Πάτρα: Σοκάρει η υπόθεση βιασμού της 12χρονης από 16χρονο – Γνωρίστηκαν μέσω instagram

Σοκάρει η υπόθεση βιασμού της 12χρονης στην Πάτρα από ένα 16χρονο αγόρι. Σύμφωνα με πληροφορίες η καταγγελία επιβεβαιώθηκε και από την ιατροδικαστική εξέταση και πλέον η δικογραφία με όλα τα στοιχεία διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η 12χρονη γνωρίστηκε με τον 16χρονο μέσω instagram.

Το βράδυ της Κυριακής

Το βράδυ της περασμένη Κυριακής (16/11) ενημέρωσε τους γονείς της ότι συναντήθηκε με το αγόρι σε σχολείο των νότιων περιοχών της Πάτρας. Εκεί την οδήγησε στο Γυμνάσιο της περιοχής και με την ασκήση βίας, την κακοποίησε σεξουαλικά.

Το απόγευμα της Δευτέρας 17/11/2025, μετέβησαν στην Αστυνομία και κατήγγειλαν το περιστατικό. Σε βάρος του 16χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία και η 12χρονη μετέβη στην ιατροδικαστική υπηρεσία.