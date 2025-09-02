newspaper
Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
02.09.2025 | 10:04
Ακινητοποιήθηκε ο προαστιακός στην Πάτρα λόγω φωτιάς κοντά στις γραμμές
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 45χρονος για διακίνηση GHB, γνωστoύ και ως «χάπι βιασμού»
Ελλάδα 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:38

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 45χρονος για διακίνηση GHB, γνωστoύ και ως «χάπι βιασμού»

Ο 45χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε να έχει μεταξύ άλλων φιαλίδια που περιείχαν 73,3 ml GHB, ναρκωτική ουσία που είναι γνωστή ως χάπι βιασμού

Συνελήφθη χθες στη Θεσσαλονίκη 45χρονος ημεδαπός κατοχή και διακίνηση της ναρκωτικής ουσίας GHB, που είναι γνωστή και ως «χάπι βιασμού».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες, Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025, στη Θεσσαλονίκη, 45χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και του αντιντόπινγκ, καθώς και για επιβλαβή φάρμακα.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιολόγησης και αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με τη δράση του ανωτέρω στην κατοχή και διακίνηση ποσοτήτων της ναρκωτικής ουσίας GHB, γνωστό και ως «χάπι βιασμού» στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στο πλαίσιο της οποίας εντοπίσθηκε ο 45χρονος και συνελήφθη.

Είχε φιαλίδια με 73,3 ml GHB, γνωστού ως χάπι βιασμού

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-7- γυάλινα φιαλίδια που περιείχαν GHB καθαρής ποσότητας -73,3- ml,
-2- σύριγγες των 2,5 ml με υπολείμματα της ίδιας ουσίας,
-243- δισκία, φιαλίδιο, -5- αμπούλες αναβολικών σκευασμάτων και
-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.
Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Εικόνα από ΕΛ.ΑΣ/ Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος

Business
Τιμές: Δυο νέα «όπλα» ρίχνει στη μάχη κατά της ακρίβειας το υπουργείο Ανάπτυξης

Τιμές: Δυο νέα «όπλα» ρίχνει στη μάχη κατά της ακρίβειας το υπουργείο Ανάπτυξης

Economy
89η ΔΕΘ: Τι δεν θα έχει το καλάθι του Μητσοτάκη 

89η ΔΕΘ: Τι δεν θα έχει το καλάθι του Μητσοτάκη 

inWellness
inTown
Stream newspaper
Δήμος Αθηναίων Vs Κυβέρνησης – Η κλιμάκωση μιας αντιπαράθεσης με όχημα τη Βασιλίσσης Ολγας
Βασιλίσσης Ολγας 02.09.25

Δήμος Αθηναίων Vs Κυβέρνησης – Η κλιμάκωση μιας αντιπαράθεσης με όχημα τη Βασιλίσσης Ολγας

«Θα προχωρήσουμε» προαναγγέλλει ο Δούκας- Τα βλέμματα στραμμένα στον ΟΑΣΑ - Ανακοίνωση από τους εργαζόμενους του ΤΡΑΜ - Μιλούν στο in o αντιδήμαρχος Υποδομών και ο Συγκοινωνιολόγος Π. Παπαντωνίου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Θεσσαλονίκη: Σήμερα απολογείται η 45χρονη οδηγός – «Αν δεν φορούσαν ζώνη θα είχαμε θανατηφόρο τροχαίο»
Ελλάδα 02.09.25

Σήμερα απολογείται η 45χρονη οδηγός στη Θεσσαλονίκη - «Αν δεν φορούσαν ζώνη θα είχαμε θανατηφόρο τροχαίο»

Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί η 45χρονη οδηγός της Porsche που προκάλεσε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, με τους επιβαίνοντες του άλλου οχήματος να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση

Σύνταξη
Κρήτη – Χανιά: Είχαν μοιράσει περιοχές τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης – Οι πελάτες πλήρωναν και με POS
Άλλα κόλπα 02.09.25

Είχαν μοιράσει περιοχές τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά - Οι πελάτες πλήρωναν και με POS

Στην παράνομη δραστηριότητά της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά στην Κρήτη περιλαμβάνονται: ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμοί και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Σύνταξη
Ελ. Βενιζέλος: Γιατί οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας φοβούνται «αεροπορικά Τέμπη»
Ελλάδα 02.09.25

Ελ. Βενιζέλος: Γιατί οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας φοβούνται «αεροπορικά Τέμπη»

Σοβαρά τεχνικά προβλήματα παρουσιάστηκαν πριν από λίγες μέρες σε τερματικό ραντάρ που εξυπηρετεί το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

Κώστας Ντελέζος
Ρόδος: Συνελήφθη οδηγός μηχανής που έτρεχε με 200 χλμ./ώρα – Παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και STOP
Ελλάδα 01.09.25

Ρόδος: Συνελήφθη οδηγός μηχανής που έτρεχε με 200 χλμ./ώρα – Παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και STOP

Ο άνδρας δεν είχε σταματήσει σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο και τράπηκε σε φυγή αναπτύσσοντας ιλιγγιώδη ταχύτητα στη Ρόδο - Μετά από μήνες εντοπίστηκε και συνελήφθη το περασμένο Σάββατο

Σύνταξη
Κρήτη: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση – Πάνω από 8.000 σελίδες η δικογραφία
Ελλάδα 01.09.25

Κρήτη: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση – Πάνω από 8.000 σελίδες η δικογραφία

Σε δύο ομάδες, την Πέμπτη και την Παρασκευή θα απολογηθούν στον ανακριτή οι συλληφθέντες για τις βαριές ποινικές διώξεις που τους άσκησε σήμερα ο εισαγγελέας.

