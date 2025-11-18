Ομόνοια: 44χρονος εντοπίστηκε να μεταφέρει το «ναρκωτικό του βιασμού» – Τι είναι το «GHB»

Συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας (17-11-2025) στην περιοχή της Ομόνοιας, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 44χρονος ημεδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους, εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται με όχημα στην περιοχή της Ομόνοιας και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο, στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 115,6 γραμμ. της ναρκωτικής ουσίας «GHB» σε υγρή μορφή, της οποίας η λήψη προκαλεί αποσύνδεση από το περιβάλλον και απώλεια συνείδησης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ουσία GHB ή αλλιώς «το χάπι του βιασμού»

Το γ-υδροξυβουτυρικό οξύ (GBH) είναι μια κατασταλτική ουσία του κεντρικού νευρικού συστήματος. Στους χώρους διασκέδασης είναι γνωστή με την ονομασία «το χάπι του βιασμού» καθώς η κατανάλωσή της οδηγεί το άτομο στην απώλεια αντίστασης κατά τη σεξουαλική επίθεση και στην απώλεια μνήμης σχετικά με τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν. Κυκλοφορεί σε μορφή διάφανου υγρού ή σκόνης και συχνά διαλύεται στο ποτό του θύματος το οποίο το καταναλώνει χωρίς να το γνωρίζει. Σε άλλες περιπτώσεις καταναλώνεται σκοπίμως προς αναζήτηση αισθήματος ευφορίας.

Η ανίχνευση της ουσίας GBH εμφανίζει μια δυσκολία καθώς βρίσκεται φυσιολογικά στον ανθρώπινο οργανισμό, σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από αυτά που προκύπτουν από την εξωγενή κατανάλωση, και ο ρόλος της είναι να μετριάζει το αίσθημα του ενθουσιασμού προάγοντας τη χαλάρωση. Σε ειδικές περιπτώσεις χορηγείται και για ιατρικούς σκοπούς, όπως η αντιμετώπιση της ναρκοληψίας (υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας), της καταπληξίας, της ξαφνικής κατάρρευσης μετά από έντονα συναισθήματα ή γέλιο και τη χαλάρωση των ασθενών πριν το χειρουργείο.

Παρενέργειες της κατανάλωσης

Η κατανάλωση GBH, εκτός από το συναίσθημα ευφορίας που προκαλεί, δημιουργεί και πολλές παρενέργειες. Μερικές από αυτές είναι η εφίδρωση, η αφυδάτωση, η απώλεια συνείδησης και μνήμης, ναυτία και εμετός, παραισθήσεις, πονοκέφαλος, εξάντληση, σύγχυση και μειωμένο κινητικό έλεγχο. Οι παρενέργειες αυτές μπορεί να ενταθούν όταν συνδυαστεί με άλλες ουσίες όπως η μαριχουάνα, η κοκαΐνη, οι μεθαμφεταμίνες και το έκσταση ενώ η παρατεταμένη χρήση της προκαλεί εθισμό. Η υπερβολική κατανάλωση είναι πολύ επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε κώμα ή και θάνατο, λόγω της μείωσης του καρδιακού παλμού και της αναπνοής.

Πώς μπορούμε να ανιχνεύσουμε την ουσία GHB;

Η δράση της GBH ξεκινά περίπου 10 λεπτά μετά την αρχική κατανάλωση και μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 7 ώρες. Το περιθώριο ανίχνευσής της στο αίμα ή στα ούρα είναι μικρό και περιορίζεται στις 8 ώρες σε δείγμα αίματος και στις 12 ώρες σε δείγμα ούρων. Αντίθετα, η αναζήτηση GBH σε δείγμα τρίχας μπορεί να εξετάσει την ανίχνευσή της σε προγενέστερο διάστημα αρκετών μηνών πριν. Επειδή όμως η ουσία αυτή υπάρχει και φυσιολογικά στον ανθρώπινο οργανισμό, είναι απαραίτητη η τμηματοποίηση μιας τρίχας σε πολύ μικρά τμήματα καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, προς αναζήτηση της αύξησης των φυσιολογικών επίπεδων σε κάποιο από τα τμήματα και τον προσδιορισμό της χρονικής στιγμής κατανάλωσης.