Πετρούπολη: Θύμα ληστείας και απόπειρας βιασμού έπεσε 13χρονη σε στάση λεωφορείου – Συνελήφθη 31χρονος

Τον τρόμο έζησε χθες το μεσημέρι ένα κορίτσι 13 ετών στην Πετρούπολη όταν δέχθηκε άγρια επίθεση από έναν 31χρονο με καταγωγή από την Αίγυπτο.

Το επεισόδιο σημειώθηκε σε στάση λεωφορείου επί της οδού Μετεώρων στην Πετρούπολη, όπου περίμενε η 13χρονη όταν ξαφνικά της επιτέθηκε ο 31χρονος, τη θώπευσε και την έριξε στο έδαφος με σκοπό να προχωρήσει σε γεννετήσιες πράξεις σε βάρος της.

Διερχόμενος οδηγός έβαλε τις φωνές

Τη στιγμή εκείνη, διερχόμενος έβαλε τις φωνές, ο δράστης τρόμαξε, άρπαξε το κινητό της και τράπηκε σε φυγή.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνονία και άνδρες της ΔΙΑΣ τον αναζήτησαν και τον συνέλαβαν στην περιοχή.

Οδηγήθηκε στο οικείο Τ. Α. και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα βιασμού και ληστεία σε βάρος ανήλικης.