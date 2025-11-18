Σοκαριστική καταγγελία στην Πάτρα: 16χρονος κατηγορείται ότι βίασε 12χρονη
Η 12χρονη ενημέρωσε τους γονείς της που κατήγγειλαν το περιστατικό στην Αστυνομία
Σοκ προκαλεί η καταγγελία στην Πάτρα ότι ένας 16χρονος βίασε 12χρονη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 όλα συνέβησαν προ διημέρου και συγκεκριμένα στις 16 Νοεμβρίου, όταν ο νεαρός , που γνώριζε την 12χρονη, την συνάντηση σε δρόμο στην Πάτρα και στην συνέχεια ασκώντας βία την πήγε σε απόμερο σημείο και φέρεται να την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.
Αμέσως η 12χρονη ενημέρωσε τους γονείς της που κατήγγειλαν το περιστατικό στην Αστυνομία.
Κατά του νεαρού έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό, ενώ έχει παραγγελθεί και ιατροδικαστική εξέταση για το θύμα.