Σύνταξη
Πάτρα: Ξεσπούν οι γονείς του 25χρονου εθελοντή που κατηγορείται για εμπρησμό
Καφκικός ήρωας 01.09.25

Πάτρα: Ξεσπούν οι γονείς του 25χρονου εθελοντή που κατηγορείται για εμπρησμό

Μεγάλες διαστάσεις παίρνει μέρα με τη μέρα, η κατακραυγή για την άδικη προφυλάκιση των δυο νέων, που συμμετείχαν στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Πάτρα και κατηγορούνται για εμπρησμό

Σύνταξη
Δήμος Αθηναίων Vs Κυβέρνησης – Η κλιμάκωση μιας αντιπαράθεσης με όχημα τη Βασιλίσσης Ολγας
Βασιλίσσης Ολγας 02.09.25

Δήμος Αθηναίων Vs Κυβέρνησης – Η κλιμάκωση μιας αντιπαράθεσης με όχημα τη Βασιλίσσης Ολγας

«Θα προχωρήσουμε» προαναγγέλλει ο Δούκας- Τα βλέμματα στραμμένα στον ΟΑΣΑ - Ανακοίνωση από τους εργαζόμενους του ΤΡΑΜ - Μιλούν στο in o αντιδήμαρχος Υποδομών και ο Συγκοινωνιολόγος Π. Παπαντωνίου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΣΥΡΙΖΑ: Πού αποσκοπεί η κυβέρνηση με το ακαταδίωκτο για την προσωρινή διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ
Τροπολογία 02.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Πού αποσκοπεί η κυβέρνηση με το ακαταδίωκτο για την προσωρινή διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει σειρά ερωτημάτων για την τροπολογία που πέρασε η κυβέρνηση και εξασφαλίζει το ακαταδίωκτο για την προσωρινή διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Πώς ορίζεται η μεσαία τάξη στην Ελλάδα – Κατανομή των νοικοκυριών
Ο ορισμός πριν τη ΔΕΘ 02.09.25

Η μεσαία τάξη στην Ελλάδα, «μικρότερη σε μέγεθος, φτωχότερη σε εισόδημα και με υψηλότερη φορολογική πίεση»

H μεσαία τάξη θεωρείται η «ραχοκοκαλιά» της κοινωνίας και της οικονομίας. Πώς ορίζεται στην Ελλάδα του 2025 και τι περιμένει από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Facekini – Η νέα, καυτή μόδα στην Κίνα που τα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος αποδοκιμάζουν
Άοπλοι μασκοφόροι 02.09.25

Facekini - Η νέα, καυτή μόδα στην Κίνα που τα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος αποδοκιμάζουν

Τα facekini αποτελούν μέρος μιας ακμάζουσας βιομηχανίας στην Κίνα που προσφέρει αξεσουάρ για προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες (UV). Κι ενώ οι γυναίκες τα αγκαλιάζουν, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας δεν τα εγκρίνει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΗΠΑ: Μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στον Τραμπ και τους δισεκατομμυριούχους την Ημέρα της Εργασίας
Φωτογραφίες και βίντεο 02.09.25

«Αντισταθείτε»: Μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στον Τραμπ και τους δισεκατομμυριούχους την Ημέρα της Εργασίας

«Οι εργαζόμενοι πάνω από τους δισεκατομμυριούχους» ήταν το κεντρικό σύνθημα των κινητοποιήσεων στις ΗΠΑ - Στο στόχαστρο των διαδηλωτών οι υπερπλούσιοι και η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Θεσσαλονίκη: Σήμερα απολογείται η 45χρονη οδηγός – «Αν δεν φορούσαν ζώνη θα είχαμε θανατηφόρο τροχαίο»
Ελλάδα 02.09.25

Σήμερα απολογείται η 45χρονη οδηγός στη Θεσσαλονίκη - «Αν δεν φορούσαν ζώνη θα είχαμε θανατηφόρο τροχαίο»

Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί η 45χρονη οδηγός της Porsche που προκάλεσε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, με τους επιβαίνοντες του άλλου οχήματος να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση

Σύνταξη
Κρήτη – Χανιά: Είχαν μοιράσει περιοχές τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης – Οι πελάτες πλήρωναν και με POS
Άλλα κόλπα 02.09.25

Είχαν μοιράσει περιοχές τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά - Οι πελάτες πλήρωναν και με POS

Στην παράνομη δραστηριότητά της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά στην Κρήτη περιλαμβάνονται: ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμοί και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Σύνταξη
«Η ΝΔ απέτυχε, δεν μπορεί να αλλάξει»: Στρατηγική αποδόμησης της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ εν όψει ΔΕΘ
Μαύρη Βίβλος 02.09.25

«Η ΝΔ απέτυχε, δεν μπορεί να αλλάξει»: Στρατηγική αποδόμησης της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ εν όψει ΔΕΘ

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ προβάλλουν τα σημεία αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής και επιδιώκουν να... στρώσουν χαλί για το κυβερνητικό σχέδιο που θα ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
