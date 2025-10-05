Αργυρούπολη: Νεαρός επιτέθηκε σε γυναίκα έξω από το σπίτι της για να τη βιάσει
Σοκ προκαλεί υπόθεση απόπειρας βιασμού στην Αργυρούπολη, όταν νεαρός άνδρας επιτέθηκε σε 59χρονη γυναίκα έξω από το σπίτι της.
Σοκ προκαλεί η καταγγελία μιας 59χρονης γυναίκας για απόπειρα βιασμού σε βάρος της, το απόγευμα της Παρασκευής, έξω από το σπίτι της, στη λεωφόρο Κύπρου στην Αργυρούπολη.
Σύμφωνα με την κατάθεσή της στις αρχές, η γυναίκα δέχθηκε επίθεση από έναν νεαρό άνδρα, ο οποίος την πλησίασε, της έσκισε την μπλούζα και την έριξε στο οδόστρωμα, επιχειρώντας να τη βιάσει.
Η γυναίκα αντέδρασε σθεναρά και κατάφερε να τον απωθήσει, με αποτέλεσμα ο δράστης να τραπεί σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.
Η γυναίκα μετέβη αμέσως στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα και υπέβαλε καταγγελία. Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη,
