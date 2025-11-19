Σοβαρότατες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση βιασμού 12χρονης στην Πάτρα, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε ότι η ανήλικη έχει υποστεί γενετήσιες πράξεις.

Η μητέρα της 12χρονης έκανε την καταγγελία στις αστυνομικές αρχές την Δευτέρα, υποδεικνύοντας ως δράστη έναν 16χρονο. Οι αστυνομικοί που πήραν την σχετικές καταθέσεις, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του 16χρονου, ο οποίος όμως δεν συνελήφθη, λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου.

Η δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει πλέον και το επιβεβαιωτικό στοιχείο της ιατροδικαστικής εξέτασης, αναμένεται να αποσταλεί στον Εισαγγελέα ο οποίος θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του 16χρονου.

Βιασμός 12χρονης στην Πάτρα – Το χρονικό

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της υπόθεσης, ο φερόμενος ως δράστης και το ανήλικο θύμα είχαν έρθει σε επαφή και είχαν κανονίσει ραντεβού μέσω Instagram. Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στις 16 Νοεμβρίου.

Ο νεαρός, ο οποίος γνώριζε την ανήλικη, τη συνάντησε σε δρόμο της Πάτρας. Στη συνέχεια, ασκώντας βία, την οδήγησε σε απόμερο σημείο, όπου φέρεται να την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το tempo24, η 12χρονη σε κατάσταση σοκ, ενημέρωσε τους γονείς της και αυτοί με τη σειρά τους την αστυνομία για όσα φέρεται να συνέβησαν σε βάρος της από έναν 16χρονο.

Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να κατήγγειλαν οι γονείς της 12χρονης στους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας, η 12χρονη τους ενημέρωσε πως βραδινές ώρες της Κυριακής, συναντήθηκε με το αγόρι στην Παραλία Πατρών, την οδήγησε στο Γυμνάσιο της περιοχής και με την άσκηση βίας, την κακοποίησε σεξουαλικά.