνωρίσει τον 25χρονο στο διαδίκτυο.
Η υπόθεση της εκδικητικής πορνογραφίας
Όλα ξεκίνησαν με τη γνωριμία της ανήλικης μαθήτριας με τον 25χρονο πριν από μερικούς μήνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο νεαρός άνδρας κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της 14χρονης και την έπεισε να του στείλει ερωτικές φωτογραφίες και βίντεο.
Στη συνέχεια ξεκίνησε ο εφιάλτης της 14χρονης, καθώς ο νεαρός άρχισε να την εκβιάζει απαιτώντας κι άλλο πορνογραφικό υλικό, προκειμένου να μην δημοσιεύσει στο διαδίκτυο αυτό που ήδη διέθετε.
Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί του Τ.Δ.Ε.Ε. Χαλανδρίου ταυτοποίησαν τον 25χρονο, τον εντόπισαν και του πέρασαν χειροπέδες.
Ο 25χρονος εκβίαζε κι άλλες κοπέλες
Όπως φαίνεται, είχε διαπράξει τους ίδιους εκβιασμούς και σε άλλες κοπέλες. Μάλιστα, στα 3 κινητά τηλέφωνα του βρέθηκαν βίντεο και φωτογραφίες ερωτικού περιεχομένου, πιθανότατα με ανήλικα κορίτσια.
Στην οικία του εντοπίστηκε ένα αεροβόλο πιστόλι, μία σιδερογροθιά και άλλα αντικείμενα.
- Καπνιστές μούμιες στην Ασία ίσως είναι οι αρχαιότερες του κόσμου
- Ιστορική γκάφα Κάλας για συμμετοχή Ρωσίας και Κίνας στον Β’ ΠΠ – «Η χειρότερη απάντηση…»
- Οι αιτήσεις για την πρώτη Βιο-Ακαδημία στην Ελλάδα από τη DEMO συνεχίζονται
- Ολυμπιακός Κ19: Όλα τα γκολ από το πάρτι των Νέων κόντρα στην Πάφο (vids)
- Ανησυχία στην Κεφαλονιά λόγω συνεχών σεισμικών δονήσεων – Νέος σεισμός 3,2 Ρίχτερ
- Ολυμπιακός Κ19 – Πάφος Κ19 4-0: Θρυλική πρεμιέρα στη League Phase του Youth League (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις