Πάτρα: Συνελήφθη ο 16χρονος για τον βιασμό της 12χρονης μαθήτριας – Εντοπίστηκε στο σπίτι του

Συνελήφθη ο 16χρονος στην Πάτρα που κατηγορείται για τον βιασμό 12χρονης, ύστερα από την έκδοση σχετικού εντάλματος. Τον ανήλικο εντόπισαν οι αστυνομικοί στο σπίτι του λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι.

Η δικογραφία που σχημάτισε η Αστυνομία διαβιβάστηκε σήμερα το πρωί στην Εισαγγελία Πατρών μαζί με την ιατροδικαστική έκθεση που επιβεβαιώνει τη σεξουαλική κακοποίηση της 12χρονης μαθήτριας.

Ένταλμα σύλληψης από τον εισαγγελέα

Άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του 16χρονου το οποίο εκτελέστηκε από τις αστυνομικές Αρχές που εντόπισαν τον ανήλικο στο σπίτι του και τον συνέλαβαν.

Την καταγγελία για τον βιασμό της 12χρονης έκανε η μητέρα της στην Αστυνομία τη Δευτέρα, υποδεικνύοντας ως δράστη έναν 16χρονο.

Οι αστυνομικοί πήραν τις σχετικές καταθέσεις και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του.

Η καταγγελία

Σύμφωνα με την καταγγελία ο φερόμενος ως δράστης και το ανήλικο θύμα είχαν γνωριστεί μέσω instagram και κανόνισαν ραντεβού το απόγευμα της Κυριακής 16, Νοεμβρίου. Ο 16χρονος οδήγησε τη 12χρονη σε ένα απόμερο σημείο στο προαύλιο του Γυμνασίου της περιοχής και την βίασε.

Επιστρέφοντας το κορίτσι στο σπίτι του είπε τη συνέβη στη μητέρα της και ακολούθησε η καταγγελία την επόμενη ημέρα.

Οι μαρτυρίες

«Τον 16χρονο τον γνωρίζει η οικογένεια, γνωριζόντουσαν από παλιά, δεν ήταν φίλοι. Είναι μία μικρή κοινωνία, όλοι γνωρίζονται, έτσι γνωριζόντουσαν και τα παιδιά. Αν το αγόρι το έκανε πρώτη φορά, σίγουρα θα το ξανακάνει, αν δεν τιμωρηθεί. Δεν έχει συλληφθεί, ήξερε πως πρέπει να κινηθεί για να γλιτώσει», αναφέρει μαρτυρία.

Το κορίτσι έχει κλειστεί στον εαυτό του, με την οικογένειά του να βρίσκεται στο πλευρό του για να μπορέσει να συνέλθει.

«Το παιδί είναι πολύ μικρό. Τις τελευταίες ώρες άρχισε να συνειδητοποιεί τι έγινε. Προσπαθούν να το στοχοποιήσουν, ενώ είναι μία ηρωίδα, κατάφερε να μιλήσει σε μία μικρή κοινωνία. Η οικογένειά της προσπαθεί να σταθεί δίπλα της γιατί ποιος ξέρει τι τραύματα θα του αφήσει αυτό το περιστατικό σε αυτήν την ηλικία. Το εκμυστηρεύτηκε αμέσως στην οικογένειά της και η υπόθεση έχει πάρει την νομική οδό», αναφέρει μαρτυρία.