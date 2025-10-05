Απόπειρα βιασμού στην Αργυρούπολη: «Της κατέβασε το παντελόνι μέχρι τα γόνατα», ανέφερε o σύζυγος του θύματος

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην Αργυρούπολη νέο περιστατικό απόπειρας βιασμού, με θύμα μια 59χρονη γυναίκα, στην οποία φέρεται να επιτέθηκε νεαρός άνδρας έξω από το σπίτι της, την Παρασκευή το απόγευμα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ο δράστης την πλησίασε αιφνιδιαστικά, της έσκισε τη μπλούζα και όπως κατήγγειλε η γυναίκα, κατέβασε το παντελόνι του, επιχειρώντας να τη βιάσει.

Σοκαριστικές πληροφορίες από την απόπειρα βιασμού στην Αργυρούπολη

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Όπως ανέφερε η ρεπόρτερ Άννα Τριανταφυλλιά Τσούτσα, η γυναίκα φέρεται να πέρασε τον άνδρα για άλλο ένοικο της πολυκατοικίας.

Μάλιστα, το σημείο της επίθεσης είναι πολύ κεντρικό, ενώ πολλά είναι τα καταστήματα που βρίσκονται γύρω από την κατοικία.

Ο σύζυγος του θύματος μίλησε στις «Εξελίξεις Τώρα».

«Πήγε η γυναίκα απέναντι να ψωνίσει, στο γυρισμό εδώ την βάλανε στη πόρτα μέσα, έριξε μια ματιά να πάρει κάτι ρεύματα κάτι τέτοια που έρχονται, της επιτέθηκε ο άλλος από πίσω, την τράβηξε κάτω, την καβάλησε από πάνω, της έσκισε την μπλούζα, της κατέβασε το παντελόνι μέχρι τα γόνατα κάτω και πήγε για απόπειρα βιασμού».

Η γυναίκα φαίνεται ότι αντέδρασε σθεναρά και κατάφερε να τον απωθήσει, με αποτέλεσμα ο δράστης να τραπεί σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.