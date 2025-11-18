Πάτρα: Σοκάρει η υπόθεση βιασμού της 12χρονης από 16χρονο – Γνωρίστηκαν μέσω instagram
Σύμφωνα με πληροφορίες η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαιώνει την καταγγελία της 12χρονης στην Πάτρα - Πώς παρασύρθηκε από τον 16χρονο
- Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα μέιλ που διαψεύδουν τον διευθυντή πληρωμών του Οργανισμού για άγνοια περί των δεσμευμένων ΑΦΜ
- Γιάννης Πλούταρχος: Ένοχη η 48χρονη που τον παρακολουθούσε – Η σύζυγός του περιέγραψε την περιπέτεια της οικογένειάς της
- Για βιώσιμη γεωργία, φυτά που παράγουν το δικό τους λίπασμα
- Κακοποίηση, Έπσταϊν, αμύθητα πλούτη και αθανασία: Η Πάρις Χίλτον δεν είναι χαζή ξανθιά, απλά την προσποιείται – «Είμαι αυτοδημιούργητη»
Σοκάρει η υπόθεση βιασμού της 12χρονης στην Πάτρα από ένα 16χρονο αγόρι. Σύμφωνα με πληροφορίες η καταγγελία επιβεβαιώθηκε και από την ιατροδικαστική εξέταση και πλέον η δικογραφία με όλα τα στοιχεία διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Η 12χρονη γνωρίστηκε με τον 16χρονο μέσω instagram.
Το βράδυ της Κυριακής
Το βράδυ της περασμένη Κυριακής (16/11) ενημέρωσε τους γονείς της ότι συναντήθηκε με το αγόρι σε σχολείο των νότιων περιοχών της Πάτρας. Εκεί την οδήγησε στο Γυμνάσιο της περιοχής και με την ασκήση βίας, την κακοποίησε σεξουαλικά.
Το απόγευμα της Δευτέρας 17/11/2025, μετέβησαν στην Αστυνομία και κατήγγειλαν το περιστατικό. Σε βάρος του 16χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία και η 12χρονη μετέβη στην ιατροδικαστική υπηρεσία.
- Ανησυχία Μερτς για την ασφάλεια στις χριστουγεννιάτικες αγορές της Γερμανίας – Ζήτησε ενιαία πρότυπα ασφάλειας
- Τζεφ Μπέζος: Ο ιδρυτής της Amazon στρέφει την προσοχή του στην AI
- Κίνδυνος εν όψει για τους Ευρωπαίους: Από τη ρωσική αποδέσμευση, στην αμερικανική εξάρτηση;
- Κλιμτ, Ματίς και μισό δισ. στη δημοπρασία-υπερπαραγωγή του μεγιστάνα Λέοναρντ Λόντερ
- «Αποκυήματα της φαντασίας»: Αποκρούει τις βρετανικές κατηγορίες περί κατασκοπείας η Κίνα
- Πάτρα: Σοκάρει η υπόθεση βιασμού της 12χρονης από 16χρονο – Γνωρίστηκαν μέσω instagram
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις