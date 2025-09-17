Θύμα εκδικητικής πορνογραφίας έπεσε 14χρονη από 25χρονο – Τον γνώρισε στο διαδίκτυο

Συνελήφθη ένας 25χρονος, μετά την καταγγελία που έκανε 14χρονη ότι έπεσε θύμα εκδικητικής πορνογραφίας και εκβιασμών, με τον κατηγορούμενο να φέρεται ότι είχε στοχοποιήσει κι άλλα θύματα.

Η ανήλικη είχε γνωρίσει τον 25χρονο στο διαδίκτυο.

Η υπόθεση της εκδικητικής πορνογραφίας

Όλα ξεκίνησαν με τη γνωριμία της ανήλικης μαθήτριας με τον 25χρονο πριν από μερικούς μήνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο νεαρός άνδρας κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της 14χρονης και την έπεισε να του στείλει ερωτικές φωτογραφίες και βίντεο.

Στη συνέχεια ξεκίνησε ο εφιάλτης της 14χρονης, καθώς ο νεαρός άρχισε να την εκβιάζει απαιτώντας κι άλλο πορνογραφικό υλικό, προκειμένου να μην δημοσιεύσει στο διαδίκτυο αυτό που ήδη διέθετε.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί του Τ.Δ.Ε.Ε. Χαλανδρίου ταυτοποίησαν τον 25χρονο, τον εντόπισαν και του πέρασαν χειροπέδες.

Ο 25χρονος εκβίαζε κι άλλες κοπέλες

Όπως φαίνεται, είχε διαπράξει τους ίδιους εκβιασμούς και σε άλλες κοπέλες. Μάλιστα, στα 3 κινητά τηλέφωνα του βρέθηκαν βίντεο και φωτογραφίες ερωτικού περιεχομένου, πιθανότατα με ανήλικα κορίτσια.

Στην οικία του εντοπίστηκε ένα αεροβόλο πιστόλι, μία σιδερογροθιά και άλλα αντικείμενα.